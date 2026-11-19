— Państwowa Kasa Chorych zakupiła około 250 tys. szczepionek przeznaczonych na ten sezon grypowy, które będą bezpłatnie podawane osobom z grup ryzyka. Zapotrzebowanie zgłoszone przez placówki medyczne wynosiło około 220 tys. dawek. Z naszych informacji wynika, że szczepionki dotarły na Litwę w ubiegłym tygodniu i są obecnie intensywnie rozwożone do placówek medycznych. Większe placówki powinny już otrzymać preparaty i rozpocząć zapraszanie osób z grup ryzyka na bezpłatne szczepienia — poinformowała „Kurier Wileński” Greta Gargasienė, doradczyni Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

W tym sezonie zmieniono wszystkie składniki szczepionki

Szczepionka przeciw grypie jest co roku aktualizowana w zależności od wariantów wirusów krążących w danym okresie. W tegorocznym preparacie zmieniono wszystkie trzy składniki, czyli dwa szczepy wirusa grypy typu A i jeden szczep typu B.

— Szczepionka w tym sezonie jest całkowicie zaktualizowana. Nie zmieniono tylko jednego składnika, ale wszystkie trzy. Jej skład dostosowano do wirusów, które obecnie najczęściej mogą zakażać ludzi i powodować powikłania lub cięższy przebieg choroby — wyjaśnia Greta Gargasienė.

Stopniowy wzrost zachorowań

Według danych z ubiegłego tygodnia na Litwie odnotowano ponad 200 przypadków grypy. Na razie jednak skala zachorowań nie odbiega od obserwowanej w poprzednich sezonach.

— Obserwujemy stopniowy wzrost zachorowań, co jest typowe dla sezonu infekcji dróg oddechowych. Szczyt zachorowań na Litwie najczęściej przypada po okresie świątecznym, zwykle w styczniu i lutym. Na razie nie widzimy sygnałów ani z Litwy, ani z innych państw europejskich, które wskazywałyby na nietypowy przebieg tegorocznego sezonu — zaznaczyła przedstawicielka NVSC.

Nie ma również danych wskazujących, że tegoroczna grypa charakteryzuje się innymi objawami niż w poprzednich latach. Do typowych symptomów należą bóle kości i mięśni, bóle głowy, wysoka gorączka, a także katar, kaszel i ból gardła.

Kto może zaszczepić się bezpłatnie?

Specjaliści zalecają szczepienie przez cały sezon grypowy, jednak osobom należącym do grup ryzyka radzą zrobić to przed przewidywanym szczytem zachorowań.

— Nie wiemy, kiedy możemy zachorować, dlatego szczepienie jest zalecane przez cały sezon. Osobom z grup ryzyka rekomendujemy jednak zaszczepienie się przed szczytem zachorowań, który najczęściej przypada na styczeń i luty. Zwykle szczepienia odbywają się w październiku i listopadzie. Ponieważ preparaty dotarły już na Litwę, zachęcamy osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia, aby zgłaszały się do swoich placówek medycznych — zauważa Gargasienė.

Z bezpłatnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać: osoby powyżej 65. roku życia, osoby w każdym wieku cierpiące na choroby przewlekłe, pracownicy placówek ochrony zdrowia, w tym personel medyczny, studenci odbywający praktyki w placówkach medycznych, mieszkańcy placówek opieki społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, kobiety w ciąży, dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Szczepienia są finansowane ze środków Państwowej Kasy Chorych.