Kondolencje od przywódców państwa

Po śmierci Kazimiry Danuty Prunskienė kondolencje złożyli prezydent Gitanas Nausėda oraz premier Mindaugas Sinkevičius. Oboje podkreślili rolę zmarłej w odbudowie państwowości litewskiej po odzyskaniu niepodległości.

„Straciliśmy sygnatariuszkę Aktu z 11 marca, ekonomistkę, działaczkę państwową, pierwszą premier po przywróceniu niepodległości Litwy, która stała na czele pierwszego rządu odrodzonej Republiki Litewskiej. W latach jej rządów położono fundamenty pod instytucje niepodległego państwa oraz reformy gospodarcze” — czytamy w kondolencjach prezydenta Gitanasa Nausėdy.

Prezydent zaznaczył również, że Kazimira Danutė Prunskienė przyczyniła się do nawiązania pierwszych stosunków dyplomatycznych i obrony interesów Litwy na arenie międzynarodowej.

„Kazimira Danutė Prunskienė odegrała ważną rolę w przełomowych latach historii Litwy. Jej podpis na zawsze pozostanie na akcie przywrócenia niepodległości naszego państwa; wzięła na siebie odpowiedzialność za kierowanie pierwszym rządem, który działał w niezwykle trudnych warunkach blokady gospodarczej oraz presji ze strony rozpadającego się, ale wciąż agresywnego imperium radzieckiego. Były to okoliczności wymagające odwagi i mądrości — cechy, które Kazimira Danutė Prunskienė bez wątpienia posiadała” — czytamy w kondolencjach premiera.

„Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim Kazimiry Danuty Prunskienės, a także jej byłym współpracownikom i towarzyszom walki” — powiedział Mindaugas Sinkevičius.

Podczas konferencji prasowej premier podkreślił również jej wkład w budowanie międzynarodowej pozycji Litwy. Zaznaczył, że jako premier angażowała się w działania na rzecz międzynarodowego uznania państwa, utrzymywała kontakty z George’em Bushem, Helmutem Kohlem i Margaret Thatcher oraz należała do grona przywódców, którzy wspólnie z Romualdem Ozolasem, Algirdasem Mykolasem Brazauskasem i profesorem Vytautasem Landsbergisem stworzyli fundamenty współczesnego państwa litewskiego.

Pogrzeb państwowy na Wzgórzu Sygnatariuszy

Rząd zdecydował o organizacji pogrzebu państwowego. Kazimira Prunskienė zostanie pochowana na cmentarzu na Antokolu w Wilnie, na Wzgórzu Sygnatariuszy.

Publiczne pożegnanie Kazimiry Prunskienė rozpoczęło się w środę w kościele św. Janów w Wilnie i trwało od godz. 14:00 do 20:00. Po południu przedstawiciele władz złożyli wieńce, a o godz. 18:00 odprawiona została Msza św. w intencji zmarłej.

We czwartek 6 lipca mieszkańcy będą mogli oddać hołd w godz. 9:00–13:00. O godz. 13:00 urna zostanie wyniesiona z kościoła, po czym kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz na Antokolu. Przy grobie wygłoszone zostaną przemówienia pożegnalne, zmarłą uczci się minutą ciszy, rodzinie zostanie przekazana flaga państwowa, a ceremonię zakończą salwy honorowe i odśpiewanie hymnu Litwy.

Według rzecznika premiera Gedasa Salygi przemówienia na cmentarzu wygłoszą premier, przewodniczący Sejmu oraz przedstawiciel sygnatariuszy.

W uroczystościach nie weźmie udziału prezydent Gitanas Nausėda, który w tym tygodniu pracuje zdalnie z wyspy Madera w Portugalii.

Wieloletnia działalność polityczna

Kazimira Danutė Prunskienė zmarła 30 lipca w wieku 84 lat. Była pierwszą szefową rządu Litwy po odzyskaniu niepodległości oraz przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym kraju.

Aktywną działalność polityczną rozpoczęła w 1988 r. W 2012 r. doznała udaru mózgu, w wyniku którego wystąpiły zaburzenia mowy. Ze względu na stan zdrowia nie powróciła już do aktywnej działalności publicznej.