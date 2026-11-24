Warto wierzyć w zaradność rodaków

Podczas uroczystości głos zabrał Bogdan Borusewicz, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Zauważył, że DKP w Wilnie jest przykładem świetnej inwestycji, dobrze wydanych pieniędzy z budżetu Polski, ale przede wszystkim jest przykładem zaradności Polaków mieszkających na Litwie, szczególnie w Wilnie.

„My w Polsce pamiętamy o naszych rodakach. Komisja, której jestem przewodniczącym, co roku dyskutuje o możliwościach wsparcia finansowego. Dom Kultury Polskiej, jego sukces, jest dla nas przykładem, który pokazuje nam, że warto dzielić się z rodakami, wierzyć w ich zaradność i w to, że ich aktywność jest ostoją polskości. Bez waszej aktywności ta polskość na Litwie, a szczególnie w Wilnie, najprawdopodobniej nie wyglądałaby tak dobrze. Gratuluję dyrektorowi, który tak świetnie z takim zaangażowaniem prowadzi tę działalność. To przecież nie jest dla pana wyłącznie praca, ale również pasja. Bez pasji to miejsce nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj” — podkreślił Bogdan Borusewicz.

Więcej niż budynek – prawdziwy dom wspólnoty

Podobny ton wdzięczności i uznania wybrzmiał również w wystąpieniu Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który zwrócił uwagę na znaczenie DKP w Wilnie nie tylko jako miejsca organizacji wydarzeń, lecz także przestrzeni integrującej Polaków i wzmacniającej ich tożsamość narodową.

„Byłem dumny, przyjeżdżając tutaj i patrząc, jak ten dom rośnie, rośnie w sensie materialnym. Ogromnie się cieszę, że 25 lat współpracy między Stowarzyszeniem »Wspólnota Polska« a społecznością polską na Litwie dały tak doskonałe efekty. Powstał piękny budynek, kilka lat temu rozbudowany o nowe, nowoczesne skrzydło. Znalazło się w nim miejsce również dla medium, które, mam nadzieję, pomaga Polakom utrzymywać kontakt z tym, co ważne — z kulturą, językiem i informacjami związanymi z ojczyzną. Ale kiedy kilka lat temu Zarząd Krajowy Stowarzyszenia »Wspólnota Polska« powierzył mi funkcję przewodniczącego fundacji, prezesa Fundacji Dobroczynności, która prowadzi oczywiście w ścisłej współpracy z naszymi partnerami z Wileńszczyzny i dyrekcją Domu Polskiego ten obiekt, zrozumiałem, że jak najszybciej muszę o Domu Kultury Polskiej w Wilnie przestać myśleć »nasz dom« mając na myśli budynek, mając na myśli, że jest to nasza własność. A zacząć myśleć — »nasz dom« dom w sensie wspólnotowym, w sensie tych wszystkich wspaniałych dzieł, które powstały przez te 25 lat” — podkreślił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie | Fot. Waldemar Dowejko, zw.lt

Marzenie, które udało się zrealizować w 2001 roku

Do jubileuszu i znaczenia Domu Kultury Polskiej dla kolejnych pokoleń Polaków na Litwie odniósł się również Marek Kubiak, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL, podkreślając rolę tej placówki w podtrzymywaniu więzi z polską kulturą, językiem i tradycją.

„Losy Polaków mieszkających na Litwie nie zawsze były łatwe. Szczególnie w dobie XX w. nasza społeczność przeżyła kilka wojen, zmianę granic państwowych, wywózkę na Sybir, liczne prześladowania. Mimo tego trudnego doświadczenia udało się zachować język, kulturę i obyczaje polskie na Litwie. Pielęgnowano je pieczołowicie w kościołach, szkołach, a przede wszystkim w domach rodzinnych. Coraz to kolejne pokolenia uważało, że polskość jest godna uwagi i warto ją przekazać swoim dzieciom i wnukom. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy Litwa odzyskała niepodległość, społeczność polska otrzymała nowe perspektywy. Bardzo intensywnie zaczęło rozwijać się życie kulturalne i społeczne. Powstawały nowe zespoły artystyczne, organizacje. Ale powstało również i marzenie. Marzenie o miejscu, w którym mogłoby się zjednoczyć i zebrać społeczność polska z Wilna i Wileńszczyzny. I to marzenie udało się zrealizować w 2001 r., kiedy to za sprawą ogromnego wysiłku społeczności polskiej na Litwie, jak również hojnego daru ze strony najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej udało się wybudować właśnie ten Dom Kultury Polskiej w Wilnie” — powiedział Marek Kubiak.

Pielęgnowanie polskości i przestrzeń dialogu

O znaczeniu Domu Kultury Polskiej jako ważnego miejsca spotkań, współpracy i pielęgnowania polskości mówił także Rafał Poborski, szef Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. W swoim wystąpieniu mówił, że jest to owoc współpracy Polaków. I to jest rezultat tego, jak pięknie potrafimy razem coś tworzyć i jak wspaniale powstaje to, jeżeli Polacy są razem i budują.

„25 lat działalności to piękny jubileusz i doskonała okazja, by z dumą spojrzeć na dorobek wyjątkowej instytucji oraz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania i rozwoju. Dom Kultury Polskiej w Wilnie powstał z niezwykle ważnej idei — stworzenia miejsca, w którym polska kultura, język, historia i tradycja będą pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom Polaków na Litwie. Dziś DKP jest największą polską placówką kulturalną poza granicami Rzeczypospolitej. Ale przede wszystkim, to już było powiedziane, jest prawdziwym domem — miejscem spotkań, integracji, twórczości i budowania wspólnoty. Jest także miejscem polsko-litewskiego dialogu i współpracy, bowiem szeroko pojęta kultura jest uniwersalną płaszczyzną umożliwiającą zrozumienie, a czasem także porozumienie między ludźmi wywodzącymi się z obszaru różnych tradycji, poglądów czy języków” — podkreślił szef Ambasady RP w Wilnie.

Pięknego jubileuszu gratulowali również przedstawiciele redakcji „Kuriera Wileńskiego” | Fot. Waldemar Dowejko, zw.lt

Narodziny idei i społeczna zbiórka na budowę DKP

Słowa uznania i gratulacje przekazali Waldemar Tomaszewski, europoseł, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i prezes Związku Polaków na Litwie, Teresa Sołowjowa, liderka opozycji i wieloletnia radna samorządu rejonu trockiego, minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė, Jarosław Narkiewicz, przewodniczący sejmowego Komitetu ds. Samorządów i Zarządzania Państwem, oraz Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego. Złotą Odznakę Związku Polaków na Litwie wręczyła delegacja organizacji na czele z Waldemarem Tomaszewskim.

„To były bardzo ważne lata dla naszej polskiej społeczności na Litwie. Trzeba pamiętać, że za tą inicjatywą stało wiele osób i wiele środowisk. Polacy na Litwie również włączyli się w zbiórkę pieniędzy na budowę. Zebrano około 100 tys. ówczesnych litów. Jednak największy wkład finansowy miało państwo polskie, które zdecydowało się wesprzeć realizację tego projektu” — mówił Waldemar Tomaszewski.

Zasłużone laury i artystyczny finał jubileuszu

Szczególnym momentem jubileuszowej uroczystości było wręczenie wyróżnień osobom, które przez lata współtworzyły i rozwijały DKP w Wilnie. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” — prezes i przewodniczący Rady Krajowej Dariusz Piotr Bonisławski oraz przewodniczący Zarządu Krajowego Tomasz Różniak — uhonorowali Medalem 35-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wieloletniego dyrektora placówki Artura Ludkowskiego oraz jego zastępczynię Krystynę Zimińską.

To jednak nie jedyne wyróżnienie tego wieczoru. Dom Kultury Polskiej w Wilnie otrzymał prestiżową Nagrodę im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, przyznawaną za zasługi dla rozwoju polskiej kultury i umacniania tożsamości narodowej Polaków poza granicami kraju. Nagroda stanowi wyraz uznania dla 25 lat działalności placówki, która stała się jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia społecznego i kulturalnego na Litwie.

Uroczystość miała również solidną artystyczną oprawę. Jej częścią był koncert „Polish Sounds”. Muzyczne występy stworzyły wyjątkową atmosferę jubileuszowego wieczoru i były pięknym dopełnieniem świętowania. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie, który stał się słodkim akcentem 25. urodzin placówki.