Najwięcej można zarobić w Wilnie, najmniej — w Jeziorosach

17 września o godz. 20:00 czasu polskiego na placu Katedralnym w Wilnie znów zabrzmią dostojne tony poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego. Tym razem to Telewizja Polska zaprasza całą polską społeczność mieszkającą na Litwie do wspólnego poloneza. Tradycyjny polonez maturzystów polskich szkół z Wilna stał się inspiracją do upamiętnienia nie tylko rocznicy...