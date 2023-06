8 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Boże Ciało. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, tymczasem na Litwie uroczystość ta jest przenoszona na drugą niedzielę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (w tym roku — na 11 czerwca).

Symbol pojednania i miłości Boga do człowieka

— Boże Ciało to jest manifestacja naszej wiary. To święto, gdy czcimy Chrystusa Pana, który daje nam siebie jako pokarm do spożywania. Ciało jako chleb, a krew jako wino. To święto bardzo ważne i istotne, ponieważ w tym dniu wychodzimy na ulice w procesji, żeby świadczyć o tym, że wierzymy w Chrystusa, że wierzymy, że jest naszym zbawicielem, że w nim uznajemy mesjasza, który przyszedł na ten świat zbawić nas, że pozostał z nami w kawałku chleba i wina jako symbolach naszej wiary, symbolach Eucharystii, symbolach pojednania i miłości Boga do człowieka. Głównym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna ulicami miasta — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Mirosław Grabowski, proboszcz kościoła pw. św. Rafała w Wilnie.

Data Bożego Ciała nie jest stała, święto to rokrocznie może więc wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej.

Święto obowiązkowe dla każdego katolika

— Z tego powodu, że w święto Bożego Ciała nie mamy dnia wolnego od pracy, zostało ono przeniesione na niedzielę. Po to, żeby każdy wierzący mógł uczestniczyć we Mszy świętej. Boże Ciało to święto obowiązkowe dla każdego katolika, uczestnictwo we Mszy świętej jest konieczne. Idealnie byłoby, gdyby i na Litwie święto Bożego Ciała było dniem wolnym od pracy. Dziwi mnie, że 24 czerwca, w dniu świętego Jana, mamy dzień wolny. W ten sposób czcimy przecież nie tyle samego Jana Chrzciciela, ale obchodzimy święto rosy — czyli święto pogańskie. Myślę, że my jako mieszkańcy kraju katolickiego, święto, które jest symbolem naszej wiary, powinniśmy obchodzić w dniu, w którym ono przypada — zaznacza ks. Grabowski.

Historia święta

Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem biskup Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 r. miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi.

W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał: „(…) zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia”. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317) i wprowadził do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (stąd potoczna nazwa — Boże Ciało).