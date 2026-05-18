Europejska energia w „JPII”. Projekt Erasmus+ „Be Part of the Change” w obiektywie

W dniach 13–17 kwietnia w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie odbył się międzynarodowy projekt Erasmus+ „Be Part of the Change”, w którym uczestniczyli uczniowie wileńskiego gimnazjum oraz ich partnerzy z Chorwacji i Czech. Był to tydzień pełen inspiracji, współpracy i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Autor: Diana Judkiewicz
W siedzibie Coca-Cola HBC uczniowie poznali praktyczne działania firmy na rzecz ochrony środowiska | Fot. archiwum prywatne

Pierwszy dzień rozpoczął się uroczystą ceremonią powitalną, podczas której uczestnicy poznali program projektu oraz wzięli udział w integracyjnych zajęciach „multi-kulti”, co pozwoliło przełamać pierwsze lody i poczuć międzynarodową energię grupy. Następnie odbyły się lekcja rówieśnicza „Why Go Green?” oraz kreatywne warsztaty poświęcone ekologii. Zwieńczeniem dnia była wizyta w Coca-Cola HBC, gdzie uczniowie poznali praktyczne działania firmy na rzecz ochrony środowiska.

W bogatym programie projektu ważne miejsce zajmowały wykłady i kreatywne warsztaty poświęcone ekologii | Fot. archiwum prywatne

Drugi dzień upłynął pod znakiem aktywnej pracy i inspirujących spotkań – uczestnicy testowali lekcje „Ecological Footprint” i „Inspiring Stories”, a także spotkali się z młodzieżową aktywistką, absolwentką Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Kamilą Pietkiewicz. Podzieliła się ona swoim doświadczeniem ambasadorki międzynarodowego programu rozwoju młodzieży DOFE (The Duke of Edinburgh’s International Award) i zachęcała do działania.

Po południu młodzież wyruszyła na wileńską Starówkę i poznawała miasto, biorąc udział w grze terenowej, a dzień zakończyła wizytą w Centrum Wiedzy o Państwie Litewskim.

W Wileńskiej Elektrociepłowni nr 2 poznawano proces produkcji energii oraz znaczenie ekologii w energetyce | Fot. archiwum prywatne

Trzeciego dnia zajęcia przeniosły się do Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa, gdzie uczniowie rozwijali swoje projekty podczas kolejnych lekcji rówieśniczych „Eco Myths and Facts” oraz „Simple Steps for Eco-Friendly Living”. Następnie odwiedzili Samorząd Miasta Wilna, by zapoznać się ze strategią zrównoważonego rozwoju. Dzień zakończył się spacerem wśród kwitnących wiśni w Parku Sakury im. Chiune Sugihary.

Czwarty dzień, mimo niesprzyjającej pogody, obfitował w liczne atrakcje – uczestnicy odwiedzili Wileńską Elektrociepłownię nr 2, gdzie poznali proces produkcji energii oraz znaczenie ekologii w energetyce. Udali się następnie na spacer przyrodniczy w Varnikai oraz do malowniczych Trok, odwiedzając m.in. Górę Aniołów i dwór w Zatroczu. Nie zabrakło także degustacji tradycyjnych kibinów.

Uczniowie rozwijali swoje projekty podczas lekcji rówieśniczych „Eco Myths and Facts” oraz „Simple Steps for Eco-Friendly Living” | Fot. archiwum prywatne

Ostatni dzień projektu był czasem podsumowań i wzruszeń – uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych oraz wysłuchali wykładu dr Rūty Mikučionienė z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (Vilnius Tech), a uroczyste zakończenie uświetnił występ szkolnego zespołu Ad Astra. Zwieńczeniem całego tygodnia było wręczenie certyfikatów oraz zasadzenie Dębu Przyjaźni – symbolu współpracy i jedności w różnorodności.

Projekt „Be Part of the Change” pokazał, że młodzież z różnych krajów potrafi wspólnie działać, inspirować się nawzajem i realnie wpływać na przyszłość naszej planety.

Projekt „Be Part of the Change” pokazał, że młodzież z różnych krajów potrafi wspólnie działać | Fot. archiwum prywatne
Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 19 (53) 16-22/05/2026

