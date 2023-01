W święta wzrasta liczba przypadków przemocy wobec dzieci

W weekend noworoczny otrzymano w sumie 198 zgłoszeń, na 69 zareagowano szybko wraz z policją.

Najbardziej bolesne wydarzenie

„W tym roku najbardziej bolesne wydarzenie miało miejsce w Rosieniach, o którym obrońcy praw dziecka dowiedzieli się dopiero wtedy, gdy dziewczynka już znalazła się w szpitalu” — poinformowała nas Służba Obrony Praw Dzieci i Adopcji.

25 grudnia 2022 r., urodzona w 2020 r. dziewczynka trafiła do szpitala. Jak donosi policja, została przywieziona nieprzytomna do placówki medycznej. Jak zauważyła Rasa Gelžinytė, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szawlach, dziewczynka trafiła do szpitala z powodu urazu brzucha, ale później stwierdzono liczne obrażenia ciała.

„W weekend świąteczny Służba Obrony Praw Dzieci i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy RL otrzymała ponad 150 zgłoszeń o możliwym naruszeniu praw dziecka. Dla ponad 80 dzieci, trzeba było zapewnić bezpieczne środowisko w weekend świąteczny. Dostępne dane pokazują, że prawie wszystkie zgłoszenia dotyczyły spożywania alkoholu, a w niektórych przypadkach przemocy domowej” — poinformowała nas instytucja.

Weekend noworoczny

W weekend noworoczny pojawiło się więcej doniesień o możliwych naruszeniach praw dziecka niż w weekend świąteczny. Otrzymano w sumie 198 zgłoszeń, z których 69 wymagało pilnej reakcji. 109 dzieciom trzeba było zapewnić bezpieczne środowisko.

„Święta często stają się wyzwaniem dla obrońców praw dziecka, ponieważ muszą częściej niż zwykle odwiedzać rodziny. Szkoda tylko, że wiele osób obchodzi święta w ten sposób, nadużywając alkoholu — i wtedy świętowanie zamienia się w wybuchy przemocy wobec najbliższych, dzieci i innych członków rodziny” — zaznaczono w nadesłanym oświadczeniu.

Coraz więcej zgłoszeń

Jak podkreślono oświadczeniu, ważne jest, aby pamiętać, że obrońcy praw dziecka w ostatnich latach otrzymują coraz więcej zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka nie tylko w czasie świąt czy wakacji. Liczba otrzymanych zgłoszeń rośnie z roku na rok — w 2020 r. otrzymano 39 430 zgłoszeń, w 2021 r. — 40 493, w 2022 r. — 44 543 zgłoszenia.

Wraz z coraz większą liczbą doniesień o naruszeniach praw dziecka rośnie również liczba doniesień o możliwej przemocy wobec dzieci. W 2020 r. przemoc została użyta wobec 2 486 dzieci, w 2021 r. — 2 594, a w 2022 r. dotyczyło to 2 803 dzieci.

Tolerancja społeczna na przemoc maleje

Dane mogą sugerować, że tolerancja ludzi dla naruszeń praw dziecka maleje, a społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i chętniej informuje odpowiednie instytucje o naruszeniach. Z drugiej strony, to również alarmujące dane. Chociaż badania opinii publicznej pokazują, że ludzie rozumieją, że wobec dzieci nie można stosować przemocy, a przemoc doświadczana w dzieciństwie pozostawia ślady do końca życia, to jednak w określonych sytuacjach około 50 proc. osób ma trudności z identyfikacją sytuacji przemocy. Dlatego zaangażowanie zarówno społeczeństwa, jak i wszystkich instytucji, kompleksowa pomoc rodzinie, mają ogromne znaczenie profilaktyczne.

Na Litwie rocznie odnotowuje się ponad 2,5 tys. przypadków możliwej przemocy wobec dzieci — fizycznej, psychicznej, seksualnej i form zaniedbania.

W razie podejrzenia, że dziecko może doświadczyć jakiejkolwiek formy przemocy — należy podjąć interwencję i zgłosić to obrońcom praw dziecka. Wszelkie konsultacje możliwe są pod bezpłatnym numerem telefonu 8 800 10 800; można także napisać wiadomość w oknie czatu na stronie internetowej vaikoteises.lrv.lt. Naruszenie praw dziecka można zgłosić w wydziale ochrony praw dziecka, wypełniając formularz na stronie internetowej urzędu lub dzwoniąc pod ogólny numer alarmowy 112.