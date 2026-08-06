W minioną sobotę przez rejon wileński przeszła burza. Samorząd rejonowy ogłosił sytuację ekstremalną w trzech starostwach: Awiżeniach, Rzeszy i Zujunach. Decyzja została podjęta po ocenie szkód wyrządzonych przez burzę, analizie zgłoszeń mieszkańców oraz informacji przedstawionych przez Litewską Służbę Hydrometeorologiczną o odnotowanych na tych terenach niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych.

„Ta decyzja nie jest formalnością — pozwoli szybciej koordynować prace, zmobilizować dodatkowe zasoby i sprawniej pomagać zarówno mieszkańcom, jak i naszym starostwom oraz instytucjom. Nasz cel jest jasny — jak najszybciej usunąć skutki burzy i pomóc tym, którzy ucierpieli najbardziej” — napisał w oświadczeniu mer rejonu Robert Duchniewicz.

Do usunięcia skutków burzy, powalonych drzew, w miniony weekend strażacy wyjeżdżali 37 razy. Większość zgłoszeń pochodziła z okręgu wileńskiego.

— Mer rejonu posiada budżet przeznaczony na ekstremalne sytuacje. Mieszkańcy mają prawo zwracać się o środki pieniężne, jeśli burza spowodowała określoną szkodę dla ich majątku — przypomina Mindaugas Povilionis, starosta gminy Awiżenie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku klęski żywiołowej może zostać przyznana pomoc finansowa: do 3 500 euro — jeśli uszkodzony został dom mieszkalny lub mieszkanie; do 1 500 euro — jeśli uszkodzony został domek letniskowy, do 500 euro — jeśli uszkodzony został budynek gospodarczy.

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, oraz osoby prawne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie rejonu wileńskiego.

Sporo prac do wykonania

Samorząd zaapelował, aby poszkodowani dokumentowali wyrządzone przez burzę szkody za pomocą zdjęć, które trzeba jak najszybciej zgłosić dla starosty. Powołane komisje będą oceniać złożone wnioski i zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiać propozycje dotyczące możliwej pomocy finansowej. Według danych Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej, przedstawionych przez samorząd, na terenie rejonu wileńskiego wystąpił szkwał, podczas którego prędkość wiatru osiągnęła i przekroczyła próg silnego wiatru, co kwalifikuje się jako niebezpieczne zjawisko meteorologiczne.

W okolicach Awiżeń prędkość wiatru mogła osiągać nawet 28 m/s. Taki wiatr charakteryzuje się dużą siłą niszczącą.

— Prac do wykonania naprawdę mamy sporo. Przede wszystkim dotyczą wywiezienia z terenu starostwa powalonych drzew. Ilość powalonego drzewa jest niemała. Właśnie dzisiaj spotykam się z odpowiednią spółką. Będziemy naradzali się, jak lepiej i szybciej będziemy mogli uporządkować sytuację. Musimy skoncentrować się na pewnych lokalizacjach i rozwiązać sprawę, ponieważ to dotyczy terenów zamieszkałych — informuje nasz dziennik Mindaugas Povilionis.

Starosta zaznaczył, że generalnie problem z przejazdem dróg został rozwiązany.

— Są odcinki na bocznych drogach, które raczej są mało używane, gdzie jest problem z przejazdem. Jednak wszystkie miejsca są nam znane i właśnie bierzemy się za eliminację problemu — podkreśla urzędnik.

Po ogłoszeniu sytuacji ekstremalnej kierownikami działań operacyjnych w poszczególnych starostwach zostali ich starostowie. Mają być powołane komisje, które ocenią zgłoszenia złożone przez mieszkańców.