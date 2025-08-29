Sierpniowe przymrozki

— Jesień jeszcze się nie zaczęła. To tylko chwilowe ochłodzenie. Już od czwartku znów wróci lato. Oczywiście noce będą już coraz chłodniejsze, bo to już koniec sierpnia. Do połowy września na pewno będzie jeszcze lato, chociaż już nie tak gorące. Będzie jeszcze ciepło, ale już bez palącego słońca. Tak więc do około 20 września nie będzie jeszcze potrzeby zakładania jesiennych ubrań. 21 sierpnia poranek był naprawdę chłodny. Temperatura wynosiła zaledwie kilka stopni, a na ziemi pojawiły się pierwsze przymrozki. Ale te przymrozki nie szkodzą ani roślinom, ani ogrodom — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” stan pogody analizuje Selemonas Paltanavičius, główny przyrodnik Litwy.

Cztery i pół miesiąca lata

W 2025 r. astronomiczna jesień rozpocznie się w poniedziałek 22 września, z chwilą równonocy jesiennej. Natomiast kalendarzowa jesień zawsze rozpoczyna się 23 września i trwa do 22 grudnia, kiedy startuje kalendarzowa zima. Meteorologiczna jesień zaś zawsze rozpoczyna się 1 września.

— Doskonale pamiętam, jak 60 lat temu na początku września była już prawdziwa jesień, a teraz musimy się przyzwyczajać, że prawdziwa jesień zaczyna się dopiero pod koniec września. W Litwie pogoda jest obserwowana od ponad 100 lat, przynajmniej w Wilnie. W tym czasie były bardzo ciepłe okresy, ale też bardzo zimne. Teraz nasze lato trwa cztery i pół miesiąca, zaczyna się mniej więcej 18-20 maja i praktycznie trwa do 28 września. Tak było również dawniej. 100 lat temu było tak ciepło, że zmieniła się struktura lasów. Zniknęły drzewa iglaste, czyli świerki i sosny, a rosły tylko drzewa liściaste. Potem znów nadszedł okres chłodów i znów zaczęły rosnąć drzewa iglaste. Dokładnie to samo dzieje się obecnie, kiedy iglaste drzewa w Litwie giną. Niektórzy tłumaczą to obecnością owadów. To prawda, owady niszczą drzewa, ponieważ mamy cykl cieplny, który wpływa bezpośrednio na drzewa, powodując ich obumieranie i atakowanie przez różne pasożyty. Proszę mi wierzyć, że w ciągu kilkuset lat co najmniej cztery razy miały miejsce bardzo silne ocieplenia i bardzo silne ochłodzenia klimatu — podkreśla Selemonas Paltanavičius.

Synoptycy prognozują

28 sierpnia będzie bez opadów; wiatr w nocy zmienny, 3-7 m/s, w ciągu dnia wschodni, 5-10 m/s; w nocy 5-8 st. C, w ciągu dnia 20-25 st. C.

29 sierpnia — noc bez opadów, w ciągu dnia miejscami krótkie burze; wiatr wschodni i południowo-wschodni, 7-12 m/s.; w nocy temp. 10-15 st. C, w ciągu dnia 23-28 st. C.

30 sierpnia — pojawią się z przerwami burze, w nocy w wielu miejscach obfite, w ciągu dnia obfitsze na wschodzie i z silniejszymi burzami; wiatr w nocy wschodni i południowo-wschodni, w nocy 5-10 m/s, w ciągu dnia południowy i południowo-zachodni, 7-12 m/s, w ciągu dnia porywy 15 m/s; w nocy temp. 13-18 st. C, w ciągu dnia 21-26 st. C.

Zgodnie z najnowszymi prognozami synoptyków, od września do listopada łagodne masy powietrza mają przeważać w całej Europie. We wrześniu temperatura powinna osiągać i przekraczać 20 st. C, ale również w październiku i listopadzie będziemy mieli cieple dni.