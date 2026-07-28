Dziecko wyjeżdża na obóz? Nie zapomnij o tej rozmowie

Zanim rozpocznie się wakacyjna przygoda, warto odbyć jedną rozmowę, która może uchronić dziecko przed zagrożeniami, o jakich wielu rodziców wciąż nie myśli.

Rozmowa ważniejsza niż zakazy

Letnie obozy i wyjazdy do rodziny sprawiają, że dzieci częściej korzystają z telefonu bez bezpośredniego nadzoru rodziców. Dlatego przed wyjazdem warto omówić z nimi możliwe zagrożenia w sieci oraz sposób reagowania na niepokojące sytuacje.

„Latem dzieci często spędzają więcej czasu poza domem, dlatego korzystają z telefonu bardziej samodzielnie. Rodzice powinni z wyprzedzeniem omówić konkretne sytuacje: co zrobić, jeśli napisze nieznajomy lub ktoś poprosi o udostępnienie zdjęcia lub nagrania innego dziecka. Ważne jest, aby dziecko wiedziało nie tylko, czego nie wolno robić, ale także jak zachować się w konkretnej sytuacji i kiedy zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej” — powiedziała Justina Antropik, kierowniczka ds. marketingu cyfrowego w Tele2.

Kierowniczka Centrum Zdrowia Psychicznego, psycholog Milda Lukašonokienė, zwraca uwagę, że rozmowy o bezpieczeństwie w internecie powinny być elementem codziennej komunikacji z dzieckiem. Przed wyjazdem wystarczy przypomnieć najważniejsze zasady oraz wskazać, do kogo dziecko może zwrócić się o pomoc, jeśli rodziców nie będzie w pobliżu.

Jasne zasady korzystania z telefonu

Eksperci zalecają, aby jeszcze przed wyjazdem wspólnie ustalić, kiedy dziecko będzie kontaktować się z rodzicami, ile czasu może spędzać z telefonem oraz jakich treści nie powinno publikować w internecie. Szczególnie ważne jest przypomnienie o ochronie prywatności — nieudostępnianiu lokalizacji, danych osobowych, haseł czy zdjęć innych osób bez ich zgody.

„Telefon może być dla dziecka środkiem bezpieczeństwa, ale tylko wtedy, gdy wie, jak z niego korzystać w sposób odpowiedzialny. Przed wyjazdem warto wspólnie przejrzeć ustawienia prywatności w sieciach społecznościowych, sprawdzić, kto może przeglądać posty dziecka, wysyłać mu wiadomości lub widzieć jego lokalizację” — zaznaczyła Justina Antropik.

Zaufanie ułatwia proszenie o pomoc

Zdaniem specjalistów dziecko chętniej poinformuje rodziców o problemach w internecie, jeśli będzie miało pewność, że nie spotka się z krytyką ani karą. Dotyczy to sytuacji takich jak kontakt z nieznajomym, kliknięcie podejrzanego linku czy udostępnienie poufnych informacji.

„Ważne jest, aby powiedzieć dziecku, że zawsze może poprosić o pomoc. Jeśli dziecko poczuje, że rodzice przede wszystkim mu pomogą, szybciej zwróci się do nich w przypadku znęcania się, nacisków na przesłanie zdjęcia lub innego nieprzyjemnego zdarzenia w internecie” — powiedziała Justina Antropik.

Psycholog podkreśla również, że zainteresowanie aktywnością dziecka w sieci nie powinno być odbierane jako kontrola, lecz jako wyraz troski.

„Dla dziecka naturalnie ważne jest, by czuło, że rodzice interesują się jego światem: jego grami, muzyką, przyjaciółmi. Problem najczęściej wynika nie z samego zainteresowania, ale z tego, jak i kiedy to robimy. Kolejnym ważnym aspektem jest wyjaśnienie dziecku, dlaczego zależy nam na jego aktywności w internecie. Nie chodzi przecież tylko o kontrolę, ale przede wszystkim o naszą troskę o niego” — powiedziała Milda Lukašonokienė.

Po powrocie z wakacji warto obserwować zachowanie dziecka. Niepokój, wycofanie, unikanie rozmów o aktywności w sieci lub przeciwnie — wyraźnie większa potrzeba korzystania z telefonu — mogą świadczyć o trudnych doświadczeniach.