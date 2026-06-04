Strona głównaSpołeczeństwo

Zbliżamy się do „dwóch Litw”? Wciąż rośnie przepaść płacowa między Wilnem a regionami

Kolejne dane pokazują niepokojącą prawdę o rozwoju Litwy: kraj rozwija się nierównomiernie, a różnice między Wilnem a regionami nie tylko nie maleją, ale wręcz się pogłębiają. Już dziś mieszkańcy Wilna zarabiają średnio o 459 euro więcej niż mieszkańcy Litwy Środkowej i Zachodniej, a ta przepaść z kwartału na kwartał staje się coraz większa. Wyjaśniamy przyczyny.

Autor: Honorata Adamowicz
Sklep spożywczy na wsi.
Najnowsze dane pokazują, że coraz wyraźniej widać podział między dynamicznym się Wilnem a wieloma regionami, które zmagają się z odpływem mieszkańców i niedoborem inwestycji | Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Tam, gdzie są inwestycje, są też wyższe zarobki

— Problem nie sprowadza się wyłącznie do wysokości pensji. Tam, gdzie są inwestycje, nowoczesne przedsiębiorstwa i dobrze płatne miejsca pracy, tam pozostają młodzi ludzie, rozwijają się lokalne społeczności i rosną dochody mieszkańców. Tam, gdzie inwestorów brakuje, zaczyna się błędne koło: niskie płace prowadzą do emigracji młodych, a ich wyjazd jeszcze bardziej zniechęca biznes do lokowania kapitału. Przykłady Telsz i Uciany doskonale pokazują dwa oblicza litewskich regionów. Jeden korzysta z obecności dużych pracodawców, drugi od lat zmaga się z niedoborem inwestycji, bezrobociem i odpływem mieszkańców. To nie jest kwestia przypadku, lecz efekt wieloletnich różnic w potencjale gospodarczym i skuteczności przyciągania kapitału — opiniuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Greta Ilekytė, ekonomistka Swedbanku.

Czytaj także: Najwięcej można zarobić w Wilnie, najmniej — w Jeziorosach

Wzrost płac nie oznacza wyrównywania szans

Średnie wynagrodzenie brutto w Wilnie wyniosło 2 808 euro, czyli o 1,3 proc. więcej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. W regionie Litwy Środkowej i Zachodniej wyniosło ono 2 349 euro, co oznacza wzrost o 0,9 proc. Wynagrodzenie netto („na rękę”) wyniosło odpowiednio 1 698,8 euro (wzrost o 1,1 proc.) oraz 1 453,3 euro (wzrost o 1,5 proc.) — poinformowała w środę Państwowa Agencja Danych.

Najnowsze dane więc pokazują, że choć pensje rosną w całym kraju, to tempo tego wzrostu nie jest jednakowe. Coraz wyraźniej widać podział między dynamicznie rozwijającym się Wilnem a wieloma regionami, które wciąż zmagają się z odpływem mieszkańców, niedoborem inwestycji i niższymi zarobkami. Eksperci ostrzegają, że jeśli ten trend się utrzyma, różnice gospodarcze będą coraz bardziej odczuwalne.

— Owszem, wynagrodzenia rosną w całym kraju, ale sam wzrost nie oznacza wyrównywania szans. Jeśli dochody mieszkańców Wilna rosną szybciej niż reszty Litwy, to mieszkańcy regionów nadal będą pozostawali w tyle. Coraz bardziej realny staje się scenariusz „dwóch Litw”: dynamicznej, bogacącej się stolicy oraz prowincji walczącej o utrzymanie mieszkańców i miejsc pracy — mówi Greta Ilekytė.

Bez nowych inwestycji różnice będą się pogłębiać

— Bez zdecydowanej polityki regionalnej, nowych inwestycji i realnych zachęt dla młodych rodzin oraz przedsiębiorców, różnice będą się tylko pogłębiać. A wtedy pytanie nie będzie brzmiało, dlaczego Wilno jest bogatsze od regionów, lecz jak długo regiony będą w stanie dotrzymać mu kroku — podkreśla ekonomistka.

Średnie wynagrodzenie wzrosło w ciągu kwartału w 47 samorządach — od 0,1 proc. w rejonie szkudzkim do 5,8 proc. w Kozłowej Rudzie. Spadek odnotowano w 13 samorządach — od 3,7 proc. w Neryndze do 0,1 proc. w rejonie święciańskim.

W skali roku, czyli w pierwszym kwartale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, średnie wynagrodzenie wzrosło we wszystkich samorządach — od 5,1 proc. w Neryndze do 14,4 proc. w Elektrenach.

Czytaj także: Podium wynagrodzeń na Litwie. Firmy, które płacą najwięcej

Afisze

Więcej od autora

Społeczeństwo

Sąjūdis — ruch, który zmienił historię Litwy

Kluczowa rola w drodze do niepodległości— Sąjūdis doprowadził Litwę do niepodległości i odegrał w tym procesie kluczową rolę bez żadnych wątpliwości. Sama idea stworzenia organizacji, która miałaby na celu...
Gospodarka

Młodzi garną się do pracy, bo chcą zarobić na realizację swoich marzeń

Honorata Adamowicz
Tylko w „Kurierze”

Uczniowie, pracownicy i inne osoby mają obowiązek przestrzegać wymogów bezpieczeństwa

Honorata Adamowicz

RedKomy