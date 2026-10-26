Zasady dotyczące przejrzystości reklamy politycznej w „Kurierze Wileńskim”

Po polsku / lenkiškai

Polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” publikuje polityczne materiały reklamowe zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej 2024/900 i 2025/1410. Każdy taki materiał jest oznaczony jako „Reklama polityczna”, a jego ogłoszenia o przejrzystości (sponsor, kwoty, okres publikacji, źródło finansowania) znajdują się bezpośrednio pod nim. Materiały redakcyjne nie są reklamą polityczną. Nie stosujemy targetowania na podstawie danych osobowych. Cennik przekazaliśmy dla Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej (lit. Vyriausioji rinkimų komisija, VRK).

Ogłoszenia o przejrzystości reklamy politycznej są publikowane pod każdym materiałem politycznym w języku, w którym jest materiał. Dla polskich materiałów reklamowych ogłoszenia o przejrzystości napisane są po polsku.

W przypadku potrzeby zgłoszenia materiału, który może nie być zgodny z przepisami dot. reklamy politycznej, zgłoszenie należy przysłać na adres reklama@kurierwilenski.lt. Będziemy wdzięczny za stosowanie tytułu listu (tematu) „ZGŁOSZENIE O MOŻLIWYM BRAKU ZGODY Z PRZEPISAMI”.

Lietuviškai / po litewsku

Lenkiškas dienraštis Lietuvoje „Kurier Wileński“ skelbia politinias reklamas laikydamasis Europos Sąjungos reglamentų 2024/900 ir 2025/1410. Kiekviena tokia medžiaga yra pažymėta kaip „Politinė reklama“, o jos skaidrumo informacija (rėmėjas, sumos, skelbimo laikotarpis, finansavimo šaltinis) pateikiama tiesiai po ja. Redakcinė medžiaga nėra politinė reklama. Nenaudojame tikslinio reklamavimo (taip vadinamo targetavimo) remiantis asmens duomenimis. Kainoraštį pateikėme Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Politinės reklamos skaidrumo pranešimai yra skelbiami po kiekviena politine medžiaga ta kalba, kuria parašyta pati medžiaga. Lenkų kalba parengtų reklamos medžiagų skaidrumo pranešimai rašomi lenkų kalba.

Jei norite pranešti apie medžiagą, kuri galimai neatitinka politinės reklamos taisyklių, pranešimą reikia siųsti adresu reklama@kurierwilenski.lt. Būtume dėkingi, jei laiško pavadinime (temoje) nurodytumėte „PRANEŠIMAS APIE GALIMĄ NEATITIKIMĄ TAISYKLIŲ“.