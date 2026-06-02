Strona głównaWilno

Inicjatywa mera Wilna z poparciem mieszkańców

Ponad 22,5 tys. osób podpisało petycję zainicjowaną przez mera Wilna Valdasa Benkunskasa, dotyczącą obowiązku znajomości języka litewskiego przez cudzoziemców spoza UE planujących dłuższy pobyt na Litwie. Zbiórka podpisów trwała miesiąc.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Valdas Benkunskas.
Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

Czytaj również...

Mer proponuje, aby osoby chcące mieszkać w kraju dłużej niż trzy lata znały litewski co najmniej na poziomie A2. Jak podkreśla, nauka podstaw języka państwowego powinna być elementem integracji obcokrajowców.

Według mera samorząd Wilna rozpoczął już działania wspierające integrację, oferując różne formy nauki języka — od samokształcenia po kursy akademickie.

MSW zapowiada zmiany w przepisach mające zachęcać cudzoziemców do nauki litewskiego. Obecnie pracownicy sektora usług muszą spełniać wymóg znajomości języka na poziomie A1, a po dwóch latach pobytu — A2. W maju pozwolenie na pobyt na Litwie posiadało ponad 218 tys. cudzoziemców.

Czytaj także: Znajomość litewskiego dla osób spoza UE — obowiązkowa. Ruszyła zbiórka podpisów

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Wiadomości

VSD: Mińsk nadal pozostaje lojalnym sojusznikiem Kremla

Mimo sygnałów sugerujących możliwe ocieplenie relacji Mińska z Zachodem, litewskie służby nie dostrzegają oznak strategicznego zwrotu Białorusi. Podczas debaty w Wilnie przedstawiciele wywiadu wskazali na działania, które ich zdaniem pokazują zupełnie inny kierunek rozwoju sytuacji.
Szkolnictwo

Maturzyści podejmują decyzje. Rozpoczęła się rekrutacja na studia

Tysiące maturzystów stanęło przed jedną z najważniejszych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Ruszył główny etap rekrutacji na litewskie uczelnie, a wraz z nim pojawiły się nowe możliwości, dodatkowe miejsca finansowane przez państwo i zmiany, które mogą wpłynąć na wybory kandydatów.
Społeczeństwo

Litewski ślimak nie taki znowu hop-siup. Obowiązują terminy zbierania

Ślimaki można zbierać tylko do 1 lipcaŚlimaki winogronowe są gatunkiem chronionym i znajdują się na listach gatunków zwierząt i roślin o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej. Przestrzeganie wymogów ma umożliwić...

RedKomy