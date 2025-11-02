DKP zaprasza na XII edycję Dni Kultury Polskiej w Wilnie

XII edycja festiwalu Dni Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się w dniach 21–29 listopada 2025 r. W programie znajdą się: spektakle teatralne, koncerty, projekcje filmowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące, które razem tworzą barwny przegląd polskiej kultury.

Znane baśnie w nieoczywistej realizacji

Festiwal rozpocznie się 21 listopada dwoma premierowymi przedstawieniami. Dni Kultury Polskiej w Wilnie otworzy występ teatru Baj z Warszawy – instytucji z ponadstuletnią tradycją, znanej z niezwykłej umiejętności opowiadania klasycznych historii w nowy sposób.

Tym razem artyści zaprezentują „Czerwonego Kapturka (Bajkę myśliwską)” – widowisko pełne lekkości, humoru i teatralnych niespodzianek. Reżyserzy w nieoczywisty sposób interpretują znaną baśń, tworząc opowieść o relacji człowieka z naturą, o odwadze i o przekraczaniu stereotypów.

Dzięki sugestywnej scenografii, muzyce i aktorskiej energii spektakl bawi, uczy i wzrusza – udowadniając, że teatr dla dzieci może być równie głęboki i poruszający jak ten dla dorosłych.

Akcja „Czerwonego Kapturka” przeplata się z piosenkami Igora Gawlikowskiego, humorem, improwizacją i interakcją z publicznością. Dzieci mają okazję współdecydować o tym, czy bajka ma być zagrana „jeszcze raz”. Mimo intensywności fabularnej forma jest lekka i zabawna – bez scen strachu czy przemocy, raczej z teatralnym mrugnięciem oka. Przedstawienie jest dostosowane do percepcji najmłodszych widzów (od 6 lat wzwyż).

Po popołudniowych atrakcjach dla dzieci nadejdzie czas na coś specjalnego dla dorosłych widzów. Teatr im. S.I. Witkiewicza z Zakopanego zaprosi publiczność na spektakl „O!PERETKA” – pełen humoru, ironii i charakterystycznej dla Witolda Gombrowicza zabawy z formą. To nie będzie zwykłe przedstawienie – widzowie mogą spodziewać się dużej dawki emocji, muzyki i błyskotliwych dialogów. Aktorzy z Zakopanego słyną z odwagi i ogromnej energii scenicznej, dzięki czemu każdy ich występ przyciąga uwagę i zostaje w pamięci.

Miłośnicy muzyki z pewnością znajdą w festiwalowym programie wiele powodów do radości. W kolejnych dniach nie zabraknie koncertów, które zachwycą różnorodnością stylów i emocji.

22 listopada w sali koncertowej Compensa odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. To wyjątkowa okazja, by podziwiać artystów, którzy od siedmiu dekad pielęgnują polski folklor i z dumą prezentują go na litewskiej scenie. Ich występy łączą tradycję z nowoczesną oprawą muzyczną i choreograficzną, tworząc niezapomniane widowisko.

„Kurier Wileński” ochoczo włącza się w jubileusz „Wilii”, publikując rozmowy z członkami zespołu i artykułu o zasłużonych dla „Wilii” osobach.

Gwiazdy i jazz

Dzień później, 23 listopada, festiwal nabierze popowego rytmu – wystąpi Andrzej Piaseczny z zespołem, artysta, którego ciepły głos i nastrojowe piosenki od lat cieszą się ogromną popularnością. To wieczór pełen emocji, sentymentu i muzycznej bliskości.

25 listopada natomiast scena należeć będzie do jazzmanów. Mariusz Bogdanowicz Silence Quintet, z udziałem Piotra Schmidta i litewskiego saksofonisty Kęstutisa Vaiginisa, zabierze publiczność w świat improwizacji i subtelnych dźwięków. Ten koncert będzie nie tylko spotkaniem znakomitych muzyków, ale też prawdziwym dialogiem między polskim i litewskim jazzem.

Fredro i gotowanie na scenie

Zwieńczeniem muzycznej części festiwalu 28 listopada będzie spektakl muzyczny „Śluby panieńskie” w wykonaniu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z Torunia. To pełne energii, humoru i wdzięku przedstawienie, w którym klasyka Aleksandra Fredry spotyka się z nowoczesnym językiem sceny.

Twórcy spektaklu w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opowiadają, że pomysł na wystawienie „Ślubów panieńskich” narodził się z chęci zmierzenia się z klasyką polskiej literatury w sposób świeży i atrakcyjny dla współczesnego widza. Fredro wciąż potrafi rozśmieszać i wzruszać, a jego bohaterowie – z całym bagażem emocji, marzeń i słabości – pozostają niezwykle bliscy widzom. Reżyserzy i aktorzy chcieli zaprosić publiczność do świata, w którym tradycyjny tekst spotyka się z nowoczesną inscenizacją, muzyką i humorem, nie tracąc nic ze swojej elegancji i wdzięku.

– Nasze „Śluby panieńskie” łączą klasyczny wierszowany język ze współczesną energią, rytmem i obrazem scenicznym. Zadbaliśmy, aby Fredro zabrzmiał żywo i prawdziwie, blisko współczesnego odbiorcy. Scenografia i kostiumy łączą elementy tradycyjne i nowoczesne, a w spektaklu pojawiają się także autorskie kuplety – muzyczne komentarze do wydarzeń. Co więcej, aktorzy naprawdę gotują na scenie, więc widzowie mogą nie tylko zobaczyć i usłyszeć spektakl, ale także poczuć jego aromaty! – mówią twórcy.

Spektakl pokazuje, że miłość i relacje między ludźmi – choć zmieniają się czasy, obyczaje i język – zawsze pozostają źródłem emocji, komizmu i refleksji. „Śluby panieńskie” opowiadają o młodzieńczym buncie, grze pozorów i sile uczuć. Twórcy chcą, aby widzowie zobaczyli w bohaterach współczesnych ludzi – czasem zagubionych, ale zawsze pragnących bliskości.

Praca nad tytułem nie była pozbawiona wyzwań. Najtrudniejsze było zmierzenie się z precyzyjnym, rytmicznym wierszowanym tekstem Fredry, który wymagał od aktorów doskonałej dykcji i pełnego zrozumienia znaczenia słów. Dodatkowym wyzwaniem było połączenie klasyki z elementami teatru muzycznego, a także gotowanie na żywo na scenie.

Udział w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie ma dla zespołu szczególne znaczenie. Twórcy podkreślają, że Wilno jest im bliskie, a wileńska publiczność zawsze przyjmuje ich z otwartością, uważnością i humorem. – Cieszymy się, że możemy ponownie podzielić się z widzami polską klasyką w zupełnie nowym wydaniu. „Śluby panieńskie” to spektakl o miłości, a ta – jak wiadomo – nie zna granic – dodają.

Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Projekt jest współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna oraz przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Wydarzenie sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Partnerem strategicznym festiwalu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Partnerzy festiwalu: Województwo Podlaskie, Wileński Oddział Miejski ZPL, Teatr im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Fundacja „Kontrplan”, Legalna Kultura.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (122) 25-31/10/2025