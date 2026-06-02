Inicjatywa mera Wilna z poparciem mieszkańców

Mer proponuje, aby osoby chcące mieszkać w kraju dłużej niż trzy lata znały litewski co najmniej na poziomie A2. Jak podkreśla, nauka podstaw języka państwowego powinna być elementem integracji obcokrajowców.

Według mera samorząd Wilna rozpoczął już działania wspierające integrację, oferując różne formy nauki języka — od samokształcenia po kursy akademickie.

MSW zapowiada zmiany w przepisach mające zachęcać cudzoziemców do nauki litewskiego. Obecnie pracownicy sektora usług muszą spełniać wymóg znajomości języka na poziomie A1, a po dwóch latach pobytu — A2. W maju pozwolenie na pobyt na Litwie posiadało ponad 218 tys. cudzoziemców.