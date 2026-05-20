Strona głównaKultura

Europejscy eksperci będą szukać w Wilnie sposobu na „ożywienie” dawnych dworów

Jak odtworzyć zapach królewskiej uczty sprzed wieków, by zwiedzający mogli „poczuć” historię? Naukowcy i eksperci z całej Europy będą w Wilnie szukać sposobów „ożywienia” dawnych dworów.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie będzie gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektu SENSES.
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie będzie gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektu SENSES | Fot. Vytautas Abramauskas

Czytaj również...

W dniach 29-30 maja w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbędą się pierwsze warsztaty w ramach międzynarodowego projektu SENSES (pol. „Zmysły”). Spotkanie zgromadzi badaczy europejskich rezydencji dworskich, ekspertów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, humanistyki cyfrowej oraz technologii informacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest nie tylko analiza historycznych źródeł dotyczących życia dworskiego, ale również poszukiwanie sposobów praktycznego odtwarzania dawnych doświadczeń zmysłowych w muzeach.

Projekt SENSES to czteroletnia inicjatywa o charakterze interdyscyplinarnym. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt jest jedyną instytucją muzealną z Litwy zaproszoną do udziału w projekcie i aktywnie uczestniczy w badaniach dotyczących kultury dworskiej oraz sposobów jej współczesnej prezentacji.

Czytaj także: Arrasy Zygmunta Augusta w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Zmysły kluczem do odkrywania historii

Badacze chcą ustalić, jakie źródła historyczne pozwalają dziś odtworzyć atmosferę dawnych bankietów i ceremonii dworskich. Analizowane są nie tylko opisy potraw czy ceremoniału, ale również informacje dotyczące muzyki, zapachów, materiałów, wystroju wnętrz oraz innych elementów wpływających na doświadczenia uczestników uczt.

Podczas warsztatów naukowcy będą dzielić się wynikami badań, metodami pracy oraz doświadczeniami związanymi z rekonstrukcją historycznych przestrzeni i wydarzeń. Istotnym elementem dyskusji mają być także możliwości wykorzystania nowych technologii, w tym humanistyki cyfrowej oraz sztucznej inteligencji, w badaniach nad historią codzienności.

Według organizatorów rozwój technologii otwiera nowe możliwości dla muzeów historycznych rezydencji. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym możliwe staje się nie tylko dokumentowanie przeszłości, ale także tworzenie bardziej angażujących doświadczeń dla zwiedzających.

Poczuć historię

Przedstawiciele wileńskiego muzeum podkreślają, że doświadczenia zmysłowe stają się dziś jednym z najważniejszych narzędzi nowoczesnego muzealnictwa.

Starsza historyczka kultury dr Rasa Leonavičiūtė-Gecevičienė zaznacza, że projekt daje wyjątkową okazję do współpracy z europejskimi badaczami rezydencji dworskich oraz poznania metod stosowanych za granicą.

„Okoliczności historyczne sprawiły, że nie możemy pochwalić się dużymi i spójnymi zbiorami źródeł; badając niuanse życia dworskiego, korzystamy z dość fragmentarycznego materiału. Warsztaty, które odbędą się w Wilnie, to doskonała okazja, aby zaprezentować zagranicznym gościom realia tego regionu, przejąć dobre praktyki zarówno w zakresie badania życia dworskiego, jak i udoskonalania ekspozycji muzealnych oraz wzbogacania doświadczeń zwiedzających” — mówi badaczka.

„Cyfrowa humanistyka i sztuczna inteligencja”

Jak zaznacza starszy przewodnik dr Povilas Dikavičius, doświadczenia zmysłowe stają się coraz ważniejszym elementem nowoczesnych ekspozycji muzealnych i sposobem na przybliżenie historii odbiorcom.

„Już dziś, prowadząc wycieczki tematyczne, wykorzystujemy zapachy, muzykę i materialność przedmiotów — w końcu sama opowieść nie wystarcza, by przedstawić niektóre tematy. Projekt ten pozwoli kolegom z muzeum czerpać z doświadczeń najważniejszych europejskich muzeów typu rezydencji historycznych, a jednocześnie szukać sposobów na wykorzystanie możliwości, jakie dają cyfrowa humanistyka i sztuczna inteligencja” — mówi przewodnik.

Czytaj także: „Muzeum z miłości do sztuki i kraju” — wystawa w wileńskim Pałacu Władców

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Więcej od autora

Kultura

Litwa na 22. miejscu Eurowizji 2026. Triumf Bułgarii w jubileuszowym finale

Historyczne zwycięstwo Bułgarii, słaby wynik Litwy i mieszane reakcje wokół występu Polski — jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu dostarczyła emocji nie tylko na scenie. Lion Ceccah zakończył finał w końcówce stawki, podczas gdy Polska znalazła się w połowie tabeli mimo wysokich ocen jury. Tegoroczny konkurs ponownie przebiegał w cieniu politycznych napięć i protestów.
Społeczeństwo

SADM: Rusza nabór na dopłaty mieszkaniowe

Od dziś, 19 maja, mieszkańcy Litwy mogą składać wnioski o przyznanie państwowego wsparcia na zakup mieszkania. Nabór potrwa od godz. 9.00 do 16.00 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W tegorocznym budżecie przewidziano około 5,6 mln euro.
Zdrowie

Litwie zabraknie tysięcy pielęgniarek. Eksperci ruszają do maturzystów

Brakuje tysięcy pielęgniarekWedług prognoz do 2032 roku na Litwie może zabraknąć 4643 pielęgniarek i pielęgniarzy ogólnych. Z danych Instytutu Higieny wynika, że w 2024 roku w kraju pracowało 22,3...

RedKomy