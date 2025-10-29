Protezowanie stomatologiczne — refundacja i zasady korzystania

W ubiegłym roku z refundowanego protezowania skorzystało ponad 75 tys. mieszkańców, głównie osoby w wieku emerytalnym. Na ten cel przeznaczono prawie 52 mln euro z Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Kto i jak może skorzystać z refundowanego protezowania?

„Z refundowanego protezowania stomatologicznego mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (PSD), które należą do jednej z następujących grup: osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, dzieci poniżej 18. roku życia, osoby uznane za niezdolne do pracy lub częściowo niezdolne do pracy, osoby po leczeniu nowotworów jamy ustnej, twarzy lub szczęki. Protezowanie stomatologiczne to usługa, która pozwala uzupełnić brakujące zęby i przywrócić prawidłowe żucie. Refundacja udzielana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych” — napisano w oświadczeniu resortu zdrowia, przesłanym dla „Kuriera Wileńskiego”.

Aby skorzystać z protezowania stomatologicznego, pacjent powinien zgłosić się do placówki medycznej, w której jest zarejestrowany. Placówka musi mieć podpisaną umowę z Państwową Kasą Chorych. Można też wybrać inną przychodnię lub gabinet stomatologiczny, który posiada odpowiednią licencję i umowę z kasą chorych. Podczas wizyty dentysta sprawdza czy pacjent ma prawo do refundacji, ocenia stan jamy ustnej, decyduje, czy jest potrzebne wykonanie protezy. Następnie wszystkie dane przesyłane są elektronicznie — pacjent nie musi składać dodatkowych dokumentów.

„Protezowanie należy wykonać w ciągu trzech lat od daty rejestracji w systemie. Z kolejnego refundowanego protezowania można skorzystać po upływie trzech lat od poprzedniej refundacji. Są wyjątki, wcześniejsze protezowanie przysługuje dzieciom poniżej 18. roku życia, osobom starszym lub z niepełnosprawnością, u których po leczeniu onkologicznym pogorszyła się funkcja żucia, osobom po ponownym leczeniu nowotworów jamy ustnej, twarzy lub szczęki” — informuje resort zdrowia.

Wysokość refundacji

Kwota refundacji zależy od stopnia trudności leczenia: w prostszych przypadkach — do 342 euro, w bardziej złożonych — do 670 euro, w wyjątkowych przypadkach, określonych przez radę lekarską — do 2 062 euro.

Jeśli koszt leczenia przekroczy kwotę refundacji, pacjent dopłaca różnicę z własnych środków. Kasy chorych zwracają tylko ustalone koszty protezowania — jeśli są one niższe niż ustalony limit, pozostała kwota pozostaje w funduszu. Dlatego warto wcześniej omówić z lekarzem plan leczenia, metody protezowania i ceny.

Gdzie można skorzystać?

Refundowane protezowanie można wykonać tylko w placówkach, które mają umowę z kasą chorych.

Na Litwie takie usługi oferuje około 1 100 placówek medycznych, a ich lista znajduje się na stronie internetowej kas chorych.

W 2024 r. z refundowanego protezowania skorzystało 75,5 tys. mieszkańców, z czego 83 proc. stanowili emeryci. Na refundację przeznaczono prawie 52 mln euro z Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.