Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Eksperci wskazują najczęstsze błędy

Bagaż zwiększa spalanie

Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy rośnie liczba wyjazdów weekendowych i dalszych podróży samochodem. Kierowcy często zabierają ze sobą więcej rzeczy niż faktycznie potrzebują, co bezpośrednio wpływa na zużycie paliwa.

„Duży wpływ na aerodynamikę samochodu mają bagażniki montowane na dachu oraz skrzynki do przechowywania przedmiotów — mogą one zwiększyć zużycie paliwa nawet o 25 proc., zwłaszcza podczas jazdy z większą prędkością na drogach krajowych. Dlatego, jeśli nie są one używane i chcemy oszczędzać paliwo, lepiej je zdjąć z dachu” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Ekspert zwraca uwagę, że zbyt ciężki lub nierównomiernie rozmieszczony ładunek może pogorszyć stabilność auta, wydłużyć drogę hamowania i przyspieszyć zużycie opon.

Agresywna jazda znacznie podnosi koszty

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na spalanie pozostaje prędkość. Różnica między jazdą 90-100 km/h a 120-130 km/h może zwiększyć zużycie paliwa nawet o jedną czwartą.

„Za agresywny uważa się taki styl jazdy, w którym na drodze wykonuje się gwałtowne i chaotyczne manewry — gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, częste zwiększanie obrotów silnika lub utrzymywanie zbyt małej odległości od jadącego z przodu samochodu. Taki styl jazdy nie tylko zwiększa ryzyko wypadków, ale także znacznie obniża efektywność zużycia paliwa” — mówi ekspert ds. szkód komunikacyjnych.

Szacuje się, że agresywna jazda może zwiększyć spalanie o około 30 proc. na autostradach i nawet o 40 proc. w ruchu miejskim.

Eksperci przypominają także o zasadzie trzech sekund przy utrzymywaniu odstępu od poprzedzającego pojazdu. Pozwala to uniknąć gwałtownego hamowania i płynniej poruszać się w ruchu drogowym. „Zaleca się również stopniowe zmniejszanie prędkości przed skrzyżowaniami lub czerwonymi światłami, zamiast gwałtownego hamowania w ostatniej chwili. Taki styl jazdy pomaga oszczędzać paliwo i zmniejsza zużycie układu hamulcowego” — mówi Giedrius Petrikas.

Tempomat na długich trasach

Podczas jazdy po autostradach i drogach o płynnym ruchu kierowcy mogą ograniczyć spalanie dzięki korzystaniu z tempomatu. System utrzymuje stałą prędkość, co pozwala silnikowi pracować w optymalnym zakresie obrotów.

„Nowsze samochody są również wyposażone w adaptacyjne systemy utrzymania prędkości. Nie tylko utrzymują one ustawioną prędkość, ale także automatycznie monitorują odległość od pojazdu jadącego z przodu. Gdy system wykryje, że odległość się zmniejsza, samochód automatycznie zwalnia i dostosowuje się do prędkości pojazdu jadącego z przodu” — komentuje Petrikas.

Ekspert zaznacza jednak, że w pagórkowatym terenie lub przy intensywnym ruchu tempomat nie zawsze będzie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Stan techniczny ma znaczenie

Na zużycie paliwa wpływa również regularny serwis samochodu. Kluczowe znaczenie mają wymiana oleju, kontrola filtrów oraz utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach.

„Przede wszystkim zaleca się regularną wymianę oleju silnikowego. Zwykle robi się to co 8-12 tys. km, w zależności od zaleceń producenta samochodu. Czysty olej zapewnia płynniejszą pracę silnika, zmniejsza tarcie i pomaga efektywniej wykorzystywać paliwo” — mówi ekspert.

Według danych przytoczonych przez specjalistę niewłaściwe ciśnienie w oponach może zwiększyć zużycie paliwa o ok. 3 proc. Dodatkowo pogarsza się prowadzenie pojazdu i szybciej zużywają się opony.