W murach Pałacu w Landwarowie podobno wciąż kryją się jajka — zamurowane tam przez hrabiego Władysława Tyszkiewicza jako symbol życia i odrodzenia.

Chcecie poznać tę legendę tam, gdzie się narodziła? Zapraszamy na wycieczkę.

Pałac w Landwarowie – historia, która znów ożywa

Zaledwie 18 kilometrów od Wilna znajduje się miejsce, w którym historia nie została zamknięta w muzealnej gablocie. Pałac w Landwarowie (Lentvaris), niegdyś rezydencja rodu Tyszkiewiczów, dziś stopniowo odzyskuje swoje życie i ponownie otwiera drzwi dla odwiedzających.

Historia rezydencji sięga XIX wieku. To właśnie hrabia Józef Tyszkiewicz uczynił Landwarów jedną z ważnych siedzib rodowych. Neogotycki pałac wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych zespołów rezydencjonalnych na Litwie.

Przez kolejne dziesięciolecia losy pałacu zmieniały się wraz z historią kraju. Dawna rezydencja została przekształcona, część jej pierwotnego charakteru utracono, a wieloletnie zaniedbania pozostawiły widoczne ślady. Dziś właśnie te warstwy historii są jedną z rzeczy, które można zobaczyć podczas zwiedzania.

Pałac jest obecnie odnawiany etapami. Nie jest to jeszcze miejsce z idealnie odrestaurowanymi salami i gotową ekspozycją muzealną. Odwiedzający mogą zobaczyć autentyczne fragmenty architektury, ślady późniejszych przebudów, wnętrza oczekujące na renowację oraz już odnowione części obiektu.

I właśnie w tym tkwi wyjątkowość dzisiejszego Landwarowa – można obserwować proces odradzania się zabytku niemal na własne oczy.

Pałac ponownie otwiera się na ludzi

W 2026 roku Pałac w Landwarowie rozpoczął nowy etap swojej historii, stopniowo otwierając przestrzenie dla zwiedzających. Organizowane są wycieczki z przewodnikiem, spotkania kulturalne, prezentacje książek, wydarzenia edukacyjne oraz inne inicjatywy. Możliwe jest również wejście na odrestaurowaną wieżę pałacu, z której można spojrzeć na Landwarów z zupełnie innej perspektywy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wycieczki pozwalające poznać nie tylko reprezentacyjną historię Tyszkiewiczów, lecz także miejsca, które przez wiele lat pozostawały niedostępne.

Pałac chce być nie tylko zabytkiem przypominającym o przeszłości. Celem jest stworzenie żywej przestrzeni kultury, edukacji i spotkań – miejsca, w którym historia Tyszkiewiczów będzie opowiadana kolejnym pokoleniom, a jednocześnie powstawać będą nowe historie.

Każda wizyta ma dziś również dodatkowy wymiar – odbywa się w czasie, gdy renowacja nadal trwa. Dlatego osoby odwiedzające Landwarów mogą po kilku latach wrócić do tego samego miejsca i zobaczyć je już zupełnie inne.

Więcej informacji o zwiedzaniu, wycieczkach i wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej Pałacu w Landwarowie.

https://pl.lentvarismanor.com/ekskursija