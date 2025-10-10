Więcej
    Strona głównaZdrowie

    Zdrowie psychiczne — istotny temat, o którym musimy mówić, bez stygmatyzacji

    10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień ten ma na celu podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego oraz promowanie zrozumienia i świadomości w tej kwestii. Głównym celem tego dnia jest edukowanie społeczeństwa w zakresie dobrostanu psychicznego, zachęcanie do dzielenia się osobistymi doświadczeniami i tworzenie pozytywnego podejścia do psychiki.

    Autor: Aneta Sokołowska
    Weseli turyści.
    Specjaliści zachęcają do dzielenia się osobistymi doświadczeniami i tworzenia pozytywnego podejścia do kwestii dotyczących psychiki | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Kristina Aukštikalnienė, terapeutka w Centrum Zdrowia Psychicznego w Wilnie podczas rozmowy z „Kurierem Wileńskim” mówi, że na Litwie wciąż istnieje wiele problemów w tym zakresie. Nadal panuje silne piętno społeczne, które sprawia, że nie wszyscy mają odwagę zwrócić się po pomoc do specjalistów.

    — Dobrze jednak, że w ostatnich latach coraz częściej mówi się o zdrowiu psychicznym — zarówno w mediach, jak i w życiu codziennym. Coraz więcej znanych osób publicznie dzieli się swoimi doświadczeniami, co pomaga przełamywać tabu i pokazuje, że każdy może potrzebować wsparcia. Jednym z największych wyzwań współczesności jest uzależnienie młodzieży od komputerów i technologii. Prowadzi to do problemów psychicznych, osłabienia relacji międzyludzkich i trudności w prawdziwej, bezpośredniej komunikacji — podkreśla specjalistka.

    Niepokojące wskaźniki

    Według danych nadesłanych „Kurierowi Wileńskiemu” z Instytutu Higieny, z lat 2014-2023 częstość występowania zaburzeń psychicznych i behawioralnych na Litwie systematycznie rosła. W ciągu dziesięciu lat odnotowano ponad 3 mln przypadków takich zaburzeń. Najniższy wskaźnik występowania zanotowano w roku 2014 — wyniósł on 92,74 na 1 tys. mieszkańców, natomiast najwyższy w 2023 r. — 121,07 na 1 tys. mieszkańców. Analiza danych pokazuje, że od 2016 r. utrzymuje się stała tendencja wzrostowa. Porównując lata 2014 i 2023, wskaźnik częstości występowania zaburzeń wzrósł 1,3-krotnie.

    Samotność i stereotypy

    — Nie mniej poważnym problemem jest samotność osób starszych, która staje się coraz bardziej powszechna. To zjawisko ma zarówno wymiar społeczny, jak i psychologiczny i wymaga naszej wspólnej uwagi. Wciąż panują również szkodliwe stereotypy, na przykład przekonanie, że jeśli mężczyzna opuścił żonę, to „musiała na to zasłużyć”. Tego rodzaju myślenie sprawia, że wiele kobiet w trudnych sytuacjach boi się szukać pomocy. Brakuje także wystarczającej liczby ośrodków wspierających młode matki. Kobiety po urodzeniu dziecka często zostają same z ogromnym ciężarem emocjonalnym. Nikt nie pyta ich, jak się czują, czy potrzebują wsparcia, czy radzą sobie psychicznie. Tymczasem właśnie w tym okresie pomoc i zrozumienie są szczególnie potrzebne — mówi Kristina Aukštikalnienė.

    „Samotność, cóż po ludziach” — przedwigilijny spektakl Polskiego Teatru Studio

    Kobiety a mężczyźni

    — Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania częściej diagnozowano u kobiet — w analizowanym okresie stanowiły one średnio około 65 proc. wszystkich przypadków. U mężczyzn odsetek ten wynosił około 35 proc. Oznacza to, że częstość występowania zaburzeń wśród kobiet była przeciętnie 1,5 razy wyższa niż wśród mężczyzn. Najwyższe wskaźniki zaburzeń psychicznych odnotowano w grupie osób w wieku 65 lat i starszych. W 2014 r. wynosiły one 166,26, a w 2023 r. — już 264,07 przypadków (na 1 tys. mieszkańców). W ciągu dekady wskaźnik ten wzrósł 1,6-krotnie, co wskazuje na szczególnie trudną sytuację psychiczną osób starszych. Dane te dowodzą, że problemy ze zdrowiem psychicznym stają się coraz bardziej aktualnym wyzwaniem społecznym i wymagają większej uwagi. Wzrost liczby diagnoz nie musi jednak oznaczać pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w społeczeństwie — może odzwierciedlać lepsze rozpoznawanie zaburzeń oraz większą gotowość ludzi do szukania pomocy — poinformowano nas w Instytucie Higieny.

    Smartfony niczym wyroby tytoniowe — rujnują zdrowie psychiczne dzieci
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Tylko w „Kurierze”

    Motuzas wyjaśnia obniżenie poziomu ochrony Cichanouskiej. „Jest jedyna zmiana”

    — Służba Ochrony Kierownictwa Państwa (lit. Vadovybės apsaugos tarnyba — od red.) chroni wyłącznie najważniejsze osoby w państwie — prezydenta, przewodniczącego Sejmu i premiera. Cichanouska, posiadająca status gościa kategorii...
    Społeczeństwo

    Mówią po rosyjsku i są przekonujący. Ekspertka dla „KW”: „Zrób to przed potwierdzeniem operacji”

    — Oszustwa telefoniczne nie przybierają nowych form — sprawcy wciąż podszywają się pod pracowników banków, operatorów komórkowych czy funkcjonariuszy organów ścigania. Coraz częściej jednak działają w bardziej wyrafinowany sposób...
    Społeczeństwo

    Nowe przepisy dla cudzoziemców na Litwie. Kasčiūnas: Rośnie liczba przypadków-pretekstów

    „Troska o język litewski” — Litwa jest gościnnym krajem, jednak troska o język litewski powinna być priorytetem, ponieważ stanowi on fundament tożsamości narodowej. Jeżeli chcemy, aby nasz język zachował swoją...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.