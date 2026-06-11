Do Wilna powraca coroczny festiwal Noc Kultury

Program festiwalu Noc Kultury 2026 obejmuje ponad sto bezpłatnych wydarzeń odbywających się w różnych miejscach Wilna. Jak co roku, uczestnicy będą mogli nie tylko oglądać programy artystyczne, lecz także aktywnie się w nie angażować, poznawać nietypowe przestrzenie miejskie oraz odkrywać różnorodne formy sztuki.

– Wszystkie wydarzenia tegorocznego festiwalu są wyjątkowe i warte uwagi, jednak chciałbym wyróżnić kilka projektów, które moim zdaniem szczególnie dobrze odzwierciedlają kierunek rozwoju festiwalu oraz tegoroczne nowości. Przede wszystkim międzynarodowy projekt „US” z Belgii, który spotkał się z dużym zainteresowaniem w wielu krajach Europy i podczas festiwalu zaprezentuje unikalne doświadczenie artystyczne. Bardzo cieszy nas również nasz wspólny projekt z Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie — „MKC Korona”. To nie tylko element programu festiwalowego, ale także długofalowa inicjatywa artystyczna: instalacja pozostanie w przestrzeni miejskiej także po zakończeniu festiwalu, stając się trwałym akcentem w krajobrazie kulturalnym miasta — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Gintarė Šiaulytė, kierowniczka festiwalu Noc Kultury (Kultūros naktis).

Nowością będzie Strefa Stylu

– To eksperymentalna przestrzeń, w której połączą się moda, design, inicjatywy kreatywne i kultura miejska. Po raz pierwszy włączamy ten format do programu festiwalu, dlatego będzie interesujące obserwować, jak się rozwinie i wzbogaci całościowe doświadczenie festiwalowe. Tegoroczny program odzwierciedla dążenie festiwalu do łączenia sztuki międzynarodowej, lokalnych społeczności, edukacji oraz nieoczywistych przestrzeni miejskich, zapraszając uczestników do doświadczania kultury w różnorodnych formatach. Szczególnie cieszy nas fakt, że do festiwalu aktywnie dołącza również miasto Kłajpeda — zauważa kierowniczka festiwalu.

Oryginalne doświadczenia kulturalne

Uczestnicy festiwalu będą mogli wybierać spośród koncertów muzyki kameralnej i klasycznej, jazzu, eksperymentalnej elektroniki, improwizacji oraz miejskich wydarzeń z muzyką na żywo.

W Muzeum Sztuki Użytkowej i Designu odbędzie się koncert muzyki kameralnej „Frères en Musique / Muzyczni Bracia”, Litewski Związek Muzyków zaprosi na tradycyjny maraton koncertowy „Noc Impresji”, a Plac Ratuszowy w Wilnie zamieni się w otwartą przestrzeń tańca i muzyki na żywo w ramach projektu „Tańczący Plac”.

Przewidziano również szereg nietypowych doświadczeń związanych z kulturą. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy na jeden wieczór otworzy swoje drzwi dla muzyki i występów chóralnych w ramach projektu „Usłyszeć Salę Sądową”. Z kolei projekt „PA!SA!KA”, realizowany na dziedzińcu Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego, połączy muzykę na żywo, występy drag, instalacje dźwiękowe oraz współczesne interpretacje folkloru.

Festiwal tradycyjnie będzie zachęcał do odkrywania mniej znanych przestrzeni miejskich. W organizację programu zaangażują się centra kultury, niezależne inicjatywy, instytucje religijne i państwowe, sale koncertowe, restauracje, podwórka oraz różnorodne społeczności miejskie.