Honorata Adamowicz: Jak przyjął Pan wiadomość o tym, że został Pan kandydatem do tytułu „Polak Roku 2026”? Co to dla Pana znaczy?

Paweł Giliauskas: Szczerze mówiąc przyjąłem tę wiadomość z uśmiechem, ponieważ już po raz drugi znalazłem się w gronie dziesięciu kandydatów. Pomyślałem: „O, znowu! To bardzo miłe i pozytywne zaskoczenie”. Co ciekawe, tym razem jestem już na zupełnie innym etapie swojej działalności społecznej. Kiedy po raz pierwszy znalazłem się w dziesiątce, aktywnie działałem w harcerstwie i pełniłem funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Jest to duża organizacja, a moja działalność była bardziej widoczna również w mediach. Dzisiaj moim głównym polem służby — tak lubię to określać — jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Nadal kieruję się tymi samymi wartościami: chęcią pomagania innym i tworzenia przestrzeni do współpracy, choć dziś realizuję je w innym środowisku.

Uśmiechnąłem się, bo pomyślałem, że ktoś jednak dostrzega to, co robię. Nie zależy mi bowiem na rozgłosie, lecz na rzeczywistym wkładzie w życie społeczne, dlatego nominację przyjąłem spokojnie, ale z dużą wdzięcznością. Jestem również dumny z tego, że mogę uczestniczyć w rozwoju „Korony”. Organizacja liczy już 46 członków, a kolejne trzy firmy czekają na przyjęcie. To dla mnie zaszczyt być częścią tego środowiska i mieć swój udział w jego rozwoju.

Sama obecność w dziesiątce jest dla mnie ważnym sygnałem, że moja działalność ma sens. Wiem, jak wielu Polaków na Litwie robi naprawdę wiele dla innych, poświęcając swój prywatny i rodzinny czas. Już samo znalezienie się w tym gronie jest dla mnie dużym wyróżnieniem, niezależnie od tego, czy ostatecznie otrzymam tytuł „Polaka Roku”.

Harcerstwo zajmuje ważne miejsce w Pana życiu. Czy pamięta Pan moment, w którym zrozumiał, że chce aktywnie działać na rzecz polskiej społeczności na Litwie?

Myślę, że stało się to bardzo naturalnie, ponieważ wychowałem się w harcerstwie. Miałem jednak pewną przerwę, kiedy wyjechałem na studia do Kowna i oddaliłem się od swojej drużyny. Po mniej więcej roku poczułem, że czegoś brakuje mi w codziennym życiu. Wróciłem do harcerstwa, ale już z zupełnie innym spojrzeniem. Zacząłem pełnić różne funkcje i coraz głębiej rozumiałem, że harcerstwo to coś znacznie więcej niż przygoda — to ruch, który niesie ze sobą głębsze wartości i daje możliwość realnego działania dla społeczeństwa, zaczynając od pracy nad sobą.

Z czasem zrozumiałem, że kiedy dokłada się swoją cegiełkę, pomagając drugiemu człowiekowi na różne sposoby, odczuwa się ogromną satysfakcję i sens tego, co się robi. Ma się poczucie, że pozostawia się po sobie jakiś ślad.

Polska społeczność jest mi szczególnie bliska, ale nie oznacza to, że zamykam się na współpracę z innymi. Dobrze współpracuję również ze społeczeństwem litewskim i reprezentuję w nim swoją narodowość. Dobrym przykładem była konferencja, która odbyła się niedawno w Kownie. Było to symboliczne spotkanie przedstawicieli organizacji skautowych działających na Litwie, zainicjowane przez posła na Sejm Valdasa Rakutisa. Co ciekawe, podczas wspólnego obiadu, razem z przewodniczącą ZHPnL Agatą Stankiewicz oraz komisarz ds. zagranicznych ZHPnL Patrycją Kostiukiewicz, mieliśmy okazję porozmawiać z posłem w języku polskim. Miałem zaszczyt moderować jeden z paneli dyskusyjnych. Było to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ jako polski harcerz z Litwy, występujący w polskim mundurze z naszymi symbolami i flagami, otrzymałem zaufanie i możliwość współtworzenia wydarzenia skupiającego przedstawicieli litewskiego środowiska skautowego.

Przez pewien czas pełniłem również funkcję prezesa litewskiego klubu biznesowego zrzeszającego ponad 50 firm. To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że niezależnie od narodowości możemy wiele osiągnąć dzięki wzajemnemu zaufaniu i współpracy.

Harcerstwo stawia człowieka w różnych sytuacjach, które kształtują jego charakter i przygotowują do wyzwań dorosłego życia | Fot. archiwum pryw. P.G.

Czego nauczyło Pana harcerstwo? Jakie wartości i umiejętności wykorzystuje Pan do dziś w życiu zawodowym i społecznym?

Przede wszystkim pozytywnego nastawienia, optymizmu i wiary we własne możliwości. Harcerstwo nauczyło mnie, że nie zawsze mamy wpływ na okoliczności, ale zawsze możemy zdecydować, jak na nie zareagujemy. Nawet gdy za oknem jest szaro i pada deszcz, możemy zachować pogodę ducha i motywację do działania. Równie ważne są pracowitość i wytrwałość, bo sam optymizm nie wystarczy, jeśli nie idą za nim konkretne działania.

Harcerstwo nauczyło mnie pracy zespołowej, delegowania zadań, wystąpień publicznych, a także odpowiedzialności za ludzi i podejmowane decyzje. Te umiejętności bardzo przydały mi się w życiu zawodowym. Co ciekawe, umiejętność właściwego delegowania zadań nabiera dziś szczególnego znaczenia w dobie sztucznej inteligencji. Pracując z agentami AI, podobnie jak z ludźmi, trzeba umieć jasno określić cel i ocenić rezultaty. Okazuje się, że umiejętności zdobyte w harcerstwie znajdują dziś zastosowanie nawet w tak nowoczesnych dziedzinach jak sztuczna inteligencja.

Harcerstwo stawia człowieka w różnych sytuacjach, które go kształtują i przygotowują do wyzwań dorosłego życia. To prawdziwa szkoła życia. Ponad 20 lat harcerskiej służby dało mi naprawdę wiele.

Dzisiaj kieruje Pan Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Skąd pomysł na zaangażowanie się w środowisko polskich przedsiębiorców i jakie cele stawia sobie organizacja?

Do „Korony” trafiłem, kiedy sam zaczynałem swoją przygodę z przedsiębiorczością. Potrzebowałem wtedy wsparcia, praktycznych porad i możliwości skorzystania z doświadczenia innych przedsiębiorców. I właśnie to znalazłem w „Koronie”. Dziś z przyjemnością dzielę się własnym doświadczeniem i staram się pomagać innym.

Choć „Korona” działa w zupełnie innym środowisku niż harcerstwo, dostrzegam wiele podobieństw w wartościach, na których opiera się nasza działalność. Skupia przedsiębiorców — zarówno prowadzących mniejsze, jak i większe firmy, osoby z różnym doświadczeniem i reprezentujące różne branże. Ich działalność ma wpływ nie tylko na nich samych, lecz także na ich rodziny, pracowników i całe otoczenie. Wspierając przedsiębiorców, pomagamy więc naszej społeczności w nieco inny sposób.

Jedną z naszych głównych misji jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także dzielenie się sposobami radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Siłą Korony jest różnorodność jej członków. Im jest nas więcej, tym większą wartość możemy sobie nawzajem przekazywać. Nie zamykamy się jednak wyłącznie na własne środowisko. Staramy się również, na miarę naszych możliwości, wspierać młodzież i jej inicjatywy. Rozwijamy współpracę z filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wspieramy zarówno studentów, jak i konkursy organizowane przez filię dla uczniów, między innymi fundując nagrody. Przykładem jest konkurs „1000 za 1000”, który stał się już naszą coroczną tradycją. W ramach konkursu studenci przygotowują plan inwestycji we własny rozwój, zakładając, że dysponują kwotą tysiąca euro. Zwycięzca otrzymuje następnie 1 tys. euro na realizację swojego planu. Chcemy w ten sposób zachęcać młodych ludzi do świadomego planowania przyszłości. Wierzymy, że inwestowanie w rozwój młodego człowieka przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

„Korona” rozwija współpracę z filią UwB w Wilnie. Wspiera zarówno studentów, jak i konkursy organizowane przez filię dla uczniów, między innymi fundując nagrody | Fot. archiwum pryw. P.G.

Czy polscy przedsiębiorcy na Litwie mają dziś wystarczające możliwości współpracy i wzajemnego wspierania się?

Uważam, że potencjał współpracy polskich przedsiębiorców na Litwie jest ogromny, ale wciąż nie w pełni wykorzystany. W „Koronie” widzimy, jak wiele możliwości otwiera wzajemne poznawanie się, wymiana doświadczeń i budowanie relacji. Jednym z naszych słabszych punktów pozostaje promocja działalności — nie mówimy o sobie wystarczająco głośno. Koncentrujemy się przede wszystkim na budowaniu wartości dla obecnych członków, ale zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy również skuteczniej docierać do przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wiedzą o istnieniu naszego forum.

A „Korona” jest narzędziem, które może szczególnie pomóc osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Mówiąc o młodych przedsiębiorcach, nie mam na myśli ich wieku, lecz poziom doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Forum daje możliwość uzyskania wsparcia w codziennych wyzwaniach, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Otwiera również drogę do współpracy międzynarodowej, ponieważ wielu naszych członków prowadzi firmy w Polsce lub działa na innych zagranicznych rynkach. Osoby, którym zależy na rozwoju biznesu i poszerzaniu kontaktów, mogą znaleźć w Koronie naprawdę dużo wartości. Problem polega na tym, że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą.

Cieszy mnie natomiast, że polskich przedsiębiorców na Litwie jest naprawdę wielu. Spotykamy ich również w środowisku harcerskim. Z przyjemnością obserwuję, jak młodzi ludzie wykorzystują w dorosłym życiu umiejętności zdobyte w harcerstwie: samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość i odwagę w podejmowaniu inicjatywy. To cechy, które bardzo pomagają zarówno w pracy zawodowej, jak i w prowadzeniu własnego biznesu.

Jakie według Pana są dziś największe wyzwania stojące przed polską społecznością na Litwie?

Moim zdaniem jednym z największych wyzwań jest umiejętność zachowania własnej tożsamości przy jednoczesnym otwarciu się na zmieniający się świat i możliwości, jakie oferuje. Możemy być dumni ze swoich polskich korzeni, a jednocześnie otwarci na inne środowiska i wspólne działania. Jeśli człowiek wie, kim jest i jakie wartości reprezentuje, łatwiej mu odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Jestem Polakiem, ale przez wiele lat pracowałem w różnych międzynarodowych korporacjach. Dziś prowadzę własną działalność gospodarczą, koncentrując się na praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Prowadząc szkolenia, pomagam ludziom zrobić kolejny krok w ich rozwoju, zmniejszając dystans między nimi a możliwościami, jakie oferują nowoczesne technologie. Wspieram również przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu tych możliwości w codziennej pracy. Nigdy nie odczuwałem, żeby moja narodowość stanowiła przeszkodę w działalności zawodowej. Jestem dumny ze swojej polskiej tożsamości, ale uważam, że w relacjach z innymi ludźmi najważniejsze powinny być wzajemny szacunek i wartości, a nie narodowość.