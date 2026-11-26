Sprawa prywatna

— Papież jest człowiekiem takim jak każdy z nas i również może prowadzić dziennik, w którym zapisuje swoje przeżycia, także duchowe czy mistyczne. Uważam jednak, że dziennik jest przede wszystkim prywatną sprawą człowieka. Nie wiem, czy wszystkie takie zapiski powinny być ujawniane — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Mirosław Grabowski, proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Rafała.

Duchowny przypomina, że podobną zasadę poszanowania prywatności zastosowano w przypadku zapisków św. Jana Pawła II. Nie wszystkie jego osobiste notatki i rozważania zostały upublicznione, ponieważ papież nie życzył sobie ich publikacji.

— Oczywiście istnieją dzienniki pisane z myślą o innych ludziach. Tak było na przykład w przypadku „Dzienniczka” św. Faustyny czy „Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Te teksty powstały po to, aby przekazać ludziom określone przesłanie duchowe — zaznacza ks. Grabowsi.

A czy zatem możliwe jest, że papież rzeczywiście zobaczył szatana? Ks. Grabowski nie wyklucza takiej możliwości. Przywołuje przy tym postać papieża Leona XIII, z którym wiąże się historia modlitwy do św. Michała Archanioła, inspirowanej jego mistycznym doświadczeniem dotyczącym szatana.

— Nie musi to jednak oznaczać fizycznego zobaczenia szatana. Powiedziałbym, że jest to raczej przeżycie wewnętrzne, mistyczne — wyjaśnia kapłan.

Trzy spotkania

Książka „Prywatny dziennik papieża Franciszka”, przygotowana przez argentyńskiego kardynała Victora Manuela Fernándeza, zawiera fragmenty notatek, które Jorge Bergoglio sporządzał w latach 1992-2024.

Jedno z najbardziej intrygujących wyznań dotyczy spotkań z szatanem. Franciszek napisał, że jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires trzykrotnie miał go zobaczyć „fizycznie”. Do tych sytuacji miało dojść m.in. podczas jazdy samochodem w drodze do domu oraz w chórze podczas mszy świętej.

„Zrozumiałem, że demon poruszał się bezczelnie, podstępnie czyhając” — zapisał Franciszek 24 stycznia 2021 r. w dzienniku, którego francuską wersję, wydaną przez wydawnictwo Albin Michel, przejrzała agencja AFP.

Opisując drugie zdarzenie, do którego miało dojść w kaplicy karmelitów, Franciszek pisał: „Spojrzał na mnie płonącymi oczami. Nigdy nie zapomnę tego spojrzenia, jeszcze bardziej intensywnego niż poprzednie. Były niczym wybuchy ognia”.

Trzecie spotkanie miało nastąpić podczas pobytu w Rzymie, po powrocie z Chile. „Zobaczyłem go i usłyszałem jego głos, triumfujący, wszechogarniający (…). Nie mogę zapomnieć potężnej chropowatości jego głosu” — zapisał. Dodał przy tym, że „Pan dał mu możliwość uwolnienia się od tych spotkań”.

7 czerwca 2018 r. Franciszek opisał również doświadczenie z poprzedniej nocy, kiedy przygotowywał się do snu i miał zobaczyć „bramy piekła”. „Pogańska pokusa z całą swoją mocą. Przyglądałem się temu przez chwilę i przeraziłem się” — zanotował, dodając, że „wziął różaniec jako broń”.

Rachunek sumienia

W dzienniku Franciszek nie unikał krytycznych ocen samego siebie. Pisał o pojawiających się w nim uczuciach pogardy, zazdrości i pychy. Przyznał również, że pewnego razu zignorował na ulicy zaczepiającego go nietrzeźwego mężczyznę, ponieważ „chciał spokojnie pospacerować”.

15 stycznia 2017 r. wyznał: „Od jakichś trzech, czterech dni jestem bardzo zły i przygnębiony”.

Jednym z najczęściej powracających tematów dziennika jest miłosierdzie. „Patrząc wstecz, zrozumiałem, jak wiele krzywd wyrządziłem w swoim życiu. Jak bardzo potrzebuję miłosierdzia Pana!” — napisał 5 stycznia 1997 r.