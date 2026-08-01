Strona głównaSpołeczeństwo

AI pozwala rozmawiać z książkami

Nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zmieniają sposób korzystania z książek. Dzięki chatbotom zintegrowanym z e-bookami i audiobookami czytelnicy mogą zadawać pytania dotyczące treści, motywów bohaterów, wydarzeń czy zagadnień filozoficznych, bez konieczności sięgania po dodatkowe źródła.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Zamyślona kobieta.
Fot. Adobe Stock

Czytaj również...

Jednym z projektów rozwijających takie rozwiązania jest platforma „Sinai.ai”, która obecnie znajduje się w fazie testów.

„Traktujemy książkę tak, jakby była żywym obiektem. To zupełnie inne doświadczenie” — mówi Ahmed Kamel, szef platformy „Sinai.ai”.

System udostępnia użytkownikom e-book lub audiobook wraz z botem konwersacyjnym opartym na sztucznej inteligencji. Odpowiedzi generowane są wyłącznie na podstawie treści danej książki, bez korzystania z informacji zewnętrznych.

Podobne rozwiązanie zaprezentował w połowie kwietnia francuski start-up „My Smart Book”, którego chatbot również opiera się wyłącznie na tekście publikacji. Do rozwoju tego typu funkcji dołączył także „Amazon”.

Firma „iChatbook” obrała inny kierunek — zamiast cytować treść książki, wyodrębnia jej najważniejsze idee i przedstawia je prostszym językiem.

Twórcy „Sinai.ai” deklarują, że opracowali system wynagradzania autorów i wydawców za wykorzystywanie ich dzieł przez chatboty oraz prowadzą rozmowy z czołowymi amerykańskimi wydawnictwami. Zdaniem Ahmeda Kamela technologia może zachęcić czytelników do ponownego odkrywania klasycznych książek i ułatwić zrozumienie bardziej wymagających tekstów.

Rozwój takich narzędzi budzi jednak kontrowersje. Amerykańskie Stowarzyszenie Pisarzy skrytykowało funkcję „Ask this Book”, wskazując, że nie jest licencjonowana, nie zapewnia dodatkowych przychodów autorom i wydawcom oraz może stworzyć „niebezpieczny precedens”.

Rajmund Klonowski: Czy sztuczna inteligencja zabije sztukę?

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Szkolnictwo

Rodzice na Litwie szykują się do 1 września. Badanie ujawnia, ile możemy wydać

Na portal:
Społeczeństwo

Policja zidentyfikowała nieletnich uczestników pobicia. Trwają przesłuchania

Policja zidentyfikowała wszystkich nieletnich, którzy uczestniczyli w incydencie przemocy w Mariampolu, w tym osoby nagrywające zdarzenie. Trwające postępowanie ma wyjaśnić okoliczności sprawy, a równolegle wsparciem objęto rodziny uczestników.
Społeczeństwo

Dziecko wyjeżdża na obóz? Nie zapomnij o tej rozmowie

Oddajesz dziecko pod opiekę wychowawców lub dziadków i masz nadzieję, że będzie bezpieczne. Ale czy wiesz, jak dziecko będzie korzystało z telefonu podczas wakacji?

RedKomy