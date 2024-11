— Koncert otwierający XI Dni Kultury Polskiej w Wilnie to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli widzom zanurzyć się w różnorodność polskiej muzyki. Sinfonietta Cracovia, jedna z wiodących polskich orkiestr kameralnych, wystąpi pod batutą Radosława Labahua, prezentując dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów, takich jak Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki. Program koncertu obejmuje zarówno tradycyjne utwory, jak elegancki polonez Kilara z „Pana Tadeusza” i żywiołowa „Orawa”, jak i minimalistyczne, kontemplacyjne kompozycje Góreckiego. Wyjątkowości koncertowi dodaje udział pianisty Aleksandra Dębicza, który zaprezentuje swoje autorskie kompozycje, pełne emocji i odważnych eksperymentów muzycznych. Dla Sinfonietty Cracovia, będzie to pierwszy występ na Litwie — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie Bożena Mieżonis.

Most między tradycją a współczesnością

Orkiestra, która zdobyła międzynarodowe uznanie, reprezentuje Polskę na światowych scenach, prezentując muzykę Kilara w prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Nowym Jorku w obecności Philipa Glassa. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie widzowie będą mogli usłyszeć muzykę polską w unikalnej interpretacji, tworzącej most między tradycją a współczesnością. Ten koncert to święto polskiej kultury, a jego intensywność, różnorodność i wysoki poziom artystyczny stanowią doskonały początek tegorocznego festiwalu.

Kolejne dni XI Dni Kultury Polskiej w Wilnie przyniosą widzom różnorodne wydarzenia muzyczne i teatralne. Koncert jazzowy „Back to the Trees” z Anią Michałowską to intymna podróż muzyczna, inspirowana naturą i kobiecością, gdzie jazz i new soul tworzą atmosferę autentycznych emocji.

Tymczasem „Excentrycy” Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego przeniosą widzów w czasy lat 50., opowiadając o swingowym muzyku powracającym do powojennej Polski. Spektakl wypełniony jest jazzem, swingiem i barwną atmosferą wczesnego PRL-u.

Festiwal zakończy patriotyczny koncert „Drogi do Niepodległości”, prezentujący utwory Chopina, Moniuszki i polskie tańce narodowe. Wykonania Marleny Borowskiej i Krzysztofa Bobrzeckiego przypomną o roli muzyki w dążeniu Polaków do wolności, tworząc emocjonalne zakończenie festiwalu.

„Excentrycy” Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego przeniosą widzów w czasy lat 50., opowiadając o swingowym muzyku powracającym do powojennej Polski

| Fot. organizatorzy

Propozycje dedykowane dzieciom i młodzieży

Jak mówi Bożena Mieżonis w tegorocznych XI Dniach Kultury Polskiej w Wilnie nie zabraknie propozycji dedykowanych dzieciom i młodzieży. Program obejmuje między innymi spektakl „Skarpety i papiloty” Wrocławskiego Teatru Lalek, który zostanie zaprezentowany kilkukrotnie, by jak najwięcej najmłodszych widzów miało okazję go zobaczyć. Spektakl ten porusza ważne, współczesne tematy — jak podział obowiązków i rodzinne relacje — w sposób przystępny i zabawny dla młodych odbiorców.

Rodziny z dziećmi organizatorzy zapraszają na film „Film dla kosmitów” w reżyserii Piotra Stasika. Jest to ciepła historia o chłopcu spędzającym wakacje z dala od technologii, ucząca wartości przyjaźni i analogowego dzieciństwa. Pokaz ten skierowany jest do widzów od dziewiątego roku życia.

Starsza młodzież, w wieku od 13 lat, będzie mogła z kolei obejrzeć polski film postapokaliptyczny „W nich cała nadzieja” — wyjątkową produkcję o przyszłości świata i zagrożeniach płynących z rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Pokaz ten, skierowany do uczniów klas 8–12, jest również okazją do refleksji nad globalnymi wyzwaniami, które mogą dotyczyć ich przyszłości.

Projekcje polskich filmów: czego nie przegapić?

Podczas festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć wyjątkowe polskie filmy, a po projekcjach spotkać się z twórcami i aktorami.

„Śubuk” — dramat Jacka Lusińskiego — to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sile matczynej miłości i walce z systemem edukacji. Po projekcji odbędzie się spotkanie z aktorką Martą Malikowską, która wciela się w siostrę głównej bohaterki.

„Sezony” — komedia w reżyserii Michała Grzybowskiego – opowiada o kryzysie małżeństwa aktorskiego, które żyje w pełnym absurdów środowisku teatralnym. Film zdobył uznanie za inteligentny humor i satyryczne podejście do tematyki relacji międzyludzkich, a także za świetnie napisany scenariusz oraz charyzmatyczne role główne. Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem Michałem Grzybowskim oraz aktorkami Agnieszką Dulębą-Kaszą i Wiktorią Filus.

„Tyle co nic” — dramat Grzegorza Dębowskiego — to przejmująca opowieść o konflikcie między jednostką a lokalną społecznością na współczesnej polskiej wsi. Po projekcji widzowie spotkają się z aktorem Arturem Paczesnym, wcielającym się w głównego bohatera oraz aktorką Moniką Kwiatkowską.

Program obejmuje między innymi spektakl „Skarpety i papiloty” Wrocławskiego Teatru Lalek, który zostanie zaprezentowany kilkukrotnie

| Fot. organizatorzy

Liczne grono partnerów

— Organizacja tak bogatej oferty festiwalowej stała się możliwa dzięki współpracy z licznymi partnerami i wsparciu instytucji, takich jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej oraz Fundacja ORLEN. Partnerami festiwalu są: Kujawsko Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, UMCS — wydział artystyczny, Województwo Podlaskie, Fundacja Kontrplan, Legalna Kultura i Zespół Edukatrów Filmowych — wymienia koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie Bożena Mieżonis.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Sukces VIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie