Więcej
    Strona głównaZdrowie

    „Ciało słyszy myśli” — eksperci radzą, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne

    Lekarze z litewskich sanatoriów ostrzegają: ciało wysyła sygnały ostrzegawcze na długo przed chorobą. Jak je rozpoznać i co robić, by skutecznie się chronić? W dniach 17-18 października podczas targów „Sveikatos paroda 2025” (Targi Zdrowia 2025) w LITEXPO eksperci z litewskich sanatoriów będą mówić o prostych, ale skutecznych sposobach zapobiegania najgroźniejszym chorobom cywilizacyjnym — nowotworom, zawałom i udarom. Kluczowa okazuje się zmiana codziennych nawyków.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Młodzież je fast foody.
    Świadome nawyki żywieniowe — takie jak uważność przed posiłkiem — mogą znacząco zmniejszyć ryzyko otyłości, chorób serca i nowotworów | Fot. Freepik.com

    Czytaj również...

    Nawyki żywieniowe

    „Gdyby przed każdym kęsem zadać sobie pytanie: czy naprawdę chcę teraz jeść? — wiele by się zmieniło” — mówi Arvydas Balčius, dyrektor medyczny sanatorium „Mineral SPA Draugystė”.

    Według Arvydasa Balčiusa naukowo udowodniono, że świadome podejście do jedzenia może pomóc uniknąć nie tylko nadwagi, ale także chorób, które obecnie pochłaniają najwięcej ofiar śmiertelnych — zawałów serca, udarów mózgu i nowotworów.

    Wymowne dane

    W 2024 r. w Litwie choroby układu krążenia pochłonęły ponad 19 tys. ofiar. Na drugim miejscu znalazły się nowotwory. Lekarze podkreślają, że wielu z tych zgonów można było zapobiec poprzez świadome odżywianie, aktywność fizyczną, sen i redukcję stresu.

    Gasparas Žumbakys z sanatorium „Versmė” ostrzega, że jednym z głównych sygnałów alarmowych są zaburzenia snu. „Często zdarza się, że człowiek śpi wystarczająco długo, ale mimo to budzi się zmęczony. […] Jeśli nic nie zmienisz, takie zmęczenie znacznie osłabi odporność i otworzy szeroko drzwi dla różnych chorób” — mówi lekarz dodając, że konieczne jest identyfikowanie źródeł stresu i odcięcie się od nich przynajmniej raz na pół roku.

    Układ nerwowy a zdrowie

    Rehabilitolog Viktoras Meižis z „Upa Medical SPA” w Druskiennikach zwraca uwagę, że organizm przestaje się regenerować, kiedy nieustannie funkcjonujemy w trybie stresu.

    „Kiedy człowiek przez długi czas funkcjonuje wyłącznie w trybie układu współczulnego — ciągle się spieszy, odczuwa napięcie — organizm zaczyna się przepalać. Nasze ciało to niezwykle złożony system, który wie, jak się zregenerować i wyzdrowieć. Wystarczy mu tylko nie przeszkadzać” — mówi specjalista.

    Dodaje, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi w profilaktyce jest ruch oraz kontakt z naturą. „10 tys. kroków dziennie to świetny wynik, ale najważniejsze jest indywidualne oszacowanie swoich możliwości. Najlepszym sposobem na ponowne odkrycie więzi z samym sobą i swoim ciałem jest przebywanie na łonie natury” — dodaje Meižis.

    Czytaj więcej: Biofeedback – nowoczesna metoda zarządzania stresem

    Świadomość przy stole

    Z kolei Arvydas Balčius podkreśla, że choroby zaczynają się często od braku kontroli nad podstawowymi nawykami. „Zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy szanuję swoje ciało i czy naprawdę chcę włożyć ten kęs do ust? Większość z nas je nie po to, aby uzyskać energię, ale aby »zaspokoić« emocje” — zauważa lekarz.

    Według niego świadome jedzenie to jeden z kluczowych czynników, który może pomóc uniknąć nadwagi i poważnych chorób. Ostrzega jednak przed skrajnymi dietami.

    „Klasyczny przykład — osoba miała dużą nadwagę, przeszła zawał serca i nagle zaczyna stosować rygorystyczną dietę. […] Nie trzeba stosować drastycznych środków — najważniejsze jest stopniowe kształtowanie nowych nawyków” — podkreśla lekarz.

    Hasło tegorocznych targów „Ciało słyszy myśli” ma przypominać o ścisłym związku między zdrowiem fizycznym a psychicznym. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele siedmiu litewskich sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.

    Uczestnicy będą mogli wysłuchać praktycznych porad, jak dzięki prostym zmianom uniknąć poważnych problemów zdrowotnych.

    Bunt nastolatka nad talerzem. Karmienie to wyraz rodzicielskiej miłości
    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo


    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłainf. zenpr.lt

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwa zaostrza kontrolę przelewów. Nowe zasady w walce z oszustami

    Od 9 października litewskie instytucje płatnicze muszą weryfikować odbiorców przelewów. To odpowiedź na rosnącą falę oszustw, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy na łamach „Kuriera Wileńskiego”.
    Społeczeństwo

    Początek sezonu grzewczego: jak ogrzewać dom, nie trując siebie i innych

    Cichy zabójca — zanieczyszczenie powietrza Zimą znacznie wzrasta emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, które ogrzewają się paliwami stałymi — węglem, drewnem lub torfem. To właśnie podczas ich spalania do...
    Wiadomości

    LSDP przejmuje Ministerstwo Kultury, koalicja ze „Świtem Niemna” pozostaje

    Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) zdecydowała o przejęciu Ministerstwa Kultury, nie zrywając jednak współpracy z kontrowersyjnym koalicjantem — partią „Świt Niemna”. Decyzję tę skrytykowała opozycja.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.