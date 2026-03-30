W latach 2024–2025 w sektorze rolnictwa i leśnictwa najwięcej pracowników poszukiwano w marcu, natomiast w firmach świadczących usługi noclegowe, gastronomiczne i rekreacyjne – w kwietniu–maju.

Wiosną wzmożone poszukiwania pracowników odnotowuje również sektor budownictwa, wydobycia kopalin i eksploatacji kamieniołomów, a także przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody, oczyszczaniem ścieków i gospodarowaniem odpadami. Podobne tendencje przewiduje się również w tym roku.

Typowy scenariusz

Pierwsze oznaki wzrostu zapotrzebowania na pracowników sezonowych odnotowano w lutym: sektor budowlany – ogłoszono 1 tys. ofert pracy, więcej niż w grudniu czy styczniu. Z tego 150 to oferty pracy tymczasowej. Rolnictwo i leśnictwo – opublikowano 300 ofert (najwięcej od października ub.r.), z czego 16 to oferty tymczasowe. Wydobycie kopalin i eksploatacja kamieniołomów – 50 ofert (najwięcej od kwietnia ubiegłego roku), z czego połowa (27) dotyczyła pracy tymczasowej.

W sektorze budowlanym po spokojniejszym okresie zimowym pierwsze wzmożone poszukiwania pracowników zwykle inicjują firmy zajmujące się budową i utrzymaniem dróg. W lutym dla pracowników drogownictwa ogłoszono 200 ofert pracy – cztery razy więcej niż w styczniu.

– To typowy scenariusz, który obserwujemy co roku – mówi Inga Vegytė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia. – Sezon w budownictwie zaczyna się po zimowym spowolnieniu, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie dynamicznie.

W lutym opublikowano m.in. oferty dla: betoniarzy – 66, monterów instalacji budynków i sieci – 79, murarzy – 39, dekarzy – 36, malarzy – 100, operatorów maszyn ziemnych – 83 (w tym 58 operatorów koparek, 11 operatorów spycharek, 10 operatorów maszyn drogowych)

Zapotrzebowanie na operatorów maszyn ziemnych było największe od września ub.r.

– Obserwujemy wyraźny wzrost popytu na wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w sektorze budowlanym i w pracach drogowych – dodaje Vegytė. – To pokazuje, że specjaliści są w cenie, a rynek pracy wymaga elastyczności i gotowości do pracy sezonowej.

Rynek jest coraz bardziej napięty

W tym roku największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych odnotowano w sektorze budowlanym – w lutym oferty pracy pojawiły się w 51 samorządach. Najwięcej w miastach Kowno i Wilno (odpowiednio 143 i 129).

W sektorze rolnictwa i leśnictwa oferty ogłoszono w 50 samorządach, najwięcej w rejonach koszedarskim i wiłkomierskim (odpowiednio 19 i 17). W sektorze wydobycia i eksploatacji kamieniołomów najwięcej pracowników poszukiwano w rejonie tauroskim (27 ofert).

Średnie brutto wynagrodzenie w lutowych ofertach: pracownicy drogownictwa – 1545 euro, operatorzy spycharki – 1888 euro, operatorzy koparki – 1787 euro, operatorzy maszyn drogowych – 2174 euro, betoniarze – 2111 euro, elektrycy – 1984 euro, murarze – 1595 euro, układacze podłóg i płytek – 1860 euro, operatorzy żurawi i podobnych maszyn – 2000 euro, pomocnicy w gospodarstwach rolniczych – 1230 euro, pomocnicy w ogrodnictwie i sadownictwie – 1177 euro.

W porównaniu z lutym ub.r. wynagrodzenia dla operatorów maszyn ziemnych wzrosły o 25 proc. (np. operator koparki lub maszyn drogowych otrzymywał o 400–500 euro więcej niż rok wcześniej). Dla elektryków wynagrodzenie wzrosło o 105 euro (5,6 proc.), dla operatorów żurawi i urządzeń podnośnikowych – o 118 euro (6,3 proc.). Dla pracowników drogownictwa, murarzy i dekarzy wynagrodzenia były nieco niższe niż rok temu, ale sytuacja może się zmienić w marcu–kwietniu wraz ze wzrostem zapotrzebowania.

– Wynagrodzenia rosną tam, gdzie rynek jest najbardziej napięty – tłumaczy Vegytė. – Dodatkowo pracodawcy oferują różne benefity, by przyciągnąć pracowników, co staje się coraz bardziej standardem w sezonowej pracy.

Obserwuje się, że pracodawcy coraz częściej oferują dodatkowe korzyści, aby przyciągnąć sezonowych pracowników. W kurortach i nadmorskich miejscowościach (hotele, gastronomia, usługi) oferowane jest m.in. zakwaterowanie, wyżywienie lub jego częściowa refundacja oraz elastyczne grafiki pracy.

W rolnictwie pracodawcy zwykle zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie lub jego częściową refundację, a także transport do miejsca pracy i z powrotem. W sektorze produkcji żywności często organizowany jest transport, oferowane są posiłki i napoje w przerwach, dodatkowe premie za pracę zmianową lub nocną oraz elastyczne grafiki.

Tendencje w poszukiwaniu pracowników

Do 10 marca tego roku Służba Zatrudnienia wydała 241 zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców w Litwie, w 2025 r. w tym samym okresie było to 268 zezwoleń. Najczęściej dotyczyło to pracowników drogownictwa i betoniarzy (161) oraz prac porządkowych w budynkach i konstrukcjach budowlanych (28).

– Widzimy duże zainteresowanie pracą sezonową wśród cudzoziemców, co pozwala uzupełnić braki kadrowe – podkreśla Vegytė.

Młodzież najczęściej poszukuje pracy sezonowej w sektorze noclegowym i gastronomicznym, zwłaszcza nad morzem, a osoby z doświadczeniem zawodowym zatrudniają się w branży budowlanej w okresie letnim.

Każdego roku ponad 850 tys. obywateli UE wyjeżdża do innego państwa członkowskiego na pracę sezonową. Takie krótkoterminowe zatrudnienie pozwala zdobywać nowe umiejętności, spędzać czas za granicą i łączyć go z pracą.

EURES Litwa organizuje co roku targi pracy sezonowej w Europie – w tym roku wydarzenie „Rask sezoninį darbą Europoje” odbędzie się 2 kwietnia.

EURES pomaga klientom w kontaktach z pracodawcami z różnych krajów Europy, najczęściej oferując pracę sezonową w Holandii, Szwecji, Norwegii i we Włoszech w sektorze turystyki, usług i rolnictwa. Poszukiwania pracowników sezonowych w Europie rozpoczynają się już w lutym, a oferty dostępne są również na stronie EURES Litwa.

Tendencje w poszukiwaniu pracowników sezonowych utrzymują się od kilku lat, a trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dla niektórych byłych klientów Służby Zatrudnienia stanie się to stałym rozwiązaniem.

– Rynek pracy sezonowej jest coraz bardziej dynamiczny – podsumowuje Inga Vegytė. – Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą być gotowi na elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany, a świadomość dodatkowych świadczeń i wynagrodzeń staje się kluczowa dla decyzji o podjęciu pracy sezonowej.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 11 (31) 21-27/03/2026