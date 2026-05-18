Brakuje tysięcy pielęgniarek

Według prognoz do 2032 roku na Litwie może zabraknąć 4643 pielęgniarek i pielęgniarzy ogólnych. Z danych Instytutu Higieny wynika, że w 2024 roku w kraju pracowało 22,3 tys. przedstawicieli tego zawodu.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przedstawiciele Uniwersytetu Wileńskiego (VU), Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU), Stowarzyszenia Młodych Lekarzy (JGA), Litewskiej Organizacji Specjalistów Pielęgniarstwa (LSSO) oraz Ministerstwa Zdrowia (SAM) rozpoczęli serię spotkań z uczniami szkół średnich w całym kraju.

Inicjatorem trasy jest Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC), a patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Zdrowia.

Uczniowie mogli sprawdzić się w praktyce

Podczas spotkań w uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki pracy pielęgniarek, a także uczestniczenia w praktycznych zajęciach z udzielania pierwszej pomocy i pracy zespołowej w ochronie zdrowia.

Organizatorzy podkreślali, że współczesne pielęgniarstwo wymaga wysokich kompetencji, pracy z nowoczesnymi technologiami oraz podejmowania samodzielnych decyzji.

„Bardzo ważne jest, aby rozmawiać z młodzieżą, otwierać przed nią możliwości zawodu pielęgniarskiego i pokazywać, jak ważną rolę pełni on w całym systemie opieki zdrowotnej. Wybory młodego pokolenia już dziś kształtują przyszłość opieki zdrowotnej, dlatego zachęcamy uczniów, aby śmiało wybierali tę odpowiedzialną, znaczącą i pełną perspektyw na przyszłość ścieżkę” – mówi doradczyni minister zdrowia Jurgita Platakytė.

Więcej miejsc na studiach pielęgniarskich

Ministerstwo Zdrowia stopniowo zwiększa liczbę finansowanych przez państwo miejsc na studiach pielęgniarskich. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 100 i wyniosła 535, natomiast w tym roku planowane jest zwiększenie liczby miejsc do 620.

Zdaniem przedstawicieli uczelni wyższych zainteresowanie młodzieży nadal nie odpowiada potrzebom systemu ochrony zdrowia.

„Dzisiaj zawód pielęgniarki jest dynamiczny, odpowiedzialny i wymaga wysokich kompetencji – pielęgniarki pracują z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczestniczą w podejmowaniu decyzji i zapewniają jakość opieki nad pacjentami. Jednak stoimy przed wyraźnym wyzwaniem – liczba kandydatów nie jest wystarczająca, abyśmy mogli zapewnić trwałość systemu w przyszłości” – twierdzi prodziekan ds. studiów podyplomowych na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, dr Laura Nedzinskienė.

Walka ze stereotypami

Przedstawiciele sektora zdrowia zwracają uwagę, że zawód pielęgniarki nadal bywa postrzegany stereotypowo jako profesja kobieca i pomocnicza, mimo że zakres kompetencji pielęgniarek stale się rozszerza.

„Często uważa się, że praca pielęgniarki ogranicza się wyłącznie do zadań pomocniczych, ale pogląd ten nie odpowiada współczesnej rzeczywistości. Dzisiaj pielęgniarki to wysoko wykwalifikowani specjaliści i pełnoprawni członkowie zespołu opieki zdrowotnej” – mówi prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa LSMU Daiva Petruševičienė.

Również przedstawiciele środowiska lekarskiego podkreślają znaczenie pielęgniarek dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

„To właśnie od czujności, kompetencji zawodowych i wnikliwości tych osób zależy bezpośrednio sprawny przebieg leczenia. Pielęgniarki są dla nas, lekarzy, solidnym oparciem i tylko mając silny system opieki pielęgniarskiej możemy zagwarantować jakość i ciągłość usług” – twierdzi przewodnicząca zarządu JGA, rezydentka medycyny rodzinnej Gintarė Petreikytė.