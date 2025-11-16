Inicjatywa miała też na celu przybliżenie uczestnikom historii, kultury i tradycji Polski. W projekcie uczestniczyło 36 uczniów z Drohobycza i Gródka na Ukrainie oraz z Wilna. Zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne pod okiem nauczycieli akademickich i studentów Politechniki Białostockiej. Młodzież integrowała się i współpracowała w międzynarodowych zespołach projektowych, rozwijając nie tylko kompetencje techniczne, ale i międzykulturowe.

Jak podkreślił dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej, młodzi Polacy z Litwy i Ukrainy mieli okazję poznać potencjał Uczelni, zwiedzić region oraz stolicę Polski, a także zintegrować się z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. „Wielu z nich już teraz deklaruje chęć podjęcia studiów na naszej uczelni” – dodał profesor.

Edukacja w kreatywny sposób

Rozmawiamy z uczestnikami projektu, uczniami Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie i pytamy o ich refleksje po dwutygodniowym pobycie w Polsce.

„Zdecydowałam się na udział w Young Polonia Tech Academy, aby poznać możliwości studiowania na Politechnice Białostockiej i zobaczyć, jak wygląda życie akademickie w Polsce. Program był bardzo różnorodny – od warsztatów z mechaniki, informatyki i robotyki, przez zajęcia integracyjne i językowe, po twórcze warsztaty »Nieoczywista polszczyzna«, które pokazały, że język może być narzędziem refleksji nad tożsamością. Szczególnie inspirujące były zajęcia z projektowania inteligentnych systemów oraz rozmowy z wykładowcami, które uświadomiły mi, jak ciekawe mogą być studia techniczne. Niezapomniane były także wycieczki do Białowieży i Narewki, warsztaty kulinarne i robienie świec, które pozwoliły mi spojrzeć na edukację w kreatywny sposób. To był czas intensywnych doświadczeń, nowych przyjaźni i wymiany wiedzy, który na długo pozostanie w mojej pamięci i sercu” – Odeta Gric, kl. III.

„Do udziału w projekcie skłoniło mnie zainteresowanie biologią, chemią i nowoczesnymi technologiami. Projekt nie tylko spełnił, ale nawet przerósł moje oczekiwania – uczestniczyłam w ciekawych warsztatach i wykładach, poznałam inspirujących ludzi i zobaczyłam, jak wygląda nauka na uczelni technicznej. Największe wrażenie zrobiły na mnie zajęcia w laboratoriach biotechnologicznych, które utwierdziły mnie w decyzji, że chcę studiować biotechnologię. Niezapomniane pozostaną także wycieczki do Warszawy i Puszczy Białowieskiej oraz wspólna integracja z młodzieżą z Polski i Ukrainy” – Maria Roszczyńska, kl. III.

Poszerzanie horyzontów

„Zaintrygowała mnie perspektywa udziału w projekcie, ciekawość i chęć poznania świata nowych technologii, mimo że nie należę do miłośników nauk ścisłych. Chciałem zobaczyć, jak wygląda praca w tej dziedzinie, spróbować czegoś nowego i poznać inspirujących ludzi i właśnie tak się stało. Podczas zajęć dowiedziałem się wiele o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, a warsztaty zespołowe pozwoliły mi odkryć, że technologia może być fascynująca także dla humanistów. Najbardziej zapamiętam świetną atmosferę, ludzi z pasją i inspirujące rozmowy – to doświadczenie zdecydowanie poszerzyło moje horyzonty” –Ernest Iliukowicz, kl. III.

„Chciałam wziąć udział w projekcie, aby poznać ofertę studiów na Politechnice Białostockiej oraz nawiązać kontakt z młodzieżą z innych krajów. Wyjazd w pełni spełnił moje oczekiwania, uczestniczyłam w ciekawych warsztatach, zwiedziłam Warszawę i integrowałam się z rówieśnikami z Polski i Ukrainy. Najbardziej inspirujące były zajęcia z programowania robotów i sterowania inteligentnymi domami, które uświadomiły mi, że chcę studiować informatykę, a Politechnika Białostocka jest idealnym miejscem do realizacji tego celu. Największe wrażenie pozostawiły codzienne pozytywne emocje oraz nowe znajomości. Zdecydowanie poleciłabym udział w takim projekcie każdemu, kto chce rozwijać swoje pasje, zdobywać doświadczenie i przeżyć niezapomnianą przygodę” – Karolina Makarowa, kl. III.

Najbardziej inspirujące dla młodzieży były zajęcia z programowania robotów i sterowania inteligentnymi domami

| Fot. Iryna Mikhno, Politechnika Białostocka

Młodzi snują plany na przyszłość

„Zachęciła mnie możliwość udziału w projekcie, który pozwalał rozwijać zainteresowania nauką i technologią oraz poznawać młodych ludzi z różnych krajów, podobnie jak ja pasjonujących się nauką. Chciałam zobaczyć, jak wygląda nauka w Polsce, zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technologii oraz rozwijać umiejętności językowe – i wszystkie te oczekiwania całkowicie się spełniły. Najbardziej inspirujące były zajęcia z programowania, robotyki i tworzenia własnych projektów technologicznych, podczas których mogliśmy wymyślać rozwiązania przydatne w codziennym życiu, co pozwoliło mi poczuć się jak prawdziwa innowatorka. Projekt znacząco wpłynął na moje plany dotyczące przyszłości – zaczęłam poważnie rozważać studia techniczne w Polsce. Najbardziej zapamiętałam jednak niesamowitą atmosferę współpracy i przyjaźni oraz wielu inspirujących rówieśników, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Zdecydowanie poleciłabym taki projekt innym uczniom, bo to nie tylko nauka, ale też wspaniała okazja do odkrycia własnych pasji” – Daniela Baniukiewicz, kl. III.

„Do udziału w projekcie skłoniła mnie możliwość poznania nowych technologii i zgłębienia nauk ścisłych. Przed wyjazdem spodziewałam się ciekawych zajęć i inspirujących wykładów i moje oczekiwania się spełniły. Podczas projektu dowiedziałam się o różnych rodzajach biotechnologii, zastosowaniach programów do kodowania i wielu innych fascynujących zagadnieniach. Najbardziej inspirujące były zajęcia z elektryki, ponieważ interesuję się fizyką i informatyką. Udział w projekcie wpłynął na moje plany studiów, zrozumiałam, która dziedzina mnie najbardziej interesuje. Poleciłabym taki projekt innym uczniom, bo to doskonała okazja, aby odkryć swoje zainteresowania i lepiej zaplanować przyszłą karierę” – Agneta Poliakowa, kl. III.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (131) 15-21/11/2025