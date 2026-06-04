VMVT w tym roku skonfiskowała 95 zwierząt

Tylko w maju, po wejściu w życie decyzji administracyjnych, służba odebrała 43 zwierzęta od sześciu osób.

Według VMVT część naruszeń wynika ze świadomego zaniedbywania obowiązków właścicieli, takich jak brak odpowiedniego żywienia, dostępu do wody czy opieki weterynaryjnej. Zdarza się jednak, że warunki utrzymania zwierząt pogarszają się z powodu wieku właściciela, problemów zdrowotnych lub zmian życiowych.

VMVT apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków podejrzeń naruszeń zdrowia i dobrostanu zwierząt.