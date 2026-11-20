Inwestować w bezpieczeństwo

— Przede wszystkim nauczyliśmy się, że bez inwestowania w bezpieczeństwo i obronność istnienie narodu staje się bardzo problematyczne i znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Żyjemy w czasach wyjątkowo niestabilnych i pełnych napięć, dlatego jednym z najważniejszych wniosków jest to, że państwo musi nieustannie troszczyć się o własną obronność — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Rimantas Sinkevičius, przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Jak zaznacza, sama modernizacja sił zbrojnych i inwestowanie w sprzęt wojskowy nie wystarczą. Równie istotne jest przygotowanie obywateli do obrony kraju. Litwa powinna dlatego rozwijać patriotyzm, umiejętności obywatelskie i wojskowe oraz szkolenia obronne, które zwiększają gotowość społeczeństwa na wypadek zagrożenia.

— Obok obronności, która jest jednym z podstawowych warunków istnienia narodu, niezwykle ważne jest również środowisko społeczne, w którym żyjemy. Obywatel powinien chcieć bronić swojej ojczyzny i mieć ku temu motywację. Powinien czuć, że warto w niej żyć, że jego poziom życia nie jest gorszy niż w innych państwach — podkreśla Sinkevičius.

Litwa wciąż nie wyciągnęła wszystkich wniosków

Inną ocenę przedstawia Aidas Gedvilas, członek sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” poseł podkreśla, że Litwa nie wyciągnęła jeszcze z wojny w Ukrainie tylu wniosków, ile powinna. W jego ocenie, wciąż zbyt często zachowujemy się tak, jakby zagrożenie wojną było czymś odległym i teoretycznym.

— Przykładem są incydenty związane z pojawianiem się na litewskim terytorium dronów i balonów przemytniczych. Nawet takie zdarzenia potrafią zakłócić normalne funkcjonowanie państwa, wywołać zamieszanie i zmusić instytucje do pilnego poszukiwania rozwiązań. Pokazuje to, że przygotowania do zagrożeń wciąż nie są wystarczająco skuteczne — ocenia Aidas Gedvilas.

Zwraca również uwagę na problem schronów. Choć o konieczności ich przygotowania mówi się na Litwie od kilku lat, praktyka pokazuje, że nie wszystkie obiekty są odpowiednio przystosowane i dostępne dla mieszkańców. Zdarzały się przypadki zamkniętych schronów, do których ludzie nie mogli dostać się w sytuacji zagrożenia.

Obrona przed dronami

Poseł wskazał również na niedostateczne przygotowanie systemów obrony powietrznej, wykrywania i neutralizowania dronów, a także na niewystarczające uwzględnianie walki elektronicznej i obrony cywilnej wśród priorytetów państwa.

— Drony nie pojawiły się przecież wczoraj ani dzisiaj. Tymczasem, dostosowując się do współczesnych wyzwań wojennych, często koncentrujemy się na projektach infrastrukturalnych, takich jak budowa poligonów. Oczywiście są one potrzebne, ale same nie ochronią nas przed dronami, balonami czy innymi zagrożeniami — zaznacza Gedvilas.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę poseł, jest sposób wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na obronność. Jak podkreśla, zwiększanie budżetu wojskowego i ogłaszanie ambitnych planów zakupowych nie gwarantują automatycznie wzrostu bezpieczeństwa. Równie ważne są efektywność, przejrzystość i kontrola wydatków.

Gedvilas powołuje się na ustalenia audytu Państwowej Kontroli, który ujawnił poważne problemy w systemie zamówień publicznych w dziedzinie obronności. Chodzi między innymi o przewlekłość procedur, niewystarczającą przejrzystość podejmowanych decyzji oraz niedostateczne mechanizmy kontroli.