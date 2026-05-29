Manifestacja naszej wiary

— Boże Ciało można nazwać manifestacją naszej wiary, ponieważ jest to święto, w którym szczególnie wyznajemy obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jezus pozostawił nam niezwykły dar — swoje Ciało i swoją Krew — aby pozostać z nami na zawsze. Dlatego właśnie tego dnia na całym świecie organizowane są procesje eucharystyczne, które przechodzą przez miasta, wsie i osiedla. To publiczne świadectwo wiary oraz znak, że Chrystus jest obecny pośród swojego ludu. W czasie procesji prosimy Boga o błogosławieństwo dla ludzi, domów, miast i pól, które mają wydać plony — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie.

Boże Ciało to wyjątkowy moment, w którym wiara wychodzi poza mury kościoła. Święto to przypomina również o centralnym miejscu Eucharystii w życiu chrześcijan oraz o wierze w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Chrystus żywy i obecny

— Boże Ciało jest więc wyjściem na zewnątrz z naszą wiarą i pokazaniem światu, że mamy żywego i prawdziwego Pana Boga. To święto podkreśla, że jako chrześcijanie wierzymy w Eucharystię oraz w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie — obecnego, żywego i działającego w życiu każdego człowieka — podkreśla duchowny.

Uroczystość Bożego Ciała przypomina wiernym, że Chrystus nie jest jedynie symbolem męki i śmierci, ale żywym i obecnym Bogiem, który nadal działa w świecie. Święto to wpisuje się w ciąg najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego od Wielkanocy, przez Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego podkreślając, że Jezus pozostał z ludźmi w Eucharystii.

— Często mówi się, że w Kościele katolickim Chrystus pozostaje jedynie na krzyżu jako Ten, który umarł. Tymczasem uroczystość Bożego Ciała przypomina nam, że Chrystus żyje, zmartwychwstał i nadal działa pośród nas. Święta w Kościele katolickim tworzą pewną ciągłość: po Wielkanocy obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie, następnie Zesłanie Ducha Świętego, a potem właśnie Boże Ciało. To święto przypomina nam, że Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do Nieba, zesłał Ducha Świętego, a jednocześnie pozostał z nami w Eucharystii — mówi ks. Grabowski.

Święto ustanowione w XIII w.

Święto Bożego Ciała powstało w XIII w., a dokładnie w 1264 r., kiedy papież Urban IV ustanowił je dla całego Kościoła. Była to odpowiedź na rosnącą potrzebę podkreślenia wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W tamtym czasie pojawiały się wątpliwości dotyczące obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, dlatego Kościół chciał jeszcze mocniej zaakcentować znaczenie Najświętszego Sakramentu w życiu wiernych.

Do ustanowienia uroczystości przyczyniły się również objawienia św. Julianny z Cornillon, augustianki z Belgii, która od lat zabiegała o wprowadzenie osobnego święta ku czci Eucharystii. Ważnym wydarzeniem był także cud eucharystyczny w Bolsenie, podczas którego, według przekazu, z konsekrowanej hostii miała wypłynąć krew. Wydarzenie to umocniło przekonanie o potrzebie ustanowienia nowego święta dla całego Kościoła.

Od tamtego czasu Boże Ciało stało się jednym z najważniejszych świąt katolickich. Charakterystycznym elementem obchodów są procesje eucharystyczne przechodzące ulicami miast i wsi.