Czas znów szykować się do szkoły: badania profilaktyczne ucznia

Dlaczego badania są potrzebne?

— Badania profilaktyczne zapewniają kompleksową kontrolę stanu zdrowia ucznia oraz pomagają w porę wykryć potencjalne problemy. Ważne jest też, aby ocenić zdolność ucznia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach edukacyjnych i wydać niezbędne zalecenia instytucjom edukacyjnym. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać ustalenia i zalecenia lekarza dotyczące zdolności ucznia do udziału w zajęciach. Powinno ono wskazywać, do której grupy wychowania fizycznego dziecko lub pełnoletni uczeń ma uczęszczać (ogólnodostępnej, przygotowawczej lub specjalnej) lub stwierdzać, że dziecko lub pełnoletni uczeń ma zostać zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na określony czas. Zaświadczenie powinno również wskazywać środki pierwszej pomocy, które należy podjąć w przypadku, gdy dziecko lub dorosły uczeń potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach w szkole, na przykład z powodu alergii lub chorób przewlekłych. Wytyczne te są ważne dla placówek oświatowych przy wyborze odpowiednich miejsc siedzących w klasie, dostosowywaniu posiłków, zapewnianiu odpowiedniego programu wychowania fizycznego lub dostosowywaniu środowiska edukacyjnego do specjalnych potrzeb ucznia — poinformował „Kurier Wileński” Julijanas Gališanskis z wydziału komunikacji Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

Latem mniejsze kolejki

Według Julijanasa Gališanskisa jest wiele powodów, dlaczego warto na początku lata zadbać o badania kontrolne swoich dzieci. Jako jeden z powodów nasz rozmówca wymienił mniejsze kolejki do lekarzy, ponieważ latem jest mniej chorych osób, dzięki czemu można wybrać dogodny czas na wizytę.

Kolejny ważny aspekt dotyczy tego, że jest mniej wirusów w środowisku. Częstość występowania zakaźnych chorób górnych dróg oddechowych (URTD) zmniejsza się w cieplejszych porach roku, dzięki czemu wizyta w placówce medycznej jest bezpieczniejsza.

Kolejny powód to to, że dzięki poradom i zaleceniom medycznym letnie wakacje mogą być dobrym czasem na zapobieganie problemom zdrowotnym i promowanie zdrowego stylu życia dziecka lub dorosłego ucznia poprzez: spożywanie zdrowszej żywności; spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu, a nie przed ekranami komputerów lub telewizorów; ograniczenie korzystania ze smartfonów oraz zwiększenie ilości ćwiczeń i czasu wolnego. Dzieci są bardziej zrelaksowane po roku szkolnym i będą mniej zestresowane testem.

Badania profilaktyczne

Podczas badania profilaktycznego lekarze oceniają wzrok, słuch, sprawność ruchową, zdrowie psychiczne dziecka, stan jamy ustnej; mierzą wzrost, wagę, ciśnienie tętnicze krwi i wykonują inne niezbędne badania.

— W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dziecko lub dorosły uczeń są kierowani do lekarza specjalisty w celu konsultacji lub wykonania badań. Przypomina się im również o szczepieniach dostosowanych do wieku — podkreślił Gališanskis.

Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia jest ważne przez rok od daty jego wystawienia. Nowe zaświadczenie może zostać wydane przed upływem terminu ważności poprzednio wydanego zaświadczenia. Dzieciom poniżej 16. roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun.

