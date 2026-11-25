Obecne przepisy

— Obecnie litewskie przepisy przewidują ograniczone możliwości zwolnienia dorosłych dzieci z obowiązku utrzymywania niezdolnych do pracy rodziców. Jednym z wyjątków jest sytuacja, w której dzieci zostały od rodziców na stałe odseparowane z winy tych ostatnich. Proponowane zmiany mają rozszerzyć katalog sytuacji, w których rodzice nie będą mogli domagać się od dorosłych dzieci alimentów na starość. Obecnie litewskie przepisy przewidują niewiele wyjątków. Jednym z nich jest pozbawienie rodziców praw rodzicielskich. Chcemy, aby taką możliwość wykluczały również inne okoliczności, przede wszystkim przemoc wobec dzieci — fizyczna, psychiczna i seksualna. Pod uwagę miałyby być brane także przypadki, w których rodzice nie wywiązywali się z obowiązku alimentacyjnego i nie zapewniali dzieciom utrzymania — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” autor poprawki Darius Razmislevičius.

Jak podkreśla poseł, nie powinno być nawet teoretycznej możliwości, aby rodzice, którzy krzywdzili dzieci lub nie troszczyli się o nie, mogli po latach domagać się od nich utrzymania.

— Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione, a w razie potrzeby projekt może zostać odpowiednio skorygowany po zapoznaniu się z wnioskami rządu. Teraz projekt będzie jeszcze analizowany i poprawiany — podkreśla poseł.

Rząd popiera, ministerstwo zgłasza zastrzeżenia

Choć rząd zasadniczo poparł kierunek proponowanych zmian, Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy wskazało na konieczność dopracowania przepisów. Resort uważa, że nie wszystkie przesłanki, zaproponowane przez autora poprawek, są wystarczająco precyzyjne, aby na ich podstawie automatycznie pozbawiać rodziców prawa do otrzymywania alimentów.

Ministerstwo zwraca uwagę, że samo niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci lub powstanie zadłużenia nie powinno przesądzać o utracie prawa do wsparcia na starość. Sąd powinien ocenić również możliwości finansowe rodziców oraz ich starania o zapewnienie dzieciom utrzymania.

Wątpliwości resortu budzi także propozycja uwzględnienia przypadków, w których wobec rodzica wydano nakaz ochrony przed przemocą w najbliższym otoczeniu. Jak argumentuje ministerstwo, jest to doraźny środek zapobiegawczy, który sam w sobie nie stanowi potwierdzenia, że dana osoba stosowała przemoc wobec dziecka.

Zastrzeżenia dotyczą również sformułowań „zaniedbywał dziecko” i „nie sprawował nad nim opieki”. Zdaniem ministerstwa są one zbyt ogólne i wymagają dokładniejszego określenia.

Przemoc potwierdzona wyrokiem sądu?

Resort proponuje, aby w przypadku przemocy wobec dziecka utrata prawa do alimentów była powiązana z popełnieniem przestępstwa na jego szkodę i stwierdzeniem winy przez sąd.

Doprecyzowania wymaga również kwestia ograniczenia władzy rodzicielskiej. Ministerstwo chce, aby zmiana zachowania rodziców była oceniana w związku z orzeczeniem sądu uchylającym bezterminowe ograniczenie władzy rodzicielskiej lub zmieniającym je na ograniczenie czasowe.

Resort proponuje ponadto wyraźne rozdzielenie dwóch kwestii: możliwości zwolnienia dorosłego dziecka przez sąd z obowiązku utrzymywania niezdolnych do pracy rodziców oraz sytuacji, w których rodzice z góry traciliby prawo do żądania takiego wsparcia.