Nie tylko Eurowizja, czas na PolskęChociaż dla szerokiego grona fanów Black Biceps zaistniał ostatnio dzięki eliminacjom do Eurowizji, droga do polskiego „Must Be The Music” zaczęła się jeszcze wcześniej.„Nawet nie wiedzieliśmy, że pójdziemy na Eurowizję, kiedy nagrywaliśmy do »Must Be The Music”. Utwór »Visaip man reik« był napisany po...