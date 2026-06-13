Wakacje za pasem. Pracodawcy konkurują o pracowników sezonowych

Proces poszukiwania pracowników sezonowych rozpoczął się już w miesiącach zimowych. Wielu przedsiębiorców nie czekało do wiosny i już pod koniec kwietnia miało skompletowane zespoły, które będą obsługiwać wzmożony ruch turystyczny latem.

Sezonowość rynku pracy

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się stanowiska dostępne dla młodzieży, zwłaszcza osób w wieku od 14 do 16 lat. Młodzi ludzie najczęściej wybierają zajęcia związane z organizacją czasu wolnego i rozrywki dla turystów, pracą w punktach wynajmu sprzętu, sprzedażą lodów, pamiątek oraz innych produktów charakterystycznych dla nadmorskiego kurortu. Chętnie podejmują również zatrudnienie w branży gastronomicznej jako pomocnicy kelnerów, osoby obsługujące śniadania czy pracownicy pomocniczy w kawiarniach i restauracjach.

„Połąga wyróżnia się na tle innych miejscowości bardzo wyraźną sezonowością rynku pracy. W okresie poprzedzającym wakacje liczba dostępnych ofert często przewyższa liczbę kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Największe trudności ze znalezieniem pracowników dotyczą stanowisk, takich jak: kucharze, personel kuchenny oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w obiektach noclegowych” – informuje Służba Zatrudnienia.

Aktualnie ok. 15 firm deklaruje gotowość zatrudnienia nawet 30 kucharzy. Oferowane wynagrodzenia brutto mieszczą się w przedziale od 1200 do nawet 4960 euro miesięcznie. Wysokość zarobków zależy przede wszystkim od doświadczenia zawodowego oraz zakresu obowiązków – inne stawki otrzymują początkujący kucharze, inne szefowie zmian, a najwyższe wynagrodzenia przeznaczone są dla szefów kuchni.

Dodatkowo ok. 25 przedsiębiorstw poszukuje pracowników pomocniczych do kuchni, w tym: zmywaczy naczyń, pomocy kuchennych i asystentów kucharzy. Duże zapotrzebowanie utrzymuje się również na kelnerów i barmanów – 15 firm prowadzi obecnie rekrutację na blisko 30 takich stanowisk.

Rośnie wynagrodzenie, pojawią się benefity

Znaczną grupę ofert stanowią także miejsca pracy związane z utrzymaniem porządku. Ponad 20 pracodawców poszukuje pokojówek oraz pracowników sprzątających. Chociaż większość ofert opiera się na wynagrodzeniu równym płacy minimalnej, pojawiały się również propozycje, w których osoby zajmujące się sprzątaniem apartamentów mogły zarobić nawet do 1500 euro miesięcznie na rękę.

W okresie letnim wzrasta też zapotrzebowanie na sprzedawców – centra handlowe i sklepy planują zwiększenie zatrudnienia, aby sprostać większej liczbie klientów odwiedzających kurort.

„Mimo dużej liczby ofert pracy przedsiębiorcy podkreślają, że znalezienie odpowiedniej liczby pracowników staje się coraz trudniejsze. Z tego powodu pracodawcy konkurują między sobą nie tylko wysokością wynagrodzeń, lecz także dodatkowymi korzyściami. Szczególnie cenione przez kandydatów są oferty zapewniające zakwaterowanie lub pomoc w znalezieniu miejsca do zamieszkania. Niektóre firmy umożliwiają wspólne zamieszkanie z członkiem rodziny lub znajomym, oferują wyżywienie, organizują szkolenia zawodowe oraz zwracają koszty dojazdu” – informuje Służba Zatrudnienia.

Coraz częściej pojawiają się dodatkowe benefity pozapłacowe. Pracownicy mogą korzystać z bezpłatnych usług pralniczych, otrzymywać darmowy dostęp do siłowni, basenów i obiektów rekreacyjnych, a także zniżki na różnego rodzaju usługi. Niektóre przedsiębiorstwa oferują możliwość nauki sportów wodnych, takich jak pływanie na desce, a także perspektywę dalszego zatrudnienia po zakończeniu sezonu letniego. Część firm umożliwia również rozpoczęcie pracy jeszcze przed wakacjami, np. w weekendy.

Dla osób przyjeżdżających do pracy z innych miast jednym z najważniejszych atutów pozostaje jednak elastyczny czas pracy. Dzięki temu mogą one łączyć obowiązki zawodowe z wypoczynkiem nad morzem, co znacząco zwiększa atrakcyjność sezonowego zatrudnienia w kurorcie.

Szansa dla młodych

Sytuacja na rynku pracy jest korzystna również dla młodzieży. Obecnie ok. 15 pracodawców z Połągi i okolic oferuje zatrudnienie uczniom w wieku od 16 do 17 lat. Młodzi ludzie mogą pracować m.in. jako: pomocnicy w nadmorskiej winnicy, pracownicy pralni, pomocnicy kucharzy i kelnerów, sprzedawcy, osoby przygotowujące posiłki typu fast food czy pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości w pokojach.

Osoby pełnoletnie mają jeszcze większe możliwości – ponad 40 firm przygotowało dla nich różnorodne oferty pracy wakacyjnej.

„Młodzież może znaleźć zatrudnienie jako: obserwatorzy stanowisk ratowniczych, ratownicy wodni, administratorzy i sprzedawcy w obiektach rozrywkowych, pracownicy punktów wynajmu sprzętu czy osoby przygotowujące szybkie posiłki. Największe zapotrzebowanie nadal występuje w sektorach gastronomii i hotelarstwa, gdzie stale poszukiwani są: kelnerzy, barmani, pokojówki, recepcjoniści hotelowi oraz kucharze” – informuje Służba Zatrudnienia.

Osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową bez wcześniejszego doświadczenia mogą liczyć na wynagrodzenie rozpoczynające się od płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1153 euro miesięcznie brutto lub 7,05 euro brutto za godzinę pracy.

Również najmłodsi uczniowie w wieku 14–15 lat mają możliwość podjęcia pierwszej pracy. Najczęściej zatrudniają ich firmy zajmujące się sprzedażą lodów w punktach plenerowych oraz przedsiębiorstwa organizujące atrakcje i zajęcia rekreacyjne dla dzieci. Oferty przeznaczone dla niepełnoletnich znikają jednak bardzo szybko, ponieważ liczba zainteresowanych kandydatów znacząco przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

Pracodawcy starają się dodatkowo motywować młodych pracowników poprzez różnego rodzaju premie. W punktach sprzedaży lodów, pamiątek czy odzieży popularnym rozwiązaniem jest wypłacanie prowizji uzależnionej od osiągniętych wyników sprzedaży. Wiele firm oferuje specjalne bonusy za przepracowanie całego sezonu letniego lub wcześniej ustalonego okresu. Takie działania mają pomóc ograniczyć problem częstej rotacji pracowników, ponieważ wielu uczniów decyduje się pracować jedynie przez część wakacji.

Duże sieci handlowe stosują natomiast programy rekomendacyjne. Pracownicy, którzy polecą znajomego zakończonego skutecznym zatrudnieniem, mogą otrzymać premię w wysokości od 200 do 600 euro.

Spośród miejscowości nadmorskich największy wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych odnotowano w Neryndze. W marcu i kwietniu opublikowano tam 81 ofert pracy sezonowej, a dodatkowo 30 ofert na czas nieokreślony i 21 na czas określony. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W Kłajpedzie liczba ofert była o 400 mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła łącznie ok. 2300. Natomiast w Połądze popyt na pracowników utrzymał się na podobnym poziomie jak w poprzednim sezonie.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 22 (62) 06-12/06/2026