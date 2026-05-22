Czeka nas prawdziwe litewskie lato: od upałów po deszcze i chłód

Od znaków natury, przez fazy kwitnienia roślin, aż po globalne kryzysy i aktywność Słońca — wszystkie czynniki wskazują, że czeka nas „prawdziwe litewskie lato”.

Znaki natury i czynniki nieprzewidywalne

— Lato w tym roku będzie bardzo zmienne pod względem pogody. Istnieje wiele oznak, że jednego dnia będzie gorąco i ładnie, a następnego może padać deszcz przez cały dzień. Mogą też pojawiać się kontrastowe przymrozki. W przyrodzie wszystkie znaki wskazują, że pogoda będzie w tym roku bardzo niestabilna. Teraz zbliżają się Zielone Świątki i według dawnych obserwacji pogoda w Zielone Świątki wpływa na pierwszą połowę lata. Jeśli wtedy będzie słonecznie, to pierwsza połowa lata będzie słoneczna, a jeśli będzie padać — dominować będą deszczowe dni. 10 lipca to Dzień Siedmiu Śpiących Braci, mówi się, że jeśli tego dnia pada deszcz, to druga połowa lata będzie deszczowa, a jeśli będzie słonecznie — całe lato pozostanie pogodne — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prognozuje etnolog Libertas Klimka.

Jak twierdzi rozmówca, ważne są także znaki natury. Niektóre ptaki jeszcze nie przyleciały, co oznacza, że utrzymają się chłodniejsze temperatury. Nie ma też jeszcze jerzy. Istotne jest również obserwowanie dwóch gatunków drzew, olchy i brzozy — które z nich zakwitnie pierwsze. W tym roku jako pierwsza zakwitła brzoza, co oznacza, że w lecie będą także bardzo gorące dni. Etnolog podkreśla, że duże znaczenie ma również to, po której stronie ptaki zakładają gniazda, północnej czy południowej. W tym roku gniazda są rozmieszczone bardzo różnie, co również wskazuje na zmienną pogodę latem.

— Ponadto istnieje wiele nieprzewidywalnych czynników. Obecnie aktywność Słońca jest duża, co oznacza, że mogą często występować burze geomagnetyczne. Nie wiadomo też, jak długo potrwa wojna w Ukrainie i jak wpływa ona na pogodę. Ciepłe masy powietrza docierały do nas wcześniej znad Morza Czarnego, ale obecnie w tym regionie latają pociski balistyczne, które silnie zaburzają warstwy atmosfery. Dodatkowo płoną magazyny ropy, co powoduje duże zanieczyszczenie powietrza, które może wpływać na procesy kondensacji w chmurach — zaznacza Klimka.

Urodzaj, wilgoć i niepewność

Selemonas Paltanavičius, znany litewski przyrodnik, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” potwierdził, że w tym roku czeka nas prawdziwe litewskie lato, czyli pogoda będzie zmienna.

— Lato rozpocznie się w ten weekend, to jest lato w rozumieniu przyrody. Wszystko, co pokazuje natura, potwierdza, że główne wiosenne prace zostały już wykonane — rośliny zakończyły kwitnienie wiosną. Za dziesięć dni z gniazd wylecą szpaki oraz młode sikorki. Będzie to już prawdziwy początek lata — zaznacza przyrodnik.

Na pytanie, czego oczekiwać od tegorocznego lata, przyrodnik nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zmiany klimatyczne i wojna w Ukrainie wszystko mocno zaburzyły. To lato powinno być typowo litewskie — zmienne.

— Prawdopodobnie do Zielonych Świątek będzie dość dużo wilgoci. To lato powinno być urodzajne, ponieważ, jak widać, udało się uniknąć silnych przymrozków, choć jeszcze mogą się pojawić, ale nie będą już tak groźne, ponieważ drzewa owocowe kończą kwitnienie. Porzeczki mają już zawiązane owoce. Możliwe, że przynajmniej tego lata w ogrodach będą owoce, a w naturze również powinno być dużo jagód, ponieważ borówki bardzo dobrze kwitły, a żurawiny jeszcze będą kwitnąć. Lato powinno być piękne, litewskie i urodzajne — prognozuje Selemonas Paltanavičius.