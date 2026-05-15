Strona głównaHistoria

Odnaleziono nieznany film z pogrzebu Piłsudskiego

Polskie Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) udostępniło niepublikowany dotąd amatorski film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie z 1935 r. odnaleziono na rynku antykwarycznym i przejęto dzięki skorzystaniu z prawa pierwokupu.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Marszałek Józef Piłsudski wielokrotnie udawał się na pobyty wypoczynkowe w Druskienikach. Marszałek podczas spaceru przechodzi przez mostek na Rotniczance, lato 1929 r.
| Fot. NAC

Czytaj również...

Film zarejestrowano 18 maja 1935 r. podczas krakowskich uroczystości żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego. Autorem nagrania był Tadeusz Rowiński (1905-1997), krakowski stomatolog i filmowiec-amator, który po wojnie wyemigrował do USA. Materiał trwa 7 minut i 32 sekundy, jest niemy i został nakręcony na taśmie 8 mm z dwóch punktów obserwacyjnych — przy ul. Wiślanej oraz przy Rynku Głównym.

Na filmie widać tłumy żałobników, fragmenty konduktu pogrzebowego oraz najważniejsze postacie życia publicznego II RP, m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego i generała Edwarda Śmigłego-Rydza towarzyszącego Aleksandrze Piłsudskiej.

„Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku była jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów w historii II Rzeczypospolitej. Twórca Legionów Polskich, Naczelnik Państwa, zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej i symbol odzyskanej niepodległości był postacią, która ukształtowała polityczny, militarny i symboliczny fundament państwa polskiego po 1918 roku” — przypomniało NAC.

NAC podkreśliło, że jest to jedyny znany prywatny zapis filmowy pogrzebu Marszałka. W przeciwieństwie do oficjalnych kronik filmowych materiał ma charakter amatorski i dokumentuje wydarzenie bez inscenizacji.

Taśma została odnaleziona w ofercie Krakowskiego Domu Aukcyjnego. Specjaliści ocenili jej stan jako dobry lub bardzo dobry. Obecnie udostępniona została wersja techniczna filmu, a po zakończeniu prac konserwatorskich NAC planuje publikację pełnej cyfrowej wersji nagrania.

Czytaj także: Przed 90 laty Wilno pożegnało Marszałka

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP

Więcej od autora

Społeczeństwo

Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Eksperci wskazują najczęstsze błędy

Bagaż zwiększa spalanieWraz z nadejściem cieplejszych miesięcy rośnie liczba wyjazdów weekendowych i dalszych podróży samochodem. Kierowcy często zabierają ze sobą więcej rzeczy niż faktycznie potrzebują, co bezpośrednio wpływa na...
Zdrowie

Zimą upadki i poślizgnięcia, wiosną coś innego. Rośnie liczba urazów

Piękna litewska wiosna budzi do życia. Nieodpowiednio ukierunkowany entuzjazm, jak wszystko robione „bez głowy”, może okazać się jednak zdradliwy, przed czym ostrzegają eksperci — i przytaczają argumenty.
Wilno

Wilno i Gdańsk znów łączy kultura. Przed nami cztery dni wydarzeń

Od ponad 20 lat Wilno i Gdańsk rozwijają współpracę kulturalną, której symbolem stał się festiwal „Gdańsk w Wilnie”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-24 maja, podczas której ponownie mieszkańcy stolicy Litwy oraz goście miasta zostaną zaproszeni do bezpłatnego poznania współczesnej kultury polskiej. W programie znajdą się wystawy, spotkania literackie, spektakle tańca współczesnego oraz koncerty.

RedKomy