Nawyki żywieniowe

„Gdyby przed każdym kęsem zadać sobie pytanie: czy naprawdę chcę teraz jeść? — wiele by się zmieniło” — mówi Arvydas Balčius, dyrektor medyczny sanatorium „Mineral SPA Draugystė”.

Według Arvydasa Balčiusa naukowo udowodniono, że świadome podejście do jedzenia może pomóc uniknąć nie tylko nadwagi, ale także chorób, które obecnie pochłaniają najwięcej ofiar śmiertelnych — zawałów serca, udarów mózgu i nowotworów.

Wymowne dane

W 2024 r. w Litwie choroby układu krążenia pochłonęły ponad 19 tys. ofiar. Na drugim miejscu znalazły się nowotwory. Lekarze podkreślają, że wielu z tych zgonów można było zapobiec poprzez świadome odżywianie, aktywność fizyczną, sen i redukcję stresu.

Gasparas Žumbakys z sanatorium „Versmė” ostrzega, że jednym z głównych sygnałów alarmowych są zaburzenia snu. „Często zdarza się, że człowiek śpi wystarczająco długo, ale mimo to budzi się zmęczony. […] Jeśli nic nie zmienisz, takie zmęczenie znacznie osłabi odporność i otworzy szeroko drzwi dla różnych chorób” — mówi lekarz dodając, że konieczne jest identyfikowanie źródeł stresu i odcięcie się od nich przynajmniej raz na pół roku.

Układ nerwowy a zdrowie

Rehabilitolog Viktoras Meižis z „Upa Medical SPA” w Druskiennikach zwraca uwagę, że organizm przestaje się regenerować, kiedy nieustannie funkcjonujemy w trybie stresu.

„Kiedy człowiek przez długi czas funkcjonuje wyłącznie w trybie układu współczulnego — ciągle się spieszy, odczuwa napięcie — organizm zaczyna się przepalać. Nasze ciało to niezwykle złożony system, który wie, jak się zregenerować i wyzdrowieć. Wystarczy mu tylko nie przeszkadzać” — mówi specjalista.

Dodaje, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi w profilaktyce jest ruch oraz kontakt z naturą. „10 tys. kroków dziennie to świetny wynik, ale najważniejsze jest indywidualne oszacowanie swoich możliwości. Najlepszym sposobem na ponowne odkrycie więzi z samym sobą i swoim ciałem jest przebywanie na łonie natury” — dodaje Meižis.

Czytaj więcej: Biofeedback – nowoczesna metoda zarządzania stresem

Świadomość przy stole

Z kolei Arvydas Balčius podkreśla, że choroby zaczynają się często od braku kontroli nad podstawowymi nawykami. „Zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy szanuję swoje ciało i czy naprawdę chcę włożyć ten kęs do ust? Większość z nas je nie po to, aby uzyskać energię, ale aby »zaspokoić« emocje” — zauważa lekarz.

Według niego świadome jedzenie to jeden z kluczowych czynników, który może pomóc uniknąć nadwagi i poważnych chorób. Ostrzega jednak przed skrajnymi dietami.

„Klasyczny przykład — osoba miała dużą nadwagę, przeszła zawał serca i nagle zaczyna stosować rygorystyczną dietę. […] Nie trzeba stosować drastycznych środków — najważniejsze jest stopniowe kształtowanie nowych nawyków” — podkreśla lekarz.

Hasło tegorocznych targów „Ciało słyszy myśli” ma przypominać o ścisłym związku między zdrowiem fizycznym a psychicznym. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele siedmiu litewskich sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać praktycznych porad, jak dzięki prostym zmianom uniknąć poważnych problemów zdrowotnych.

