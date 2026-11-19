— Strajkują już także nauczyciele w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu — wylicza Svetlana Juodelienė, przewodnicząca Litewskiego Związku Zawodowego Zrzeszenia Pracowników Oświaty Rejonu Wileńskiego.

Nauczyciele nie zamierzają zawieszać strajku

Zorganizowany przez Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty (LŠDPS) strajk rozpoczął się 16 listopada. W poniedziałek wzięło w nim udział około 4 tys. nauczycieli z blisko 220 szkół. W środę, 18 listopada, związkowcy z LŠDPS spotkali się z minister oświaty Ramintą Popovienė. Spotkanie odbyło się w Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, którego nauczyciele również uczestniczą w strajku.

— Podczas spotkania pani minister obiecała kontynuować negocjacje w sprawie przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Domagamy się wzrostu płac o 10 proc. zamiast proponowanych przez rząd 7,56 proc. Minister przyznała, że znalezienie w budżecie dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli będzie niezwykle trudne, ale zapewniła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby je wynegocjować. W przyszłym tygodniu minister planuje spotkać się z Andriusem Navickasem, przewodniczącym naszego związku zawodowego, aby jeszcze raz omówić tę kwestię. Nauczyciele w rejonie wileńskim na razie nie zamierzają zawieszać strajku. Protest trwa w czterech dużych gimnazjach, a do akcji przyłączają się kolejne placówki oświatowe — informuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Svetlana Juodelienė.

Praktyka odbiega od składanych deklaracji

W spotkaniu z minister Popovienė udział wzięli m.in. nauczyciele z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, w którym strajkuje 27 pracowników.

— Po spotkaniu z panią minister okazało się, że zapowiadane przez rząd podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 7,56 proc. w rzeczywistości wyniosą 7 proc., a ostatecznie realny wzrost wypłacanych wynagrodzeń, obliczany według specyficznych formuł, wyniesie zaledwie 4,5 proc. Tymczasem w mediach i oficjalnych komunikatach wszędzie podawana jest kwota 7,56 proc. — mówi Mirosława Wróblewska, nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz przewodnicząca działających w tej placówce związków zawodowych.

LŠDPS krytykuje proponowane podwyżki

Związkowców z LŠDPS nie zadowala propozycja Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu dotycząca wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2027 r. o 7,56 proc. (czyli od 92 do 152 euro netto). Zgodnie z projektem od 1 stycznia współczynniki podstawowego wynagrodzenia miałyby wzrosnąć o 4,5 proc. Kolejne 0,43 proc. przeznaczono by na podwyższenie stałych części współczynników wynagrodzenia podstawowego ze względu na stopień trudności wykonywanej pracy, dodatki lub inne świadczenia. Natomiast kwota bazowa wynagrodzenia podstawowego wzrosłaby o 2,5 proc.

— Dążymy do tego, by zgodnie z obietnicami rządu wynagrodzenia nauczycieli wynosiły co najmniej 130 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Obecnie taki wskaźnik nie obowiązuje — podkreśla Andrius Navickas, przewodniczący LŠDPS.

Rząd na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przeznaczył 245 mln euro.