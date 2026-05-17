20 tysięcy mieszkańców przejdzie szkolenia

Projekt realizowany przez Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia (NVSC) ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego oraz przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania podczas wypadków i sytuacji kryzysowych.

W szkoleniach weźmie udział 20 tys. mieszkańców Litwy w wieku od 16 lat. Program obejmie naukę zatrzymywania krwawienia, reanimacji, zapobiegania zakrztuszeniu oraz pierwszej pomocy psychologicznej.

Gdy liczy się każda minuta

Według wiceminister zdrowia Laimutės Vaidelienės wielu mieszkańców nadal nie posiada wystarczających umiejętności, by skutecznie udzielić pomocy przed przybyciem ratowników medycznych.

„Wypadki, nagłe zaburzenia zdrowia lub sytuacje ekstremalne zdarzają się niespodziewanie, a pomoc udzielona w pierwszych minutach często decyduje o tym, czy uda się uratować życie i zdrowie człowieka. Organizowane szkolenia dla mieszkańców pomogą im zdobyć podstawowe umiejętności — oceny sytuacji, wezwania pomocy, reanimacji, zatrzymania krwawienia lub udzielenia innej pomocy poszkodowanemu. Zwiększa to gotowość społeczeństwa i może znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych lub zgonów” — powiedziała Laimutė Vaidelienė, wiceminister zdrowia.

Pomoc psychologiczna elementem przygotowań

Program przewiduje również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawania reakcji emocjonalnych, komunikacji z osobami znajdującymi się pod wpływem stresu oraz udzielania podstawowego wsparcia emocjonalnego do czasu przybycia specjalistów.

Jak podkreślają organizatorzy, katastrofy i sytuacje ekstremalne mogą wywoływać silny stres, panikę i dezorientację zarówno u poszkodowanych, jak i świadków zdarzeń. Odpowiednie przygotowanie ma pomóc ograniczyć długotrwałe skutki psychologiczne oraz zwiększyć odporność społeczności.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków programu inwestycyjnego funduszy Unii Europejskiej na lata 2021—2027 oraz ze środków współfinansowania. Na jego realizację przewidziano 1 198 624 mln euro.

Zdaniem organizatorów inwestycja w szkolenia z pierwszej pomocy i wsparcia psychologicznego ma zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa oraz przygotować mieszkańców do reagowania w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach.