W Rudominie królował taniec ludowy

12 zespołów

W tym roku swój dorobek artystyczny zaprezentowało 12 zespołów, które przybyły do Rudomina, aby przeżyć folklorystyczną przygodę. Publiczność miała okazję zachwycać się pięknymi występami zespołów „Rudomianka”, „Švieselė”, grupy dziecięco-młodzieżowej „Mała Wilia”, zespołu tanecznego „Żeużyki”, białoruskiego Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Pacerki”, zespołów tanecznych „Fasolinki” i „Suderwianka”, Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”, Dziecięcego-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów”, Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Promyki”, Zespołu Tańca Ludowego „Hałas”, zespołu tanecznego „Žiogeliai”.

Niektóre z nich reprezentowali tancerze w kilku grupach wiekowych. Każdy występ był szczodrze oklaskiwany przez zachwyconą publiczność.

Wydarzenie zgromadziło młodych tancerzy, którzy zaprezentowali piękno tradycji, kolorowych strojów oraz energię tańców ludowych i | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Nagrodzenie zwycięzców i goście specjalni

Podczas festiwalu zostali nagrodzeni zwycięzcy wirtualnego konkursu tanecznego „Stars Stage 2026”. I miejsce zdobył zespół „Švieselė”, II — zespół „Kropelki”, a III — duet Emilii Zacharzewskiej i Emilii Staniulytė. Uczestnicy tegorocznego festiwalu z rąk organizatorów otrzymali dyplomy, medale oraz upominki.

Gośćmi specjalnymi festiwalu byli choreografowie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Polski. W sobotę 23 maja przeprowadzili warsztaty taneczne dla uczestników festiwalu.

Tegoroczny festiwal po raz kolejny pokazał wszystkim, że folklor nadal łączy ludzi, pokolenia i narody. Należy również przyznać, że ten festiwal jest jednym z najistotniejszych elementów tworzących niepowtarzalny klimat Rudomina i jej kulturowy krajobraz.

Organizatorem festiwalu było Centrum Kultury w Rudominie.

Projekt finansowany ze środków Rady Kultury Republiki Litewskiej.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie