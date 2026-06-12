Trwa zbiórka na utrzymanie kompleksu w Zułowie

Kampania pod hasłem „To tu zaczęła się wolna Polska – ratujmy historyczne dziedzictwo!” rozpoczęła się 8 kwietnia i potrwa do 9 lipca 2026 r. Zgłaszającym zbiórkę jest Poland Helps. Do wsparcia apelu zachęca również Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, która zwraca uwagę na znaczenie Zułowa dla polskiej pamięci historycznej i działalności Polaków na Litwie.

Miejsce ważne dla polskiej historii

Zułów ma szczególne znaczenie w polskiej historii. To właśnie tam, 5 grudnia 1867 r., urodził się Józef Piłsudski – jedna z najważniejszych postaci w dziejach odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kilka lat temu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, na zlecenie Państwa Polskiego, dokonała zakupu kompleksu historycznych budynków w Zułowie. Fundacja podkreśla, że miejsce to jest ważne nie tylko z punktu widzenia historii, lecz także polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

Dziś znajdujący się tam kompleks wymaga stałego utrzymania, obejmującego m.in. opłaty za media, naprawy, opiekę nad terenem i bieżące funkcjonowanie obiektu. Przez lata korzystali z niego m.in. Polacy mieszkający na Litwie, artyści, literaci i harcerze.

Brakuje środków na dalsze funkcjonowanie

Według organizatorów roczne koszty utrzymania kompleksu przekraczają 200 tys. zł, czyli ok. 47,1 tys. euro. Do tej pory działalność obiektu była wspierana ze środków publicznych, jednak w tym roku Fundacja nie otrzymała wnioskowanego finansowania.

Przedstawiciele Fundacji zwracają uwagę, że brak środków jest szczególnie trudny do zrozumienia, ponieważ kompleks został zakupiony właśnie na zlecenie Państwa Polskiego. Bez dodatkowego wsparcia dalsze funkcjonowanie tego miejsca może być zagrożone.

Aktualny cel prowadzonej zbiórki wynosi 234 043 zł, czyli ok. 55,2 tys. euro. Do tej pory zebrano 2286 zł. Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze 231 757 zł.

Apel Mateusza Damięckiego

W akcję zbierania funduszy zaangażował się również aktor Mateusz Damięcki. W specjalnym nagraniu zachęca do wsparcia zbiórki i przypomina o znaczeniu Zułowa jako miejsca związanego z Józefem Piłsudskim oraz historią Polski.

Fundacja apeluje nie tylko o wpłaty, ale także o udostępnianie informacji o zbiórce i nagrania z udziałem aktora w mediach społecznościowych. Jak podkreślają organizatorzy, znaczenie ma każda forma pomocy – zarówno udostępnienie apelu, jak i nawet symboliczna wpłata.

Zbiórkę można wesprzeć tutaj: www.siepomaga.pl/ratujmy-historie

Źródło: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego / zw.lt