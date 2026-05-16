Przy Klinikach Santaros otwarto lądowisko dla śmigłowców

Podczas inauguracji na lądowisku wylądował śmigłowiec Sił Powietrznych Wojska Litewskiego, który przeprowadził lądowanie próbne oraz zaprezentował procedury transportu organów i reagowania kryzysowego. Załogi śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych pozostają w stałej gotowości do realizacji misji ratunkowych i medycznych.

Inwestycja za 1,26 mln euro

Projekt zrealizowano w ciągu dziewięciu miesięcy. Jego wartość wyniosła 1,26 mln euro, a za wykonanie odpowiadała spółka Grinda.

Na terenie lądowiska wyznaczono oddzielne drogi wjazdu i wyjazdu dla karetek pogotowia, co ma umożliwić szybki transport pacjentów i organów do przeszczepów. Obiekt został oznakowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami lotniczymi i wyposażony w specjalne oświetlenie zapewniające widoczność także w trudnych warunkach pogodowych.

Znaczenie dla transplantologii i ratownictwa

Nowe lądowisko ma szczególne znaczenie dla systemu dawstwa i przeszczepów narządów. Jak podkreślają specjaliści, czas transportu organów jest często kluczowy — serce musi zostać przeszczepione w ciągu 4—6 godzin.

„Lądowisko jest ważną częścią infrastruktury miejskiej, która zarówno wzmacnia gotowość Wilna do działania w sytuacjach kryzysowych, jak i służy logistyce pomocy medycznej. Do tej pory w Wilnie nie było ani jednego lądowiska przy szpitalu uniwersyteckim, które byłoby specjalnie przystosowane do takich potrzeb. Pozwoli to na szybszą reakcję i w ten sposób przyczyni się do bezpieczeństwa mieszkańców Wilna” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Minister zdrowia dr Marija Jakubauskienė zaznaczyła, że nowa infrastruktura poprawi gotowość systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

„Ten projekt to znacznie więcej niż tylko lądowisko dla helikopterów. To lepszy dostęp do usług i gwarancja, że pomoc ratująca życie zostanie udzielona na czas, niezależnie od okoliczności. Infrastruktura ta staje się kluczowym ogniwem umożliwiającym ścisłą współpracę instytucji, która zapewnia gotowość systemu opieki zdrowotnej” — mówi minister zdrowia.

Gotowość na sytuacje kryzysowe

Według dyrektora generalnego Kliniki Santaros, prof. Tomasa Jovaišy, inwestycja zwiększa przygotowanie szpitala i całego systemu ochrony zdrowia na różne scenariusze kryzysowe.

„Klinika Santaros jest strategiczną placówką medyczną państwa, dlatego naszym obowiązkiem jest być gotowym do działania nie tylko w normalnych warunkach, ale także wtedy, gdy system staje przed największymi wyzwaniami. W medycynie czasami o życiu decydują nie godziny, a minuty. W takich sytuacjach infrastruktura staje się częścią leczenia. Do tej pory helikoptery były wykorzystywane głównie do transportu narządów od dawców, ale dziś musimy myśleć szerzej — o gotowości szpitala, miasta i całego systemu opieki zdrowotnej do działania w różnych scenariuszach oraz zapewnieniu nieprzerwanej pomocy pacjentom” — twierdzi dyrektor generalny Kliniki Santaros, prof. Tomas Jovaiša.

„To jeden z najciekawszych projektów infrastrukturalnych, jakie zrealizowaliśmy w mieście, w ramach którego udało się pogodzić różne potrzeby właścicieli i użytkowników placu” — mówi dyrektor firmy Grinda, Jonas Davidavičius.

Automatyczne systemy bezpieczeństwa

Dotychczas w pilnych przypadkach śmigłowce lądowały na rondzie w dzielnicy Santaryszki, którego infrastruktura nie była dostosowana do tego typu operacji. Nowe lądowisko ma poprawić bezpieczeństwo zarówno lotów, jak i ruchu drogowego w okolicy.

Podczas lądowania lub startu śmigłowca automatycznie uruchamiany jest specjalny system sygnalizacji świetlnej regulujący ruch uliczny. Pozwala to czasowo zatrzymać ruch pojazdów w pobliżu lądowiska i zapewnić bezpieczne warunki operacji.

Teren ronda, który nie jest wykorzystywany do ruchu drogowego, został dodatkowo uporządkowany i zazieleniony, aby nowa infrastruktura harmonijnie wpisała się w miejskie otoczenie.