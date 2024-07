Nowe tomiki poetyckie Edmonta Wołochowicza

W literackim świecie często zdarza się, że autorzy zaskakują swoich czytelników nie tylko treścią, ale i liczbą swoich dzieł. Edmont Wołochowicz, znany wileński poeta, w 2024 r. ponownie przyciągnął uwagę miłośników poezji, prezentując trzy nowe tomiki: „Ludzkie lata”, „Czas robi swoje…” oraz „Viskas bus gerai” — litewski przekład tomiku „Wszystko będzie dobrze”. Na pierwszy rzut oka, zaskakującym wydaje się fakt wertowania dziesiątków tomików poetyckich tego samego autora, wydanych w bardzo krótkim odstępie czasowym — od 2019 roku powstało ich aż 33! Jednak, gdy zagłębimy się w twórczość Wołochowicza, staje się jasne, że mamy do czynienia z niezwykłym talentem, który umiejętnie przekształca swoje przemyślenia i doświadczenia w poetyckie perełki.

Trzy najnowsze tomiki poezji Edmonta Wołochowicza

Tomik „Ludzkie lata” to zbiór refleksji na temat przemijania, ludzkich emocji i relacji międzyludzkich. Autor w swoich wierszach porusza kwestie egzystencjalne, ukazując zarówno piękno, jak i trudności codziennego życia. Jego poezja wciąga czytelnika w podróż przez lata pełne radości, smutku, miłości i straty, pozwalając na chwilę zadumy nad własnym życiem.

„Czas robi swoje…” to tomik, w którym Wołochowicz kontynuuje swoje rozważania na temat czasu i jego wpływu na człowieka. Wiersze te są pełne głębokich spostrzeżeń i mądrości, które wynikają z doświadczenia życiowego autora, obserwacji świata i ludzi. Autor w poetycki sposób przedstawia nieuchronność zmian, które niesie ze sobą upływający czas, jednocześnie podkreślając, jak ważne jest czerpanie radości z każdej chwili.

Tomik „Viskas bus gerai” jest przetłumaczoną na język litewski wersją „Wszystko będzie dobrze”. To wyjątkowy krok w twórczości Wołochowicza, pokazujący jego otwartość na różne kultury i chęć dotarcia do szerszego grona odbiorców. W tym tomiku znajdziemy wiersze pełne nadziei i optymizmu, które mają przynieść pocieszenie i wsparcie w trudnych chwilach

Pisane najpierw „do szuflady” wiersze Edmonta Wołochowicza teraz mają okazję ujrzeć światło dzienne i znaleźć swoje miejsce w sercach czytelników. Każdy z jego tomików to osobna opowieść, która zaprasza do refleksji i zadumy nad własnym życiem. Wołochowicz, poprzez swoją twórczość, pokazuje, że poezja może być zarówno pięknym, jak i głębokim przeżyciem, które wzbogaca naszą codzienność.

Tomiki Edmonta Wołochowicza można nabyć w księgarni „Elephas”.

Powiedz mi (wiersz z tomiku „Czas robi swoje…”)

Powiedz mi, kochanie,

Co to jest miłość?

Czy bywa smutno,

Gdy ją stracisz?



Powiedz mi, kochanie,

Co to jest miłość?

Czy to prawda,

Że ciężko bez niej żyć?



Powiedz mi, kochanie,

Co to jest miłość?

Kiedy Cię w życiu spotka,

Daj Boże, by nie było krótka

I na co dzięń pomogła Ci żyć!

