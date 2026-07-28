Zastępca komisarza generalnego policji Marius Draudvila poinformował w poniedziałek 27 lipca, że organy ścigania ustaliły tożsamość wszystkich nieletnich związanych z incydentem, do którego doszło w połowie lipca w Parku Poezji w Mariampolu.

„Są to osoby, które brały udział w tym zdarzeniu — zarówno te, które dokonywały tych czynów, jak i inne, które je filmowały — są one znane, postępowanie jest w toku, a osoby te są po prostu przesłuchiwane” — powiedział Marius Draudvila.

Do zdarzenia doszło w połowie lipca w Parku Poezji w Mariampolu, gdzie nieletnia dziewczyna została pobita przez rówieśników. Osoby znajdujące się w pobliżu obserwowały zajście i je nagrywały, a materiał jeszcze tego samego wieczoru trafił do mediów społecznościowych.

Marius Draudvila zaznaczył, że ze względu na wiek uczestnicy zdarzenia nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Mogą jednak zostać wobec nich zastosowane inne środki oddziaływania, natomiast odpowiedzialność spocznie również na ich rodzicach.

Przedstawiciel policji podkreślił jednocześnie, że dane nie wskazują na długoterminowy wzrost przestępczości nieletnich na Litwie.

„Patrząc na długoterminową tendencję, liczba takich zdarzeń, w których nieletni stają się podejrzanymi, maleje, a nie rośnie” — stwierdził przedstawiciel policji.

Według niego, porównując pierwsze półrocza 2026 i 2025 roku, przestępczość nieletnich spadła o około 10 procent, a nieletni stanowią około 4 procent wszystkich podejrzanych. Najczęściej przestępstw dopuszczają się chłopcy uczęszczający do szkoły, a przyczynami są m.in. długotrwałe znęcanie się lub inne konflikty.

Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji poinformowała, że pomoc została uruchomiona zarówno dla rodziny poszkodowanej, jak i rodziny dziewczynki podejrzanej o przemoc. Służba analizuje także sytuację kolejnych ośmiu nieletnich, którzy mieli uczestniczyć w incydencie, aby zdecydować o ewentualnym objęciu ich wsparciem.