Matura z języka polskiego – ważny krok dla polskiej oświaty na Litwie

Podczas uroczystości Dariusz Wiśniewski zaznaczył, że to doskonała okazja, by pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów tegorocznych maturzystów. Podkreślił, że słowa uznania należą się rodzicom, którzy przed laty podjęli decyzję o posłaniu swoich dzieci do szkół z polskim językiem nauczania, a także nauczycielom, którzy przez dwanaście lat z zaangażowaniem wspierali uczniów w ich edukacji. Dodał, że znakomite wyniki maturalne są ich wspólną zasługą.

Fot. Marian Paluszkiewicz

„Jestem przekonany, że ze szkoły wynosicie nie tylko wiedzę merytoryczną i znakomite wyniki w nauce, dzięki którym zostaliście już przyjęci lub wkrótce zostaniecie przyjęci na wymarzone kierunki studiów. Wynosicie stąd również cały bagaż pięknych i wartościowych doświadczeń związanych z wyjazdami, szkolnymi uroczystościami, wspólnymi projektami. Życzę Wam, aby zdobyta tutaj wiedza, zawarte przyjaźnie, wspomnienia oraz doświadczenia stały się fundamentem, który będziecie nieść przez całe życie. Aby wszystko, czego doświadczyliście w tej szkole, pomagało Wam budować szczęśliwe życie osobiste, osiągać sukcesy zawodowe i odważnie realizować marzenia” – przemawiał Dariusz Wiśniewski.

Liderem wśród tegorocznych „setkarzy” został Adrian Łausz, absolwent Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, który zdobył maksymalną liczbę 100 punktów na trzech egzaminach | Fot. Marian Paluszkiewicz

Gratulacje wyróżnionym maturzystom złożyła także Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Ogromną radością dla Macierzy Szkolnej jest również to, że młodzież bardzo dobrze zdała państwowy egzamin maturalny z ojczystego języka polskiego. Walczyliśmy o możliwość zdawania tego egzaminu przez blisko 25 lat. Dziś wiemy, że ten wysiłek przyniósł efekty – możecie zdawać ten egzamin, a jego wyniki są uwzględniane w procesie rekrutacji na studia. Pamiętajcie, że bycie Polakiem jest niezwykle ważne. Młodzież polska na Wileńszczyźnie ma powody do narodowej dumy z bycia Polakami, a jednocześnie z bycia dobrymi obywatelami państwa litewskiego, w którym mieszkamy” – mówiła Krystyna Dzierżyńska.

Kierując słowa gratulacji do maturzystów, wyraziła również wdzięczność rodzicom za okazane zaufanie wobec polskich szkół, słowa uznania skierowała także do dyrektorów oraz nauczycieli.

Dyplomy i upominki absolwentom wręczyli Konsul Generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski oraz konsul Barbara Bralewska-Beczek | Fot. Marian Paluszkiewicz

Od maturalnych „setek” do wymarzonych studiów

Liderem wśród tegorocznych „setkarzy” został Adrian Łausz, absolwent Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, który zdobył maksymalną liczbę 100 punktów na trzech egzaminach

– Setki uzyskałem z egzaminów z języka polskiego, angielskiego i informatyki. Przyznam, że maturalna sesja egzaminacyjna nie była łatwa, ale teraz jestem bardzo zadowolony z osiągniętego wyniku. Już dostałem się na studia informatyczne na Uniwersytecie Wileńskim. W dużej mierze jest to zasługa moich nauczycieli, którzy bardzo mi pomagali. Ogromne wsparcie otrzymywałem również od rodziców. Jestem wszystkim bardzo wdzięczny za pomoc i motywację – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Adrian Łausz.

Dominik Stankevičius, absolwent Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela, jest dumny z „setki” z języka ojczystego.

– Taki wynik jest dla mnie bardzo symboliczny, ponieważ jestem Polakiem. Gdy dowiedziałem się, że uzyskałem maksymalny wynik z egzaminu z języka polskiego, nawet się rozpłakałem ze szczęścia. Będę studiować kierunek teatr muzyczny w Kolegium Wileńskim i marzę o karierze aktorskiej – dzieli się swoimi planami na przyszłość Dominik Stankevičius.

Ambasada RP w Wilnie uhonorowała 65 tegorocznych absolwentów z 28 szkół polskich | Fot. Marian Paluszkiewicz

Z „setki” z polskiego dumna jest też Milena Pietkiewicz z Gimnazjum im Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

– Wcześniej brałam udział w Państwowej Olimpiadzie Języka Polskiego, w której zajęłam trzecie miejsce. Kolejnym moim celem było zdobycie stu punktów na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Udało się i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Dostałam się już na studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, ale nadal czekam na wyniki rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny w Polsce. Niewykluczone więc, że będę studiować w Polsce, o czym zawsze marzyłam – nie kryje radości Milena Pietkiewicz.

Całkiem niewiele zabrakło Elizie Gordyniec z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach do uzyskania maksymalnego wyniku na egzaminie z języka ojczystego.

– Uzyskałam 86 punktów z języka polskiego i jestem zadowolona z rezultatu. Wybrałam studia z biologii i genetyki na Uniwersytecie Witolda Wielkiego – cieszy się przyszła studentka kowieńskiej uczelni.

Podczas uroczystości nagrodzono maturzystów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych z różnych przedmiotów | Fot. Marian Paluszkiewicz

Szerokie plany na przyszłość

Absolwenci Gimnazjum im. Szymona Konarskiego każdego roku znajdują się w gronie absolwentów szkół polskich osiągających najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych.

– Bardzo cieszę się z tegorocznych wyników naszych maturzystów. Tak znakomite rezultaty są zasługą przede wszystkim samych uczniów – ich systematycznej pracy, ambicji i zaangażowania. To także efekt ogromnego wysiłku nauczycieli, którzy każdego dnia motywują młodzież i wspierają ją w zdobywaniu wiedzy. Nie można również zapominać o rodzicach, którzy przez wszystkie lata nauki swoich dzieci byli dla nich ważnym wsparciem. Cieszę się, że nasi absolwenci mają szerokie plany na przyszłość. Część z nich rozpocznie studia na Litwie, wiem również, że niektórzy wybierają uczelnie w Polsce, Holandii czy Niemczech. To dla nas powód do dumy, że uczniowie kończący nasze gimnazjum są dobrze przygotowani do podejmowania nowych wyzwań i mogą z powodzeniem kontynuować naukę zarówno w kraju, jak i za granicą – z radością mówi Walery Jagliński, dyrektor gimnazjum.

Dyrektorka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Helena Marcinkiewicz (druga od lewej), jest dumna z absolwentów gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych | Fot. Marian Paluszkiewicz

Sukces młodzieży powodem do wspólnej dumy

Dariusz Wiśniewski w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zauważył, że uroczystość stała się radosnym wydarzeniem nie tylko dla samych maturzystów, ale także dla ich rodzin, nauczycieli oraz całej społeczności polskiej na Wileńszczyźnie.

– Dzisiaj nagradzamy tych najlepszych, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych z różnych przedmiotów. Jestem głęboko przekonany, że wiedza, którą zdobyli w szkołach na Wileńszczyźnie, gdzie nauczanie prowadzone jest w języku polskim, pomoże im na kolejnym etapie życia, czyli na etapie studiów. Równie ważne jest jednak całe doświadczenie wyniesione z polskiej szkoły, a także to zanurzenie w polskość, które wynieśli z domu i które zostało umocnione w szkole – zaznacza Konsul Generalny RP w Wilnie.

Rozmówca dodał, że wierzy, iż doświadczenie wyniesione z polskiej szkoły będzie ważnym elementem kształtującym tożsamość tych młodych osób oraz pomoże im w przyszłości budować szczęśliwe życie.

Uczniowie z rejonu solecznickiego znaleźli się w gronie najlepszych maturzystów szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny | Fot. Marian Paluszkiewicz