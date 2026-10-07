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Akcja „Zjednoczeni pamięcią” 2026

Z wielką przyjemnością zapraszamy Mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny oraz wszystkich miłośników historii i dziedzictwa kulturowego do udziału w jesiennej inicjatywie „Zjednoczeni Pamięcią”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR). Celem akcji jest troska o najstarsze nekropolie Wilna – Cmentarz Na Rossie oraz Cmentarz Bernardyński.

Autor: KW
Afisz akcji „Zjednoczeni pamięcią
Graf. organizatorzy

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„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” – edycja 18

Od 12 do 30 października (włącznie)

Uprzejmie prosimy o przynoszenie szklanych zniczy do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) oraz wpisanie się na listę darczyńców.

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„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 27

Od 10 do 30 października (włącznie)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:

rasu@ecoservice.lt
danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
nijole.minasianiene@ecoservice.lt
Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci. Narzędzia do pracy będą dostępne na miejscu.

„Lekcja historii inaczej”

Niedziela, 18 października, godz. 14:00

Serdecznie zapraszamy na prezentację odnowionych pomników nagrobnych. Spotkanie odbędzie się przy głównej bramie Starej Rossy.

Wspólne zapalanie zniczy pamięci

Niedziela, 1 listopada, godz. 14:00 Na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim.

Zachęcamy do wspólnego uczczenia pamięci narodowej wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami Wilna. Prosimy również o chwilę modlitwy za spoczywających na tych cmentarzach.

Kwesta „Pomnikom Rossy”

Sobota (31 października), niedziela (1 listopada), poniedziałek (2 listopada)

Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe osób kwestujących na wileńskich cmentarzach. Puszki kwestarskie można odebrać w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 19–30 października (włącznie), w godzinach 8:00–19:00. W razie pytań prosimy o kontakt z prezesem SKOnSR, Dariuszem Żybortem: +370 685 10604

Sprzątanie wypalonych zniczy

Od 7 do 21 listopada

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:

rasu@ecoservice.lt
danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
nijole.minasianiene@ecoservice.lt
Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci.

UWAGA!

Uczniowie biorący udział w akcjach mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, szkoła, klasa, data udziału) oraz zdjęcia z wydarzenia na adres: rossa.wilno@gmail.com

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście, serdecznie zachęcamy do wsparcia finansowego. Dane do przelewu (SEPA w euro):

Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa
Bank: Swedbank
IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065
SWIFT: HABALT22
Tytuł przelewu: dowolny
Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)

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Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem,
SKOnSR

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