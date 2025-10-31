Godne pożegnanie umierającego stanie się obowiązkiem szpitali

Dla wielu rodzin możliwość pożegnania się z bliską osobą ma ogromne znaczenie emocjonalne. Pozwala przeżyć żałobę w sposób spokojniejszy i bardziej godny, co podkreślają psycholodzy i duchowni towarzyszący pacjentom w hospicjach.

Szpitale decydują same

„Ministerstwo Ochrony Zdrowia zobowiązało krajowe placówki medyczne do określenia w swoich wewnętrznych procedurach zasad zapewnienia bliskim możliwości godnego pożegnania umierającego pacjenta. Zmiana ta zostanie wprowadzona poprzez uzupełnienie zarządzenia ministra ochrony zdrowia nr V-338 z 2008 roku i wejdzie w życie 1 listopada 2025 roku” — poinformowano „Kurier Wileński” w nadesłanym oświadczeniu z Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzone przez resort ochrony zdrowia zobowiązują wszystkie placówki medyczne do ujęcia w swoich wewnętrznych regulaminach zasad umożliwiających godne pożegnanie osoby umierającej. To pierwszy raz, gdy obowiązek ten zostanie formalnie zapisany w przepisach. Do tej pory sposób organizacji pożegnania zależał wyłącznie od dobrej woli personelu lub możliwości placówki. Dotychczas obowiązek zapewnienia takiej możliwości przez placówki medyczne świadczące opiekę stacjonarną nie był prawnie uregulowany. Ministerstwo podkreśla, że nie może szczegółowo określić, jak ma wyglądać proces pożegnania, ze względu na różnice w infrastrukturze i charakterze poszczególnych jednostek medycznych. Dlatego to właśnie krajowe placówki będą musiały opracować własne procedury, określające sposób zapewnienia godnego pożegnania umierającego pacjenta przez jego bliskich. Ministerstwo podkreśla, że chodzi o zapewnienie bliskim prawa do prywatności i spokoju, a samym pacjentom — możliwości odejścia z godnością i w obecności najbliższych.

Dotychczas decyzje podejmował personel placówki

„W praktyce oznacza to, że niektóre szpitale mogą wydzielić specjalne pomieszczenia, w których rodzina będzie mogła pożegnać się z pacjentem w spokoju i intymności, natomiast inne — dysponujące mniejszą przestrzenią — mogą zastosować rozwiązania tymczasowe, takie jak przegrody oddzielające łóżko chorego. Na ten cel nie zostaną przeznaczone dodatkowe środki finansowe, dlatego do 1 listopada bieżącego roku wszystkie placówki zajmujące się opieką stacjonarną muszą opracować własne procedury określające sposób realizacji tego obowiązku” — podkreślono w komunikacie resortu zdrowia.

Do tej pory szpitale często umożliwiały bliskim pożegnanie osoby umierającej, dbając o zachowanie godności i prywatności, jednak działania te wynikały głównie z dobrej woli personelu, a nie z przepisów prawa. Zdarzały się również przypadki, gdy krewni byli proszeni o opuszczenie oddziału po godzinach odwiedzin, co uniemożliwiało im ostatnie pożegnanie z chorym. Jedynie placówki świadczące stacjonarną opiekę paliatywną miały obowiązek zapewnienia odwiedzin o każdej porze.

Nowy obowiązek

„Wraz z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Ochrony Zdrowia, od 1 listopada 2025 roku wszystkie placówki opieki zdrowotnej będą musiały zagwarantować w swoich regulaminach wewnętrznych możliwość godnego i spokojnego pożegnania osoby umierającej. Nowe przepisy mają zapewnić bliskim pacjentów prawo do prywatności, a samym chorym — odejście w atmosferze godności i szacunku” — napisano w nadesłanym oświadczeniu.