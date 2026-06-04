Strona głównaSpołeczeństwo

VMVT w tym roku skonfiskowała 95 zwierząt

Państwowa Służba Żywności i Weterynarii (VMVT) w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 r. skonfiskowała 95 zwierząt od 19 osób z powodu naruszeń przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Wśród odebranych były zarówno zwierzęta domowe, jak i hodowlane.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kobieta z psem na łące.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Tylko w maju, po wejściu w życie decyzji administracyjnych, służba odebrała 43 zwierzęta od sześciu osób.

Według VMVT część naruszeń wynika ze świadomego zaniedbywania obowiązków właścicieli, takich jak brak odpowiedniego żywienia, dostępu do wody czy opieki weterynaryjnej. Zdarza się jednak, że warunki utrzymania zwierząt pogarszają się z powodu wieku właściciela, problemów zdrowotnych lub zmian życiowych.

VMVT apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków podejrzeń naruszeń zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Czytaj także: Politycy chcą uwolnić psy z łańcuchów

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

Więcej od autora

Wiadomości

Rosyjskie rakiety uderzyły w cele cywilne na Ukrainie. Wśród ofiar są dzieci

Co najmniej 22 osoby zginęły, a około 130 zostało rannych w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków przeprowadzonych na Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek. Najbardziej ucierpiały Kijów i Dniepr, gdzie rakiety i drony uderzyły w budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną oraz obiekty użyteczności publicznej.
Społeczeństwo

Grinda żąda milionów od LTOU

Wileńska spółka komunalna Grinda nałożyła na Litewskie Porty Lotnicze (LTOU) kolejną karę za przekroczenie norm zanieczyszczenia ścieków na lotnisku w Wilnie. Spółka lotniskowa odmawia zapłaty i zapowiada dalszy spór sądowy.
Wilno

Inicjatywa mera Wilna z poparciem mieszkańców

Ponad 22,5 tys. osób podpisało petycję zainicjowaną przez mera Wilna Valdasa Benkunskasa, dotyczącą obowiązku znajomości języka litewskiego przez cudzoziemców spoza UE planujących dłuższy pobyt na Litwie. Zbiórka podpisów trwała miesiąc.

RedKomy