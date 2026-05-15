Odnaleziono nieznany film z pogrzebu Piłsudskiego

Film zarejestrowano 18 maja 1935 r. podczas krakowskich uroczystości żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego. Autorem nagrania był Tadeusz Rowiński (1905-1997), krakowski stomatolog i filmowiec-amator, który po wojnie wyemigrował do USA. Materiał trwa 7 minut i 32 sekundy, jest niemy i został nakręcony na taśmie 8 mm z dwóch punktów obserwacyjnych — przy ul. Wiślanej oraz przy Rynku Głównym.

Na filmie widać tłumy żałobników, fragmenty konduktu pogrzebowego oraz najważniejsze postacie życia publicznego II RP, m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego i generała Edwarda Śmigłego-Rydza towarzyszącego Aleksandrze Piłsudskiej.

„Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku była jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów w historii II Rzeczypospolitej. Twórca Legionów Polskich, Naczelnik Państwa, zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej i symbol odzyskanej niepodległości był postacią, która ukształtowała polityczny, militarny i symboliczny fundament państwa polskiego po 1918 roku” — przypomniało NAC.

NAC podkreśliło, że jest to jedyny znany prywatny zapis filmowy pogrzebu Marszałka. W przeciwieństwie do oficjalnych kronik filmowych materiał ma charakter amatorski i dokumentuje wydarzenie bez inscenizacji.

Taśma została odnaleziona w ofercie Krakowskiego Domu Aukcyjnego. Specjaliści ocenili jej stan jako dobry lub bardzo dobry. Obecnie udostępniona została wersja techniczna filmu, a po zakończeniu prac konserwatorskich NAC planuje publikację pełnej cyfrowej wersji nagrania.