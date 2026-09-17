Mieszkańcy Wilna mogą składać wnioski o dofinansowanie poprawy wyposażenia schronów. Na jeden obiekt można otrzymać do 20 tys. euro. W najbliższy poniedziałek 21 września stołeczny samorząd zaprasza do udziału w zdalnych konsultacjach dla wnioskodawców, podczas których zostanie wyjaśnione, jak prawidłowo przygotować i złożyć wniosek.

Milion euro na schrony

Samorząd Miasta Wilna uruchamia nowy program finansowania, którego celem jest poprawa dostępności istniejących schronów oraz zwiększenie poziomu ich ochrony. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na rozwiązania zapewniające szybki dostęp do schronów (np. zdalne systemy otwierania), zabezpieczenie okien, a także pomoc w przygotowaniu wniosków do programów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących rozwoju sieci schronów. Łącznie na tego typu projekty samorząd przeznaczy 1 mln euro.

„W ostatnim roku poświęciliśmy wiele uwagi na przegląd schronów w mieście, a teraz chcemy zapewnić, aby funkcjonowały one jako sprawna i dostępna dla mieszkańców sieć. Chcemy, aby schrony były bezpieczne, łatwo dostępne i gotowe do eksploatacji wtedy, gdy mogą być najbardziej potrzebne. Inwestując w ich przygotowanie, mamy nadzieję zachęcić mieszkańców nie tylko do dbania o stan schronów znajdujących się w ich budynkach, ale także do poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa w szerszym zakresie” — mówi Adomas Bužinskas, dyrektor administracji Samorządu Miasta Wilna.

Właściciele prywatnych posesji bez wsparcia

— O dofinansowanie będą mogły ubiegać się zarówno wspólnoty właścicieli mieszkań w domach wielomieszkaniowych jak i wspólnoty działające w innego typu budynkach, działające w Wilnie instytucje oraz jednostki państwowe lub samorządowe pod warunkiem, że dane obiekty znajdują się na oficjalnej liście schronów lub zostały uznane za kwalifikujące się do wpisania na nią. Wyjątek stanowią właściciele prywatnych domów. Placówki oświatowe, w których nie ma oficjalnie wyznaczonych schronów będą mogły składać wnioski o dofinansowanie środków zabezpieczenia okien — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Indrė Naureckaitė, rzeczniczka prasowa stołecznego samorządu.

Zdalne konsultacje dot. programu finansowania

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu samorządu na jeden obiekt w ramach jednego wniosku wynosi 20 tys. euro (włączając podatek VAT). W przypadku jednostek samorządowych wydatki zostaną pokryte w 100 proc., natomiast w pozostałych przypadkach dla poszczególnych form finansowania określono odpowiednie limity.

21 września o godz. 11:30 odbędą się zdalne konsultacje dotyczące programu dofinansowania poprawy schronów. Specjaliści wyjaśnią, jak prawidłowo przygotować i złożyć wniosek, jakie wymagania obowiązują wobec wnioskodawców. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zarejestrować się za pośrednictwem strony samorządowej internetowej vilnius.lt w rubryce Civilinė sauga.

Wnioski o dofinansowanie schronów można składać do 18 października br., wysyłając je mailowo na adres: saugus@vilnius.lt.