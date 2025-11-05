To wyjątkowa okazja, aby w sali Domu Kultury Polskiej zobaczyć najnowsze polskie produkcje filmowe, które zdobywają uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki staraniom DKP uczestnicy festiwalu mogą poczuć prawdziwą atmosferę polskiego kina.

Pokazy, dyskusje, spotkania

O filmach nam opowiada, przybliżając ich kontekst i podkreślając najważniejsze elementy warte uwagi, Łukasz Skórko, absolwent filmoznawstwa, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprezes Fundacji Kontrplan, miłośnik i znawca filmu.

— W tym roku już po raz czwarty, dzięki współpracy Domu Kultury Polskiej w Wilnie z Fundacją Kontrplan, w programie festiwalu Dni Kultury Polskiej w Wilnie znalazł się wyjątkowy program Dni Filmu Polskiego. Podobnie jak w poprzednich latach prezentujemy w nim najciekawsze i najnowsze polskie filmy. W tej edycji wydarzenia premierowość prezentowanych tytułów potraktowaliśmy jeszcze bardziej priorytetowo — wileński pokaz „Zgreda” jest dopiero drugim pokazem filmu na świecie, projekcja „Życia dla początkujących” odbywa się jedynie miesiąc po przypadającej na 24 października polskiej premierze kinowej filmu, a naszą tegoroczną propozycję dla uczniów — „100 dni do matury” — można było dotąd zobaczyć wyłącznie w Polsce, gdzie film obejrzało ponad milion widzów — dzieli się Łukasz Skórko.

W programie znalazły się również dwa nieco starsze, ale świetnie przyjęte i wielokrotnie nagradzane tytuły — film „Święto ognia” uwielbianej na Litwie reżyserki Kingi Dębskiej oraz „Lombard” w reżyserii Łukasza Kowalskiego, nagrodzony Orłem w kategorii najlepszego filmu dokumentalnego.

— Tegoroczne pokazy tradycyjnie uświetnią dyskusje z twórcami po projekcjach. Po „Święcie ognia” porozmawiamy z Pauliną Pytlak, nagrodzoną na 48. FPFF za najlepszy debiut aktorski, a o „Życiu dla początkujących” opowie laureatka nagrody Rising Star za najlepszy debiut aktorski na tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, Magdalena Maścianica. Po pokazie „Zgreda” odbędzie się spotkanie z reżyserem i scenarzystą Fadim Chakkourem, aktorem Kacprem Olszewskim oraz scenografką i kostiumografką Sylwią Chakkour. Z kolei po zamykającym festiwal pokazie filmu dokumentalnego „Lombard” będzie okazja do rozmowy z reżyserem i scenarzystą filmu Łukaszem Kowalskim oraz producentką Anną Mazerant — wymienia nasz rozmówca.

Program Dni Filmu Polskiego

24 listopada, 18:30, „Święto ognia”, po filmie spotkanie z Pauliną Pytlak;

26 listopada, 18:30, „Życie dla początkujących”, po filmie spotkanie z Magdaleną Maścianicą;

27 listopada,12:00, „100 dni do matury”;

27 listopada, 18:30, „Zgred”, po filmie spotkanie z Fadim Chakkourem, Kacprem Olszewskim i Sylwią Chakkour;

29 listopada, 17:00, „Lombard”, po filmie spotkanie z Łukaszem Kowalskim i Anną Mazerant.

Bilety na wszystkie pokazy filmowe w ramach XII Dni Kultury Polskiej w Wilnie są do nabycia online, poprzez stronę kakava.lt.

Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Projekt jest współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP. Projekt współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna oraz przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Wydarzenie sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Partnerem strategicznym festiwalu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Partnerzy festiwalu: Województwo Podlaskie, Wileński Oddział Miejski ZPL, Teatr im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Fundacja „Kontrplan”, Legalna Kultura.