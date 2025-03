Wzmocnienie obrony granic i infrastruktury

Litewską minister przywitały jednostki wojskowe i hymn Litwy.

„Bardzo się cieszę, że jesteś w Warszawie. Witam Cię serdecznie. Pani Minister kilka miesięcy temu zaczęła swoją misję po powołaniu nowego rządu na Litwie i powiem szczerze, zaczęła to bardzo mocnym oświadczeniem podczas ostatniej sesji ministrów państw NATO w Brukseli. Bardzo Ci tego gratuluję. To była bardzo dobra wypowiedź. Pokazała swoje nie tylko doświadczenie, ale też, jak jest ona, jej rodzina doświadczona pod względem znajomości i zagrożeń tego, co się dzieje” — zwrócił się serdecznie do minister Šakalienė jej polski odpowiednik, Władysław Kosiniak-Kamysz. Polski minister zaznaczył, że dwustronne spotkanie dotyczyło przede wszystkim wspólnej linii umocnień.

„Rozmawialiśmy długo na bilateralnym spotkaniu. Tematem, który nas łączy, to jest Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony, umocnienia na granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, litewsko-białoruskiej, później wzdłuż państw bałtyckich, aż do granicy Finlandii z Rosją. I wczoraj bardzo dobra decyzja Parlamentu Europejskiego, by uznać Tarczę Wschód za strategiczny projekt dla Unii Europejskiej” — oświadczył dla mediów minister Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

„Unia chce wydawać więcej, Unia się obudziła, Europa się obudziła. My wydajemy już prawie 5 proc., Litwa wydaje już prawie 5 proc. To są państwa, które najwięcej wydają w NATO — to nas bardzo łączy. Za to dziękuję, za ten strategiczny sojusz dla bezpieczeństwa. (…) Czujemy to zagrożenie — inaczej pewnie niż niektórzy do pewnego momentu. Dzisiaj już chyba wszyscy w Europie wiedzą, że wojna hybrydowa dotyczy każdego państwa. Wojna w cyberprzestrzeni dotyczy każdego państwa. Rosja jest bliżej, niż im się wydaje — bliżej państw Europy Południowej, niż im się wydaje. (…) Wymiana w dziedzinie cyberbezpieczeństwa też nas będzie łączyć jeszcze bardziej” — zaznaczył polski wicepremier.

Polska wyśle żołnierzy na Litwę

Wskazał, że Polska będzie pełniła misję patrolowania litewskiej przestrzeni powietrznej.

„Bardzo ważna decyzja rządu polskiego sprzed kilkunastu dni — od 1 kwietnia do 31 lipca misję Air Policing nad przestrzenią powietrzną państw nadbałtyckich będzie pełniła Polska. Delegujemy do tego zadania cztery samoloty F-16 i 150 żołnierzy, którzy będą stacjonować na Litwie. Jest to nasz wkład w solidarną, sojuszniczą obronę nieba nad państwami bałtyckimi. Cieszę się bardzo i dziękuję za ciepłe przyjęcie tej deklaracji. Wiem też, że po stronie litewskiej trwają przygotowania do przyjęcia polskich żołnierzy. Będziemy wspólnie chronić naszą przestrzeń powietrzną” — zaznaczył.

Propozycja polskiej zbrojeniówki

Odniósł się także do polskiego przemysłu zbrojeniowego w kontekście zbrojeń Litwy. Zaproponował też kupno polskich niszczycieli m.in. Kormoranów.

„Przedstawiłem również ofertę polskiego przemysłu. Litwini kupują Pioruny, za co bardzo dziękujemy. Chcemy produkować więcej, dlatego po raz kolejny kieruję prośbę i wniosek do polskiego przemysłu zbrojeniowego — potrzebujemy kolejnych linii produkcyjnych. Przedstawiłem też ofertę dotyczącą niszczycieli m.in. Kormoran. Produkujemy je dla polskiej marynarki wojennej, a Litwini rozwijają swoje zdolności w domenie morskiej. Chciałbym, aby tę ofertę poważnie rozpatrzyli” — wskazał.

W obliczu zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi Litwa i Polska będą zabiegać o fundusze Unii Europejskiej na rozbudowę systemów obronnych na północno-wschodniej granicy Wspólnoty.

Polska zapowiedziała wysłanie na Litwę 150 żołnierzy oraz cztery odrzutowce w ramach misji patrolu powietrznego

| Fot. Wojciech Król, MON

Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony

Ministrowie podkreślili znaczenie projektów obronnych, które mają na celu umocnienie wschodniej flanki NATO.

Minister Šakalienė wskazała, że Litwa intensywnie inwestuje w obronność, osiągając poziom wydatków rzędu 4 proc. PKB. W kontekście ochrony infrastruktury podwodnej na Bałtyku minister obrony Litwy zaznaczyła, że muszą być dostosowane akty prawne, aby pozwalały na kryminalizację działań zagrażających bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.

Ważnym elementem rozmów była również inicjatywa Baltic Sentry, której celem jest skoordynowanie działań krajów bałtyckich i skandynawskich w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i reagowania na zagrożenia hybrydowe.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

„To była jedna z pierwszych propozycji pani minister: żebyśmy uwspólnili algorytm postępowania dla państw nadbałtyckich, w tym państw skandynawskich w przypadku naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej czy ataku terrorystycznego” — zaznaczył wicepremier RP. Kosiniak-Kamysz.

Minister dodał, że Polska będzie zabiegać o zaangażowanie w tę inicjatywę państw spoza regionu, takich jak Belgia, Holandia i Francja.

Kwestia konwencji ottawskiej

Jednym z kluczowych tematów poruszonych w Warszawie była kwestia wycofania się z konwencji ottawskiej, zakazującej stosowania min przeciwpiechotnych. Litwa, Polska, Łotwa, Estonia i Finlandia prowadzą rozmowy w sprawie wspólnego stanowiska w tej sprawie.

„Prowadzimy intensywne rozmowy z naszymi partnerami w regionie, aby wszystkie pięć krajów graniczących z Rosją — Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia — mogły podjąć wspólną decyzję i wysłać wspólne strategiczne przesłanie” — powiedziała Šakalienė na wspólnej konferencji prasowej z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Minister zaznaczyła, że decyzja o wycofaniu się z konwencji ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

„Bylibyśmy gotowi użyć wszystkiego, aby się bronić” — dodała.

Zaznaczyła, że Rosja nigdy nie dotrzymywała podpisanych umów międzynarodowych, w związku z czym m.in. Polska i Litwa muszą być gotowe na każdy scenariusz.

Z kolei Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska również analizuje możliwość wycofania się z konwencji w kontekście rosnących zagrożeń.

„Rosja pokaże, czy naprawdę chce pokoju”

Szef MON dodał, że rozmowy z litewską minister dotyczyły także nieustannego wsparcia obu państwa dla Ukrainy, a także negocjacji pokojowych i propozycji zawieszania broni, na którą przystała Ukraina, a którą poparły USA.

„Z nadzieją przyjmujemy informację płynącą z Arabii Saudyjskiej o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Teraz piłka jest po stronie Federacji Rosyjskiej, czy naprawdę chce pokoju, czy to tylko była poza, żeby wciągnąć się do dialogu i dyskusji” — powiedział.

Litewska minister obrony Dovilė Šakalienė i jej polski odpowiednik Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślili znaczenie współpracy obu krajów w zakresie bezpieczeństwa regionalnego, w tym ochrony granic i infrastruktury krytycznej. Wśród kluczowych tematów znalazły się także dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz koordynacja działań w ramach NATO i UE. Obie strony zapowiedziały intensyfikację współpracy w ramach inicjatyw obronnych, takich jak Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony, a także wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej: Kosiniak-Kamysz na Litwie: „Ochrona granic Polski i Litwy to temat europejski”