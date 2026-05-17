Strona głównaZdrowie

Pierwsza pomoc i reakcja kryzysowa. Ruszają szkolenia dla mieszkańców

Czy mieszkańcy Litwy są gotowi zareagować, gdy liczą się pierwsze minuty? Władze planują szeroko zakrojone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i wsparcia psychologicznego, które mają zwiększyć odporność społeczeństwa na sytuacje kryzysowe i nagłe zagrożenia.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Szkolenia obejmą m.in. reanimację, tamowanie krwawień oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia | Fot. Freepik

Czytaj również...

20 tysięcy mieszkańców przejdzie szkolenia

Projekt realizowany przez Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia (NVSC) ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego oraz przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania podczas wypadków i sytuacji kryzysowych.

W szkoleniach weźmie udział 20 tys. mieszkańców Litwy w wieku od 16 lat. Program obejmie naukę zatrzymywania krwawienia, reanimacji, zapobiegania zakrztuszeniu oraz pierwszej pomocy psychologicznej.

Gdy liczy się każda minuta

Według wiceminister zdrowia Laimutės Vaidelienės wielu mieszkańców nadal nie posiada wystarczających umiejętności, by skutecznie udzielić pomocy przed przybyciem ratowników medycznych.

„Wypadki, nagłe zaburzenia zdrowia lub sytuacje ekstremalne zdarzają się niespodziewanie, a pomoc udzielona w pierwszych minutach często decyduje o tym, czy uda się uratować życie i zdrowie człowieka. Organizowane szkolenia dla mieszkańców pomogą im zdobyć podstawowe umiejętności — oceny sytuacji, wezwania pomocy, reanimacji, zatrzymania krwawienia lub udzielenia innej pomocy poszkodowanemu. Zwiększa to gotowość społeczeństwa i może znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych lub zgonów” — powiedziała Laimutė Vaidelienė, wiceminister zdrowia.

Czytaj także: Mieszkańcy Litwy bardziej dbają o swe samochody niż o własne zdrowie?

Pomoc psychologiczna elementem przygotowań

Program przewiduje również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawania reakcji emocjonalnych, komunikacji z osobami znajdującymi się pod wpływem stresu oraz udzielania podstawowego wsparcia emocjonalnego do czasu przybycia specjalistów.

Jak podkreślają organizatorzy, katastrofy i sytuacje ekstremalne mogą wywoływać silny stres, panikę i dezorientację zarówno u poszkodowanych, jak i świadków zdarzeń. Odpowiednie przygotowanie ma pomóc ograniczyć długotrwałe skutki psychologiczne oraz zwiększyć odporność społeczności.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków programu inwestycyjnego funduszy Unii Europejskiej na lata 2021—2027 oraz ze środków współfinansowania. Na jego realizację przewidziano 1 198 624 mln euro.

Zdaniem organizatorów inwestycja w szkolenia z pierwszej pomocy i wsparcia psychologicznego ma zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa oraz przygotować mieszkańców do reagowania w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach.

Czytaj także: „Ciało słyszy myśli” — eksperci radzą, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. SAM

Więcej od autora

Społeczeństwo

Przy Klinikach Santaros otwarto lądowisko dla śmigłowców

Podczas inauguracji na lądowisku wylądował śmigłowiec Sił Powietrznych Wojska Litewskiego, który przeprowadził lądowanie próbne oraz zaprezentował procedury transportu organów i reagowania kryzysowego. Załogi śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych pozostają w stałej gotowości...
Historia

Odnaleziono nieznany film z pogrzebu Piłsudskiego

Polskie Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) udostępniło niepublikowany dotąd amatorski film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie z 1935 r. odnaleziono na rynku antykwarycznym i przejęto dzięki skorzystaniu z prawa pierwokupu.
Społeczeństwo

Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Eksperci wskazują najczęstsze błędy

Bagaż zwiększa spalanieWraz z nadejściem cieplejszych miesięcy rośnie liczba wyjazdów weekendowych i dalszych podróży samochodem. Kierowcy często zabierają ze sobą więcej rzeczy niż faktycznie potrzebują, co bezpośrednio wpływa na...

RedKomy